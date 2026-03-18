東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：酒井大典）は、2026年3月13日（金）、東京ビッグサイトにて開催された FOODEX JAPAN「FROZEN OF FUTURE」ステージにおいて、マーケティングユニットリーダー・徳永大輔が登壇し、食品をはじめとした各種商品の小分け用包装資材『フラットレー™』を紹介しました。

業務用容器・包材事業について

当社の業務用品部門では、鍋焼きうどん用の鍋を中心とした『アルミ容器』と​冷凍食品やお惣菜・お弁当用の『紙容器』を展開しています​。1970年に鍋焼きうどん用のアルミ鍋を開発​、アルミ素材の持つ耐熱性や加工適性を活かして​さまざまな用途でご使用いただいています​。さらに、『紙容器』においてはアルミ容器で培った技術を展開したフチ巻き紙容器「ECウェア®」、カラフルな印刷で売場を華やかに演出する耐熱紙コップを品揃えし、冷凍～耐熱と幅広い温度帯に対応しています。

フラットレー™について

製品概要

今回ご紹介した紙製包装資材 「フラットレー™」 は、輸送・保管時にはフラット形状で扱うことができ、充填工程で収納部を立ち上げて成形することが可能な、新発想の小分けトレーです。これまでプラスチックでしか実現できなかった小分け用トレーの紙化を可能にし、企業の環境負荷軽減への貢献が期待できます。＊特許・意匠登録出願中

製品特長

フラットレー™には、形状保持タイプと嵌合（かんごう）タイプの2方式をラインアップしています。特に嵌合タイプは紙カップと組み合わせることで用途の幅が広がり、多様な商品設計に対応可能です。用途に応じたスペック調整ができるほか、自由度の高いデザイン設計が可能で、包材をメディアとして活用する新たなコミュニケーションツールとしての価値も備えています。さらに本製品は、プラスチックから紙への置き換えによる脱・減プラスチックの実現だけでなく、フラット形状による保管・輸送時の省スペース化や物流効率向上など、総合的な環境対応を可能にする包装資材です。使用後は簡単に折り畳んでフラットな状態に戻すことができ、廃棄時の減容化につながるとともに、紙ごみとして破棄しやすい点も特長です。当社では、今後も再生可能資源である紙の積極活用を通じ、環境課題への取り組みをさらに強化してまいります。

フラットレーを動画でくわしく

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=tuIYFGMA0kk

業務用品ホームページ

会社概要

https://www.toyoalumi-ekco.jp/container/

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表者：代表取締役社長 酒井大典本社所在地：大阪府大阪市西区西本町１丁目4-1設立：1969年11月1日URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/