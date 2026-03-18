CS放送「衛星劇場」では、 2025年10月12日に品川きゅりあんで行われた「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」を、3月28日(土)午後9時よりテレビ初放送します。「キルミー・ヒールミー」 「被告人」など数々の大ヒットドラマに主演し、最新作「二度目の裁判」も話題の実力派俳優・チソンが、昨年日本で開催したファンミーティング。ファンからの質問に答えたり、出演作の名シーンを振り返ったりと、チソンの素顔が垣間見えるコーナーが盛り沢山。「キルミー・ヒールミー」OSTの「スミレ」、イ・ムンセの「彼女の笑い声だけ」の歌唱では、甘い歌声で会場に集まったファンを魅了しました。チソンが主演を務めるドラマ「コネクション」も放送中ですので、あわせてお楽しみください！

2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say

★CS衛星劇場にて、3月28日(土)午後9:00～テレビ初放送！2025年10月12日 東京 品川きゅりあん 大ホール[出演]チソン「キルミー・ヒールミー」「知ってるワイフ」「被告人」「コネクション」など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきた実力派俳優チソンの、約1年ぶりとなる来日ファンミーティング。東京と大阪の2都市で行われた公演の中から東京公演の模様を放送する。ファンからの質問に答えるコーナーやゲームコーナーでファンと交流した他、歌唱も披露。多くのファンに感動と笑顔を届けた。

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コネクション

★CS衛星劇場にて、毎週(金)午後11:00～／毎週(木)午後1:30～放送中！2024年/韓国/全14話(#5～)[演出]キム･ムンギョ[脚本]イ･ヒョン[出演]チソン、チョン･ミド、クォン・ユル、キム・ギョンナム「被告人」チソン×「賢い医師生活」チョン・ミド主演！チソンが目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事を演じる犯罪捜査サスペンス。

★「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S79572

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YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Da2GuE1dMGs

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