地上設置型レーザー風速レーダー供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
地上設置型レーザー風速レーダー世界総市場規模
地上設置型レーザー風速レーダーとは、地表に設置して大気中の風速や風向を高精度に計測するリモートセンシング機器であり、主にレーザー光（一般にドップラーLIDAR技術）を用いて空気中の微粒子の動きを解析することで風の挙動を把握する装置です。地上設置型レーザー風速レーダーは、非接触かつ広範囲の観測が可能であり、従来の風速計では困難であった高高度や広域の風況把握に優れております。また、風力発電の適地調査、航空気象観測、都市気象解析、防災分野などにおいて重要な役割を果たしており、リアルタイム性と高い測定精度により、気象データの高度化および安全性向上に貢献する先進的な観測システムです。
図. 地上設置型レーザー風速レーダーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344523/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344523/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル地上設置型レーザー風速レーダーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の69.69百万米ドルから2032年には138百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは12.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル地上設置型レーザー風速レーダーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー需要の拡大
地上設置型レーザー風速レーダーの市場成長を牽引する最も重要な要因の一つは、風力発電を中心とした再生可能エネルギー需要の拡大でございます。風況調査やタービン配置の最適化において高精度な風データが不可欠であり、地上設置型レーザー風速レーダーの導入が進んでおります。各国の脱炭素政策や再エネ導入目標の強化により、当該機器の需要は継続的に拡大しております。
2、技術革新による性能向上
レーザーおよびドップラーLIDAR技術の進歩により、地上設置型レーザー風速レーダーは測定精度・観測範囲・リアルタイム性の面で大きく向上しております。AIやデータ解析技術との融合により、風況の高精度モデリングや予測が可能となり、従来手法に比べて付加価値が高まっております。これが企業や研究機関の導入意欲を高める要因となっております。
3、インフラ・都市開発の進展
都市開発や大型インフラプロジェクトの拡大も、地上設置型レーザー風速レーダーの需要を押し上げております。高層建築物や橋梁、空港周辺などでは、局地的な風環境の把握が安全設計に不可欠であり、高解像度データを取得できる本機器の重要性が増しております。特に精密測量ニーズの高まりが市場拡大の背景となっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野のさらなる拡大
地上設置型レーザー風速レーダーの将来機会として、風力発電を中心とした再生可能エネルギー市場の持続的拡大が挙げられます。世界的な脱炭素政策の推進により風力発電容量は大幅に増加しており、高精度な風況観測ニーズが一層高まっております。その結果、発電効率の最適化や立地評価に不可欠な地上設置型レーザー風速レーダーの導入余地は今後も拡大すると見込まれます。
地上設置型レーザー風速レーダーとは、地表に設置して大気中の風速や風向を高精度に計測するリモートセンシング機器であり、主にレーザー光（一般にドップラーLIDAR技術）を用いて空気中の微粒子の動きを解析することで風の挙動を把握する装置です。地上設置型レーザー風速レーダーは、非接触かつ広範囲の観測が可能であり、従来の風速計では困難であった高高度や広域の風況把握に優れております。また、風力発電の適地調査、航空気象観測、都市気象解析、防災分野などにおいて重要な役割を果たしており、リアルタイム性と高い測定精度により、気象データの高度化および安全性向上に貢献する先進的な観測システムです。
図. 地上設置型レーザー風速レーダーの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル地上設置型レーザー風速レーダーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の69.69百万米ドルから2032年には138百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは12.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル地上設置型レーザー風速レーダーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー需要の拡大
地上設置型レーザー風速レーダーの市場成長を牽引する最も重要な要因の一つは、風力発電を中心とした再生可能エネルギー需要の拡大でございます。風況調査やタービン配置の最適化において高精度な風データが不可欠であり、地上設置型レーザー風速レーダーの導入が進んでおります。各国の脱炭素政策や再エネ導入目標の強化により、当該機器の需要は継続的に拡大しております。
2、技術革新による性能向上
レーザーおよびドップラーLIDAR技術の進歩により、地上設置型レーザー風速レーダーは測定精度・観測範囲・リアルタイム性の面で大きく向上しております。AIやデータ解析技術との融合により、風況の高精度モデリングや予測が可能となり、従来手法に比べて付加価値が高まっております。これが企業や研究機関の導入意欲を高める要因となっております。
3、インフラ・都市開発の進展
都市開発や大型インフラプロジェクトの拡大も、地上設置型レーザー風速レーダーの需要を押し上げております。高層建築物や橋梁、空港周辺などでは、局地的な風環境の把握が安全設計に不可欠であり、高解像度データを取得できる本機器の重要性が増しております。特に精密測量ニーズの高まりが市場拡大の背景となっております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー分野のさらなる拡大
地上設置型レーザー風速レーダーの将来機会として、風力発電を中心とした再生可能エネルギー市場の持続的拡大が挙げられます。世界的な脱炭素政策の推進により風力発電容量は大幅に増加しており、高精度な風況観測ニーズが一層高まっております。その結果、発電効率の最適化や立地評価に不可欠な地上設置型レーザー風速レーダーの導入余地は今後も拡大すると見込まれます。