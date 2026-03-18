株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、3月18日（水）12時より、新たな★5キオク [ラ・ダンス・マカブル]コルボー（CV 大坪由佳）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。また、もうすぐ迎える1周年に向けて、1日1回無料ガチャでメダルを集めて★5キオク確定マギアキーと交換できるほか、ログインやミッションでマギカストーン最大3,000個もらえる、まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンキャンペーンが開催中です。

新★5キオク「コルボー」実装！

2026年3月18日（水）12時より、新★5キオク[ラ・ダンス・マカブル]コルボー が新たに実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。さらに、コルボーピックアップガチャを引くことで、育成素材と交換できる「フラグメントメダル」を獲得できます。期間：2026/03/18 (水) 12:00～2026/04/05 (日) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [ラ・ダンス・マカブル]コルボー

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ucveJukdIzY

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。★5キオク確定ボーナスガチャは、[ラ・ダンス・マカブル]コルボーの提供割合が12%でピックアップされます。

フラグメントメダル交換所で育成素材を交換！

◆フラグメントメダルとは対象のガチャを引くと、キオクメダルに加えてフラグメントメダルを獲得できます。獲得したフラグメントメダルは、交換所で「プリズムオーブ」や「マギアブック （大）」、「永久ドロップロック」などと交換可能です。※フラグメントメダルを獲得できるガチャについては、ガチャ画面上部にキオクメダルとフラグメントメダルの2種のメダル表示がございます。※フラグメントメダルに交換期限はございません。

マギカストーンや育成素材、★5キオク確定マギアキーがもらえる！まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンキャンペーン開催中！

1日1回無料ガチャ開催！

2026年3月10日（火）12時より、まどドラ 1st Anniversaryキャンペーンとして、1日1回引ける無料ガチャが開催中です。無料ガチャを引くと「1st Anniversaryカウントダウンメダル」も獲得することができ、メダルを集めると★5キオク確定マギアキー、マギアキー、マジカルキューブなどと交換することが可能です。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/27 (金) 11:59

1st Anniversaryカウントダウンログインボーナス開催

2026年3月10日（火）12時より、まどドラ 1st Anniversaryカウントダウンログインボーナスが開催中です。期間中ログインすることで、マギカストーン最大2,000個や、「プリズムコア」、「プリズムオーブ」を獲得できます。期間：2026/03/10 (火) 12:00～2026/03/27 (金) 11:59

1st Anniversaryカウントダウンミッション

2026年3月10日（火）12時より、1st Anniversaryカウントダウンミッションを開催中です。魔法少女たると☆マギカ 前編のMainモードのBOSSを倒すなど、各ミッションをクリアで、マギカストーン1,000個や、「プリズムオーブ」などを獲得できます。期間：2026/03/10 (火） 12:00～2026/03/27 (金) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP