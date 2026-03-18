TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去ライブ4作品の独占配信も決定！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月28日（火）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される「TWICE
世界的人気を誇る9人組ガールズグループTWICEのワールドツアー「THIS IS FOR」の日本追加公演が4月25日、26日、28日の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されます。本公演はデビュー10周年を記念して2025年から開催中の特別ライブで、国内8公演・40万人を動員したツアーの反響の大きさを受け、急遽追加公演が決定。会場チケットには、キャパシティをはるかに上回る応募が殺到し、入手困難を極めたプレミアムライブとなっています。
この度U-NEXTでは、「TWICE
また、ライブ配信に先駆け、TWICE初のドームツアー「TWICE DOME TOUR 2019 “#Dreamday” in TOKYO DOME」、2022年のワールドツアーより「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」、2024年のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」の味の素スタジアム公演と日産スタジアム公演の模様を4月1日（水）より独占配信することが決定いたしました。さらに、これまでのMV全曲も同日より配信いたします。ライブ配信を観る前、観た後に、ぜひTWICEの貴重な過去ライブ映像をあわせてご覧ください。
「TWICE
TWICE
WORLD TOUR IN JAPAN
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SmpiNDAMUis ]
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013848
ライブ配信：4月28日（火）18:00 ～ライブ終了まで
視聴料：5,000円（税込）
販売期間：3月18日（水）～4月28日（火）19:00まで
配信公演：4月28日 東京・MUFGスタジアム（国立競技場） 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください
U-NEXTとは
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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
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