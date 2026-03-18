株式会社AniTone(東京都目黒区 代表取締役:秋田堅司)は、メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』が劇中BGMを収録した『「Gray Sheep」SOUND TRACK』を配信スタートしたことをお知らせいたします。

メディアミックスプロジェクト『Gray Sheep』のオリジナルサウンドトラック『「Gray Sheep」SOUND TRACK』が、本日より配信スタート。本作のドラマパートで使用されたBGM全9曲を収録。物語の世界観を凝縮した、重低音かつアーバンなサウンドが印象的な仕上がりとなっています。エモーショナルな楽曲の数々が、『Gray Sheep』のドラマ性をより一層引き立てます。ファン必聴のサウンドトラックです。

各種音楽配信サイト一覧：https://music-link.ani-tone.com/gray-sheep-soundtrack/

「Gray Sheep」SOUND TRACK商品情報

タイトル:「Gray Sheep」SOUND TRACKアーティスト:Yocke発売日:2026年3月18日(水)価格:1,069円(税込)

【収録曲】01. Sheep Garden02. Usual Sky03. Danger Gate04. Black Battle05. Deep Cover06. Joke×Joke07. BFF08. GrayTears09. Bitter Mind

Gray Sheep アーカイブグッズ販売決定!

Gray Sheep の一部のグッズの販売が決定いたしました！販売期間:3月14日(土)12:00～3月31日(火)23:59https://axelstore.jp/loveandart/item_list.php?artist_id=62&category_id=2076

【グッズラインナップ】

●Gray Sheep 1st Event -Great Busters-グッズ

●Gray Sheep 1st POP UP SHOP , Gray Sheep「Song Notes 01」グッズ

●Gray Sheep 2nd Anniversary

●Gray Sheep グレシプ放送局出張版

●Gray Sheep「EP06」グッズ

【ノベルティ】

1会計毎に【オリジナルショッパー&オリジナルA4クリアファイル】対象商品のお買い上げ3,000円(税込)毎に【コメント入りイラストカード(全3種より1枚)】※特典は無くなり次第終了となります。

「Gray Sheep EP06」商品情報

タイトル:Gray Sheep EP06アーティスト:GOAT/BAD SKUNK発売日:2026年2月25日(水)発売/販売元:AniTone MusicATOM-0017 \4,400(税10%:\400)

封入特典:ホスト風名刺カード 全12種より1枚ランダム絵柄:SNOW、COLOR、NURSE、SPIDER、JOE、OWL、JUNKY、AK、NERU、CHERRY、SPRING、YP※絵柄はお選びいただけません

【収録内容】

1.Track 12.Track 23.Track 34.Track 45.Track 5

6.Colors Of You / GOAT(SNOW cv.山下誠一郎、COLOR cv.伊東健人、NURSE cv.阿座上洋平、SPIDER cv.坂田将吾、JOE cv.橘龍丸、OWL cv.堀江瞬)7.Cheeky girl / BAD SKUNK(JUNKY cv.古川慎、AK cv.熊谷健太郎、NERU cv.土岐隼一、CHERRY cv.中島ヨシキ、SPRING cv.天粼滉平、YP cv.梅原裕一郎)8.Colors Of You -Off Vocal-9.Cheeky girl -Off Vocal-

法人別オリジナル店舗特典デザイン公開!

●LOVE&ART SHOP:EP05ジャケットスクエア缶バッチ(53mm×53mm)https://axelstore.jp/loveandart/item_list.php?artist_id=62&head_id=7047

●全国アニメイト(通販含む):2L判ブロマイドhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3337874/

●ステラワース:ましかくブロマイド(89mm×89mm)https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=&name=Gray+Sheep+EP06&lc=ymGUcUNc6ct&sc=&br=AniTone+Music&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0

●ソフマップ・アニメガ:アクリルコースター(76mm)https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2026%2F2%2F25&date_to=&keyword=Gray+Sheep&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310

●Amazon.co.jp:メガジャケhttps://www.amazon.co.jp/s?k=B0G595D3KK%7C+B0G5MHBV27%7C+B0G5N4RBMX

