「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年3月26日(木)17時より、人事担当者を対象に「北陸HR戦略会議」を開催いたします。本イベントは、北陸企業の人事担当者同士が採用や人材育成の課題について情報交換を行うことを目的としたコミュニティ型の勉強会として、今回初めて開催いたします。参加希望の企業様はこちら：

■開催の背景と狙い

https://forms.gle/KWZNDfhuHRMtHRYL8

北陸地域では若者の都市部流出や人口減少により、企業の採用活動が年々厳しさを増しています。一方で、企業の採用課題は各社が個別に抱えているケースが多く、人事担当者同士が情報交換する機会は多くありません。そこで株式会社就活ラジオでは、北陸の企業人事がつながり、採用や人材戦略について学び合う場として「北陸HR戦略会議」を立ち上げました。本イベントでは、北陸企業の人事担当者が採用課題や成功事例を共有しながら、これからの地域採用のあり方について考える機会を提供します。今後も継続的に開催し、北陸地域の人事コミュニティの形成と採用力向上に貢献してまいります。

■イベント概要

名称：第一回 北陸HR戦略会議開催日： 2026年3月26日(木)17:00～19:00会場：とやま自遊館 3階 神通の間（富山県富山市湊入船町9番1号）申し込み：https://forms.gle/KWZNDfhuHRMtHRYL8主催：就活ラジオ

■代表取締役 碓井一平 コメント

北陸では企業の採用活動が年々難しくなっており、多くの企業が人材確保に課題を抱えています。私たちも地方企業の採用支援に関わる中で、「他社はどのように採用活動をしているのか知りたい」「人事担当者同士で情報交換できる場がほしい」といった声を多く聞いてきました。

一方で、企業の採用活動は各社が個別に取り組んでいるケースが多く、地域の企業同士が採用について学び合う機会は決して多くありません。そうした状況の中で、人事担当者同士がつながり、課題や成功事例を共有できる場をつくりたいという想いから「北陸HR戦略会議」を立ち上げました。

この取り組みを単発のイベントにとどめるのではなく、北陸企業の人事担当者が継続的につながるコミュニティへと育てていきたいと考えています。企業同士が知見を共有し合うことで、北陸全体の採用力向上につながり、地域で働くことの魅力を次世代に伝えていくきっかけになれば嬉しいです。

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ代表：碓井一平所在地：富山県富山市上飯野20-6設立：2022年1月11日資本金：3,500万円（資本準備金含む）HP：

https://www.shukatsuradio.com/