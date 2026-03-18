TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去ライブ4作品の独占配信も決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月28日（火）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の模様を独占ライブ配信いたします。

世界的人気を誇る9人組ガールズグループTWICEのワールドツアー「THIS IS FOR」の日本追加公演が4月25日、26日、28日の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されます。本公演はデビュー10周年を記念して2025年から開催中の特別ライブで、国内8公演・40万人を動員したツアーの反響の大きさを受け、急遽追加公演が決定。会場チケットには、キャパシティをはるかに上回る応募が殺到し、入手困難を極めたプレミアムライブとなっています。

この度U-NEXTでは、「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」より、4月28日（火）に開催される追加ファイナル公演の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。本公演は、様々な角度からTWICEのパフォーマンスを余すことなく楽しめる360度ステージ仕様。圧巻のステージを臨場感あふれる高音質・高画質な映像で、リアルタイム配信いたします。ぜひワールドツアーの集大成となるステージをU-NEXTでお楽しみください。

また、ライブ配信に先駆け、TWICE初のドームツアー「TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday” in TOKYO DOME」、2022年のワールドツアーより「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」、2024年のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」の味の素スタジアム公演と日産スタジアム公演の模様を4月1日（水）より独占配信することが決定いたしました。さらに、これまでのMV全曲も同日より配信いたします。ライブ配信を観る前、観た後に、ぜひTWICEの貴重な過去ライブ映像をあわせてご覧ください。

「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」ライブ会場では、4月25日(土)、26日(日)、28(火)の3日間にてU-NEXT特設ブースを出展いたします。U-NEXTブースで新規無料トライアルに参加していただいた方を対象に、TWICE直筆サイン入りTシャツが当たるコラボキャンペーンを実施いたしますので、ご来場予定の方は、U-NEXT特設ブースにぜひお立ち寄りください。

TWICE WORLD TOUR IN JAPAN

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SmpiNDAMUis ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013848

ライブ配信：4月28日（火）18:00 ～ライブ終了まで

視聴料：5,000円（税込）

販売期間：3月18日（水）～4月28日（火）19:00まで

配信公演：4月28日 東京・MUFGスタジアム（国立競技場） 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。