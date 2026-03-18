足底筋膜炎用インソール供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
足底筋膜炎用インソール世界総市場規模
足底筋膜炎用インソールとは、足底筋膜にかかる過度な負担や炎症を軽減することを目的として設計された医療補助用の中敷きです。主に足のアーチ構造を適切にサポートし、歩行時や立位時の衝撃を分散することで、踵部や足裏の痛みを緩和いたします。素材にはクッション性と安定性を兼ね備えたEVA樹脂やゲルなどが用いられ、個々の足形状に合わせた設計やカスタムメイドも存在します。さらに、足底筋膜炎用インソールは足の過回内（オーバープロネーション）を抑制し、正しい荷重バランスを維持することで、症状の再発予防や日常生活における歩行機能の改善にも寄与する重要な役割を果たします。
図. 足底筋膜炎用インソールの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344520/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344520/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル足底筋膜炎用インソールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の186百万米ドルから2032年には243百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル足底筋膜炎用インソールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化および肥満人口の増加
足底筋膜炎用インソール市場の最も重要な成長要因の一つは、高齢化社会の進展と肥満人口の増加です。これらは足底への荷重増大を引き起こし、足底筋膜炎の発症リスクを高めます。その結果、症状緩和や予防を目的とした足底筋膜炎用インソールの需要が拡大しております。
2、長時間立位・運動機会の増加
サービス業や物流業などにおける長時間の立ち仕事、さらにランニングやフィットネスなどスポーツ参加率の上昇により、足部への負担が増加しています。このような生活様式の変化は足底筋膜炎の発症率を押し上げ、足底筋膜炎用インソールの必要性を高める要因となっています。
3、カスタム化・技術革新の進展
近年では、CAD/CAM技術や圧力センサーを活用したスマートインソールなど、個々の足形や歩行データに基づく製品開発が進んでいます。こうした高機能な足底筋膜炎用インソールは治療効果の向上や再発防止に寄与し、付加価値の高い市場を形成しています。
今後の発展チャンス
1、カスタムメイドおよび個別化医療の拡大
近年、患者ごとの足形状や歩行特性に基づくパーソナライズ製品へのニーズが急速に高まっています。3DスキャンやCAD/CAM技術を活用した足底筋膜炎用インソールは、より高い治療効果と装着快適性を提供できるため、市場拡大の大きな機会となります。臨床現場でも生体力学的補正を重視する傾向が強まっており、個別化ソリューションの重要性が増しています。
2、アジア太平洋地域における需要拡大
アジア太平洋地域では、高齢化の進展や医療アクセスの改善、スポーツ参加人口の増加により、足底筋膜炎関連製品の需要が急速に拡大しています。これに伴い、足底筋膜炎用インソールの市場も高い成長が見込まれており、新規参入や販売拡大の好機となっています。
3、非侵襲的治療志向の強まり
外科手術に依存しない保守的治療の需要が増加しており、装具療法の重要性が一層高まっています。足底筋膜炎用インソールは低リスクかつ在宅で使用可能な治療手段として評価されており、今後も第一選択的な治療オプションとして市場機会が拡大すると考えられます。
足底筋膜炎用インソールとは、足底筋膜にかかる過度な負担や炎症を軽減することを目的として設計された医療補助用の中敷きです。主に足のアーチ構造を適切にサポートし、歩行時や立位時の衝撃を分散することで、踵部や足裏の痛みを緩和いたします。素材にはクッション性と安定性を兼ね備えたEVA樹脂やゲルなどが用いられ、個々の足形状に合わせた設計やカスタムメイドも存在します。さらに、足底筋膜炎用インソールは足の過回内（オーバープロネーション）を抑制し、正しい荷重バランスを維持することで、症状の再発予防や日常生活における歩行機能の改善にも寄与する重要な役割を果たします。
図. 足底筋膜炎用インソールの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル足底筋膜炎用インソールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の186百万米ドルから2032年には243百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル足底筋膜炎用インソールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高齢化および肥満人口の増加
足底筋膜炎用インソール市場の最も重要な成長要因の一つは、高齢化社会の進展と肥満人口の増加です。これらは足底への荷重増大を引き起こし、足底筋膜炎の発症リスクを高めます。その結果、症状緩和や予防を目的とした足底筋膜炎用インソールの需要が拡大しております。
2、長時間立位・運動機会の増加
サービス業や物流業などにおける長時間の立ち仕事、さらにランニングやフィットネスなどスポーツ参加率の上昇により、足部への負担が増加しています。このような生活様式の変化は足底筋膜炎の発症率を押し上げ、足底筋膜炎用インソールの必要性を高める要因となっています。
3、カスタム化・技術革新の進展
近年では、CAD/CAM技術や圧力センサーを活用したスマートインソールなど、個々の足形や歩行データに基づく製品開発が進んでいます。こうした高機能な足底筋膜炎用インソールは治療効果の向上や再発防止に寄与し、付加価値の高い市場を形成しています。
今後の発展チャンス
1、カスタムメイドおよび個別化医療の拡大
近年、患者ごとの足形状や歩行特性に基づくパーソナライズ製品へのニーズが急速に高まっています。3DスキャンやCAD/CAM技術を活用した足底筋膜炎用インソールは、より高い治療効果と装着快適性を提供できるため、市場拡大の大きな機会となります。臨床現場でも生体力学的補正を重視する傾向が強まっており、個別化ソリューションの重要性が増しています。
2、アジア太平洋地域における需要拡大
アジア太平洋地域では、高齢化の進展や医療アクセスの改善、スポーツ参加人口の増加により、足底筋膜炎関連製品の需要が急速に拡大しています。これに伴い、足底筋膜炎用インソールの市場も高い成長が見込まれており、新規参入や販売拡大の好機となっています。
3、非侵襲的治療志向の強まり
外科手術に依存しない保守的治療の需要が増加しており、装具療法の重要性が一層高まっています。足底筋膜炎用インソールは低リスクかつ在宅で使用可能な治療手段として評価されており、今後も第一選択的な治療オプションとして市場機会が拡大すると考えられます。