有限会社ダディーズオピニオン(埼玉県飯能市、代表取締役 田中 ケン)は、東京都新宿区「新宿中央公園」にて都内最大級の体験型アウトドアイベント「TOKYO outside Festival 2026@新宿中央公園」を3月28日(土)29日(日)に開催いたします。





TOKYO outside Festival 2026@新宿中央公園









■イベント概要

名称 ：TOKYO outside Festival 2026@新宿中央公園

会場 ：新宿中央公園(東京都新宿区西新宿二丁目11番)

日時 ：2026年3月28日(土)9:30～17:00

2026年3月29日(日)9:30～15:30

参加費：入場無料(一部有料コンテンツあり)

主催 ：TOKYO outside Festival実行委員会

(有限会社ダディーズオピニオン内)

協力 ：一般社団法人公園財団





TOKYO outside Festivalの最大の特徴は、アウトドアプログラムだけに特化するのではなく、様々なアクティビティやワークショップ、ショッピングを楽しめるという点です。

子どもに大人気のバンジートランポリンや大型のエア遊具、ボルダリング、スラックラインなどの体を動かすアクティビティはもちろん、各種ワークショップも青空の下でならまた違った魅力を発見できます。

また、最新のアウトドアギアやウェア、カスタムカーなどを実際に見て、触って、購入もしていただけます。さらに、キッチンカーをはじめとしたフードコンテンツも充実しています。

大人から子どもまで、男性も女性もすべての方々に1日を通して楽しんでいただけるイベントとなっております。









■ここが見どころ！「TOKYO outside Festival 2026」4つの魅力！

(1)都会で自然体験 人気アウトドアアクティビティが大集合

バンジートランポリン

キャッチ＆イート

ツリーイング





今年も「TOKYO outside Festival」の代名詞ともいえる、多種多様な体験型アクティビティが大充実。

都会にいながらにして、まるで大自然の中にいるようなワクワクを全身で感じられます。大人から子どもまで楽しめるアクティビティです。

・「ツリーイング」：ロープワークを使った本格的な木登りに挑戦

・「ボルダリング」＆「スラックライン」：近年大人気のアウトドアアクティビティで体を動かそう

・「バンジートランポリン」＆「大型エア遊具」：子どもたちに毎年大人気の定番アトラクション

・「キャッチ＆イート」体験：自分で釣った魚をその場で焼いて食べる、究極の「食育」体験





(2)最新アウトドアギア＆車両展示

車両展示

ギア展示





広々とした公園の豊かな緑の中で見る最新のアウトドアギアは、店舗で見るのとは一味違った魅力を発見できます。

話題のテントや調理器具、スタイリッシュなウェアまで、実際に見て、触って、その場で購入も可能。

さらに、車両展示も実施します。憧れの「車中泊」仕様から、最新の車まで見られます。次のキャンプをより楽しむためのヒントやアイデアが得られます。





(3)キッチンカー＆アウトドアグルメが集結

ジョンソンヴィル試食

キッチンカー

オージー・ビーフBBQ講座





イベント会場には、キッチンカーなど多彩なフードコンテンツが集まります。キッチンカーエリアに加え、今年は特別な食体験をご用意しました。青空の下で味わう格別なアウトドアグルメは、イベントの楽しさを一層引き立てます。家族や友人と、美味しいひとときを楽しめます。

・プロが教える！オージー・ビーフBBQ講座：アンバサダーによるレクチャーで、厚切りステーキの「最高の焼き方」をマスター。焼き上げたステーキはその場でご試食いただけます。

・「ジョンソンヴィル」ソーセージ試食 ：全米No.1ソーセージブランドのジューシーで豊かな風味を、この機会に味わうことができます。





(4)マルシェ＆ワークショップでアウトドアをもっと楽しむ

ワークショップ

マルシェ

マルシェ 2





キャンプ好きはもちろん、そうでない方も楽しめるコンテンツが盛りだくさん。大人から子どもまで、すべての方々が「楽しい！」「また来たい！」と思える、特別な体験がここにあります。

・マルシェ＆ショッピングゾーン：各地の名産品や個性豊かなハンドメイド品などをイベント特価で販売します。春の公園散策とともに、ショッピングも楽しむことができます。

・ワークショップ ：老若男女誰もが楽しめる多彩なワークショップを開催。自分だけのアウトドアグッズを作ったり、新しい趣味を見つけたり、クリエイティブな時間を過ごせます。









■TOKYO outside Festivalについて

イベントロゴ

「今までにない都市型“体験型”イベントを開催したい！」という想いから、2013年に豊洲でスタートした『TOKYO outside Festival』。2014年からは新宿中央公園に場所を移し、出展者と来場者を年々増やし続け、2018年には147社が出展、4万人以上が訪れる大型イベントへ成長しました。2020年からは、春に新宿中央公園、秋に国営昭和記念公園で開催される都内最大級のアウトドアイベントとして定着しています。





【公式情報】

公式HP ： https://outside-festa.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyo_outside_festival/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=100069610194100





総合プロデューサー

快適生活研究家 田中 ケン

田中 ケン プロフィール

1964年生まれ。高校卒業後、男性雑誌を中心にファッションモデルとして活躍。25歳で父親になったことをきっかけにアウトドアの魅力を再発見し、1992年「レイドゴロワーズ」、1993年「ボーダートゥボーダー」を完走。以降、“快適生活研究家”としてメディアやイベントで活動し、2008年には北軽井沢にキャンプ場「outside BASE」をオープン。日本のアウトドアシーンを牽引する第一人者。





イベントディレクター 田中 翔

田中 翔 プロフィール

1991年東京都生まれ。大学卒業後、海外生活とマーケティング関連企業での勤務を経て、2019年に株式会社アウトサイドを創業。取締役社長として、アウトドア領域に特化した企画・制作・イベント運営を展開。全国各地のアウトドアイベントで総合ディレクターや企画プロデューサーとして活躍するほか、商品開発やPR施策、体験コンテンツ監修など幅広い企画支援も手がけている。オージービーフのアンバサダー『Aussiebeef Mates』としても活動。