●楽天ブックス:アクリルキーホルダー(5cm)https://books.rakuten.co.jp/?l-id=header-utility-logo

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※店舗により特典がつかない場合がございます。詳しくは店舗にご確認ください。

ABOUT Gray Sheep

音楽から始まるメディアミックスプロジェクト

≪STORY≫施設で幼少期を過ごした青年・スノウ。彼が警紮官(けいさつかん)になったある日、突然の人事異動により東キョウ都・東キョウ視庁に設置されている特殊作戦部隊【GOAT(ゴート)】へと配属される。GOATにはリーダーであるカラーをはじめ個性豊かなメンバーが所属しており、快く彼を迎えてくれた。しかしその一方で施設時代の友人、ジャンキーとエーケーと再び出会うこととなり、彼らが【BAD SKUNK(通称・バスカ)】として活躍しているだけでなく、警紮組織と対立関係にあることを知ってしまう。【GOATへの配属】、そして【かつての友人との再会】。これによりスノウを取り巻く環境は刻一刻と不穏な方向へと変化していくこととなる――

≪CHARACTER≫【GOAT(ゴート)】SNOW(スノウ)cv.山下誠一郎 / COLOR(カラー)cv.伊東健人 / NURSE(ナース)cv.阿座上洋平SPIDER(スパイダー)cv.坂田将吾 / JOE(ジョー)cv.橘龍丸 / OWL(オウル)cv.堀江瞬【BAD SKUNK(バッドスカンク)】JUNKY(ジャンキー)cv.古川慎 / AK(エーケー)cv.熊谷健太郎 / NERU(ネル)cv.土岐隼一CHERRY(チェリー)cv.中島ヨシキ / SPRING(スプリング)cv.天粼滉平 / YP(ワイピー)cv.梅原裕一郎【SAP(サップ)】BAKER(ベイカー)cv.津田健次郎 / EGG(エッグ)cv.浪川大輔TEQUILA(テキーラ)cv.森久保祥太郎 / VANILLA(バニラ)cv.岡本信彦DROP(ドロップ)cv.緑川光

【公式サイト】https://gray-sheep.com/【公式X(旧Twitter)】https://x.com/GraySheep_info?s=20【YouTube】https://youtube.com/@GraySheepOfficialChannel?si=7EUcZnyxPJsm0lpy【TikTok】https://www.tiktok.com/@graysheep_info【よくわかる#グレシプ】https://gray-sheep.com/sp/intro/

「LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB」入会受付中!

「LOVE&ART」コンテンツのイベントチケット優先受付や、デジタル会員証の発行、限定コンテンツの公開、限定グッズの販売やプレゼント抽選など、会員限定の特典が多数用意されています。また、リニューアル1周年を記念し、2021年9月1日以降12ヶ月以上継続いただいた方へ様々な特典を提供する「VIPサービス」もスタートしております。ファンクラブは以下の2コース制です。

《プラチナプラン》月額880円(税込)「B-PROJECT」「Gray Sheep」を中心としたEVENT(優先応募/チケット先行)、RADIO/STREAM/MOVIEコンテンツ、「TALKING STAND MORINOTH」「サイコパスマン」のRADIO/STREAMコンテンツなどさまざまなサービスをお楽しみいただけます。

《パールプラン》月額550円(税込)「WAVE!!」「明治東亰恋伽」を中心としたコンテンツのEVENT(チケット優先応募)、RADIO/STREAM/MOVIEなどのさまざまなサービスをお楽しみいただけます。

《VIPサービス/両プラン共通》・VIP特典プレゼントの発送・VIP仕様のMEMBER'S CARD(デジタル会員証)・チケット先行等の優待(※)※公演および先行によって実施しない場合もございます。実施の際はNEWS等で詳細をお知らせいたします。※LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン/パールプランの、VIP以外のチケット先行も、今まで同様実施を予定しております。

【コピーライト】©GraySheep© AniTone/LOVE&ART

【会社概要】会社名:株式会社AniTone(ア二トーン)所在地:〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F代表取締役:秋田堅司設立:2024年7月URL:https://ani-tone.com/