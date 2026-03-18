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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団、Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区／理事長：石井徹哉）は、同楽団の芸術顧問を務め、没後に名誉芸術顧問となった秋山和慶が指揮を務めたCD『アルメニアン・ダンス パートI』のリリースを決定いたしました。

一般販売は、Shion公式オンラインショップ(BASE)にて2026年4月3日(金)12:00より開始いたします。また、3月21日(土)開催の「第165回定期演奏会」の会場物販ブースでも販売いたします！ぜひお買い求めください。

商品概要

https://shion.jp/concert/20260321-2/

芸術顧問・秋山和慶×Shionによるアルフレッド・リード特集！『春の猟犬』『エル・カミーノ・レアル』『アルメニアン・ダンス パートⅠ』のマスターピース3曲に加え、シェイクスピアへの敬意に満ちた一連の名シリーズより『「ハムレット」への音楽』、リード自身が法華経を読み解き音楽として結実させた力作『法華経からの三つの啓示』を収録。すべての吹奏楽ファンに、ぜひ手にとっていただきたい1枚です。

商品名：アルメニアン・ダンス パートI指揮：秋山 和慶（名誉芸術顧問）演奏：Osaka Shion Wind Orchestra2021年11月28日 ザ・シンフォニーホール第139回定期演奏会にて録音一般発売：2026年4月3日(金)12:00一般価格：3,300円(税込)プレミアム応援団優待価格：3,000円(税込)

収録曲

■ 序曲「春の猟犬」（A.リード）「ハムレット」への音楽（A.リード）■ I. プロローグ：エルシノア城とクローディアス王の宮中■ II. ハムレットとオフィーリア■ III. 俳優たちの入場■ IV. エピローグ：ハムレットの死■ エル・カミーノ・レアル（A.リード）法華経からの三つの啓示（A.リード）■ I. 大いなる悟り■ II. 禅定 ■ III. 平和の悦び■ アルメニアン・ダンス パートI（A.リード）

出演者プロフィール

指揮：秋山 和慶（名誉芸術顧問）

https://shion.jp/2026/03/18/newreleases-10/

齋藤秀雄のもとで指揮法を修め、1963年に桐朋学園大学音楽学部を卒業。1964年2月に東京交響楽団を指揮してデビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を40年間にわたり務める。その間、トロント響副指揮者、アメリカ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督(現在桂冠指揮者)、シラキュース響音楽監督、大阪フィル首席、札幌響首席、広島響音楽監督・常任、九州響首席などを歴任。サンフランシスコ響、クリーヴランド管、ロサンゼルス・フィル、フィラデルフィア管、ニューヨーク・フィル、ボストン響、シカゴ響、ロイヤル・フィル、NDR北ドイツ放送響、ケルン放送響、ベルリン放送響、スイス・ロマンド管、チューリッヒ・トーンハレ管などに客演している。これまでに第6回サントリー音楽賞（1975年）、芸術選奨文部大臣賞（1995年）、大阪府民劇場賞（1989年）、大阪芸術賞（1991年）、第36回川崎市文化賞（2007年）、広島市民賞（2008年）をはじめ、東京響とともに毎日芸術賞（1994年）、第8回京都音楽賞大賞（1993年）、モービル音楽賞（1996年）、第29回サントリー音楽賞（1997年）を受賞。2001年11月に紫綬褒章、2011年6月には旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に選出。同年中国文化賞（広島）、徳島県表彰特別功労賞を受賞、2015年渡邉暁雄音楽基金特別賞を受賞。2014年指揮者生活50年には、回想録「ところで、きょう指揮したのは？」 （共著／アルテスパブリッシング刊）を出版。中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者（現・名誉芸術監督）、日本センチュリー交響楽団ミュージックアドバイザー（現・名誉ミュージックアドバイザー）、岡山フィルハーモニック管弦楽団ミュージックアドバイザー（現・名誉ミュージックアドバイザー）、東京交響楽団桂冠指揮者（現・永久名誉音楽監督）、広島交響楽団終身名誉指揮者（現・永久桂冠名誉指揮者）、九州交響楽団桂冠指揮者、オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ芸術顧問（現・名誉芸術顧問）など多くの任を務めるほか、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授、京都市立芸術大学客員教授を歴任。2024年に指揮者生活60周年を迎えた。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

お客様お問い合わせ先

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本リリースに関するお問い合わせ

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