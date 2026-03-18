一般社団法人日本AIスキル認定協会（東京都）は、日本初となるAI資格「バイブコーディング検定」（受験料無料）を2026年3月18日（水）より提供開始いたします。バイブコーディング（Vibe Coding）とは、生成AIを活用することで、非エンジニアがプログラミングの知識なし（ノーコード）で、アプリ・ウェブサービス・業務の自動化ツールなどを自ら作れる新しい開発スタイルです。コードを書く代わりに、自然言語（日本語）でAIに指示を出すだけで、誰でもデジタルツールを構築できる時代が到来しています。本資格は、こうしたバイブコーディングのスキルを評価・認定する検定です。試験はオンラインでいつでも受験することができ、合否に関わらず、受験することで自分のAIスキルの現在地を知ることができます。

■ 2026年は「バイブコーディング元年」

生成AIの急速な進化により、自然言語でアプリケーションを作れる「バイブコーディング（Vibe Coding）」が世界中で注目を集めています。ChatGPT、Claude、Cursorなどのツールを使えば、プログラミング未経験者でも業務効率化ツールや社内システムをゼロから構築できる時代が到来しました。事実、プログラミングを学んだことがないデザイナーやホワイトカラー職、フリーランスが、ノーコードで、新たなウェブサービスを開発したり、業務の自動化ツール、オリジナルのゲームなどを次々と公開し始めています。一方で、「どのツールをどう使えばよいのか」「どこまでが非エンジニアでも対応できるのか」「生成AIを使ったアプリ開発の品質をどう担保するか」といった疑問を抱えるビジネスパーソンは少なくありません。バイブコーディング検定は、こうした課題に応え、非エンジニアが安心してAIアプリ開発に挑戦するための「スキル認定の基準」を提供します。

■「バイブコーディング検定（初級）」試験の特徴

１．受験料0円 - 完全無料で受験できます２．スキルの現在地を可視化 - 合否に関わらず、バイブコーディングスキルレベルを客観的に把握できます３．受験しながら新しい知識を習得 - 間違った問題に関しては終了後に解説がつきます４．短時間で完了 - 約30～50分で受験できます５．即座に結果がわかる - 合否はその場で判定６．すぐに認定証を発行 - 合格者には即座に「バイブコーディング初級認定証」（PDF）を発行します

■ バイブコーディング検定（初級）の試験概要

本検定では、非エンジニアがAIを活用してアプリを開発するために必要な以下の基礎スキルを評価します。◎ バイブコーディングの基本概念生成AIを使ったアプリ開発の仕組みと、バイブコーディングの定義・特徴・代表ツール（Claude、ChatGPT、Cursor、Bolt、Replit等）の把握◎ 要件定義とプロンプト設計作りたいアプリの仕様を言語化し、生成AIへ的確に指示するプロンプト設計の基礎◎ UIとUXの基本理解ウェブアプリの基本的なUI構成・画面設計・ユーザー体験に関する基礎知識◎ データ管理とセキュリティ基礎データの保存方法、アクセス権限の考え方、個人情報・セキュリティに関するリスクの基礎知識◎ デプロイ・公開・運用作成したアプリを公開・運用する基本的な手順と注意点◎ AIとの共同作業における品質管理生成AIが出力したコードの確認方法、エラー対応の考え方、テスト・改善サイクルの基礎

■ 対象者

● プログラミング経験がないが、業務アプリや社内ツールを自作したいビジネスパーソン● スタートアップ・個人事業主で、低コストにプロトタイプを作りたい起業家● AIを活用した業務改善・DX推進を担当する非エンジニア人材● 社内のバイブコーディング推進担当者・AIリテラシー向上を目指す人● フリーランスや副業でAIアプリ開発に挑戦したい方

■ 受験方法

専用サイト（https://ai-skill-kentei.jp）から簡単に受験できます。アカウント登録後すぐに検定を始められ、結果もその場で確認できます。

■ 今後の展開

当協会では、無料AI資格を通じて、日本全体のAI人材の育成と、AIを活用した企業のビジネス創出を支援してまいります。2030年までに100万人のAI人材の育成と認定を目指し以下の展開を予定しています。● 各種AIスキル検定の順次公開● 企業向け研修企業との連携● 業種別・用途別の専門AI検定の開発● 大学・専門学校との連携による実践教育プログラムの展開

■ 協会について

名称： 一般社団法人日本AIスキル認定協会設立： 2025年10月主な事業： AIスキル検定等の運営、AI人材育成支援URL：https://ai-skill-kentei.jp/SNS（X）：https://x.com/AIskillkentei受験者の声 https://ai-skill-kentei.jp/customer-voices【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人日本AIスキル認定協会 広報Email：support@ai-skill-kentei.jp