４人組ボーカルグループTHE FRANK VOX（フランクボックス）は3月18日(水)デジタルリリースの新曲『かさぶた』が、日本テレビ系「DayDay.」4月エンディングテーマに決定したことを発表した。新曲『かさぶた』は、うまくいかない日や過去の失敗と向き合いながらも前へ進もうとする人の姿を描き、「今はまだ痛くても、やがて笑える日が来る」というメッセージが込められている。THE FRANK VOXらしい等身大の言葉と温かみのあるサウンドで、日々を懸命に生きる人の背中をそっと押す一曲となっている。なお、同曲を収録したニューアルバム『VOX LETTER 2』は、5月20日(水)に発売される。6月6日より全国ツアー「VOX LETTER TOUR 2026 ～あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便～」がスタートし、ツアーファイナルは大阪城音楽堂で開催される。また、本日18日(水)20時30分からは『かさぶた』のリリースを記念したリスニングパーティーが開催され、メンバー全員が音声で参加する。

https://www.stationhead.com/thefrankvox

楽曲詳細

デジタルシングル「かさぶた」2026年3月18日（水）配信リリース

https://the-frank-vox.lnk.to/kasabuta

ニューアルバム「VOX LETTER 2」2026年5月20日（水）リリースTECI-1846 / 定価：\3,500（税抜価格 \3,182）

ツアー情報

VOX LETTER TOUR 2026 ～あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便～6月6日（土）香川：高松Sound Space Rizin'6月13日（土）群馬：前橋DYVER6月14日（日）埼玉：HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-36月27日（土）広島：LIVE VANQUISH6月28日（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM7月4日（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠7月5日（日）岐阜：岐阜Club-G7月11日（土）滋賀：滋賀U★STONE7月12日（日）三重：四日市CLUB ROOTS9月5日（土）新潟：新潟CLUB RIVERST9月6日（日）石川：金沢GOLD CREEK9月19日（土）東京：Shibuya WWW9月21日（月・祝）京都：KYOTO MUSE9月22日（火・祝）奈良：奈良NEVER LAND9月26日（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd9月27日（日）福島：郡山PEAK ACTION10月3日（土）兵庫：神戸VARIT.10月10日（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI10月11日（日）愛知：名古屋クラブクアトロ10月17日（土）北海道：札幌CrazyMonkey10月24日（土）栃木：HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)10月25日（日）千葉：柏PALOOZA11月1日（日）佐賀：佐賀RAG.G11月3日（火・祝）福岡：福岡DRUM Be-111月15日（日）大阪：大阪城音楽堂

https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=THE+FRANK+VOX

プロフィール

2VocalのRYO（リョウ）、YASU（ヤス）２MCのSNG（シュンゴ）、RYO-TA（リョータ）から成る、関西出身4 人組THE FRANK VOX（フランクボックス ※略称:フラボ）ホッとするような温もりあふれる"ホッとソング"、心を熱くするような"HOTSONG"を4人の声（VOX）で音楽に乗せて届ける。「温もり溢れる作品をTHE FRANK VOXから届けたい！」そんな想いから作詞作曲を自ら手掛け、その範囲は楽曲制作のみならず、アートワーク、映像制作など多岐に渡る。夢は大阪城ホールでの単独ライブ。

公式サイト

https://www.thefrankvox-official.com/

◆オフィシャルサイト：https://www.thefrankvox-official.com/◆レーベルサイト：https://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/◆X：https://x.com/THE_FRANK_VOX

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