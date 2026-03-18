MIKIMOTO(本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 靖彦)は、2026年3月18日(水)より、アカデミー賞主演女優賞をはじめとする数々の受賞歴を持つハリウッド女優のミシェル・ヨーさんを起用したグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」を公開いたします。





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特設ページ： https://www.mikimoto.com/jp_jp/michelle-yeoh-jp









1893年、創業者の御木本幸吉は、世界で初めて真珠養殖に成功。それは、人と自然が共生し真珠を育むという、宝石の歴史を大きく変える革新的な出来事でした。以来MIKIMOTOは130年以上にわたって「世界中の人々を真珠で飾りたい」という御木本幸吉の想いを受け継ぎ、真珠の美と可能性を追求し続けています。

本キャンペーンでは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、進化し続けるその多彩な可能性を表現しています。





時代を象徴する数々のセレブリティたちに愛され続けてきた MIKIMOTO。本キャンペーンでは、世代や時代を超えてブランドのアイコンであり続けるパールネックレスのゆるぎない美を、女優のミシェル・ヨーさんが体現しました。鍛錬が生み出す優しさ、純粋さからくる強さ、というMIKIMOTOがこれまで積み重ねてきた真珠の表現は、人々の心を動かすミシェル・ヨーさんの存在感との親和性も高く、しなやかさの奥に確かな力強さを秘めた彼女の人生の軌跡と、揺るぎない輝きを湛えるミキモトパールの美しさが共鳴し合い、互いの存在感をより鮮明に際立たせています。





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MichelleYeoh_公式YouTube





公式YouTube： https://youtu.be/nbluh8o_tGQ









【MIKIMOTOについて】

1893年、MIKIMOTOの創業者 御木本幸吉は、世界で初めて真珠の養殖に成功。以来、世界で唯一ともいえる、生産から販売までの一貫体制により、確かな品質、優れたデザイン、卓越した技術によるハイクオリティなジュエリーを一世紀以上にわたり提供しています。

「世界中の女性を真珠で飾りたい」と願い続けた創業者の思いを受け継ぎ、日本を代表するトップジュエラーとして、東京・銀座4丁目の本店をはじめ、パリ・ヴァンドーム広場、ニューヨーク・五番街、ロンドン・ニューボンドストリートなど各地に出店。中国、シンガポール、タイなどアジアにおいても広く店舗を展開しています。