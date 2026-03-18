休日いぬ部、愛犬・愛猫の「ペット商品」を提案する新サービス試験運用版を公開

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、愛犬・愛猫のペット商品をかんたんに検索できる新サービス「ペット商品AI検索」サービスの試験運用版をリリースしました。

■ サービス提供の背景

「休日いぬ部」は、ペットオーナーの皆様に、愛犬・愛猫との暮らしをさらに豊かにする情報や体験を提供することを目指し、サービスを運営してまいりました。

その中で、多くのペットオーナーから共通して寄せられた声が「ECモールに商品が溢れすぎていて、自分の子に本当に合うものがどれかわからない」というものです。膨大な選択肢の中から、体格や年齢、アレルギーなどの個体差に合った最適な一品を見つけ出す手間が、ショッピングの負担となっている現状がありました。 このようなペットオーナーの悩みを解決し、独自のペットデータに基づいた「パーソナライズされた購買体験」を実現するため、「休日いぬ部」は、AIによる対話型の商品提案サービスを開発するに至りました。

■「ペット商品AI検索」の特長

本サービスは、対話を通じてユーザーのニーズを深掘りし、最適な商品を即座に見つけられるよう設計されています。

1.個別のペットデータに基づき、AIがチャット形式で商品を提案

ペットの種類（犬・猫）、年齢、体重、性別、そして「お悩みや欲しいもの」（例：おでかけ用の服、歯石ケアなど）に関する質問に答えるだけで、膨大な商品の中から、お客様のニーズに最もマッチしたペット商品をAIが厳選して提案します。

2. 複数モールの情報を参照し、購入をサポート

提案された商品については、楽天市場やYahoo!ショッピングといった主要ECモールの情報を参照しており、価格や送料、商品の特徴をひと目で比較し、納得して購入することが可能です。今後はユーザーの利便性をさらに高めるため、さらなる提携先の拡大も予定しています。

3. 休日いぬ部会員はよりスムーズに検索が可能！

既に「休日いぬ部」に会員登録済みのユーザーは、マイページに登録されている愛犬・愛猫の情報をもとにAIが商品検索を開始するため、入力の手間を大幅に省き、より精度の高い「うちの子専用」の提案を瞬時に受けることができます。

■ 掲載施設・コラボレーションパートナー募集のご案内

「休日いぬ部」では、愛犬と快適に過ごせるペットフレンドリーな宿泊施設、またはコラボレーションをご検討いただけるペットブランド様を募集しています。

ご希望の方は、下記のURLからお問い合わせください。

https://kyuzitsu-inubu.com/contact-facility/



■サービス概要

リリース日: 2026年3月12日

URL:https://kyuzitsu-inubu.com/product/

対象環境:ウェブブラウザ（PC・スマートフォン）

利用料金: 無料

■「休日いぬ部」とは

「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。

「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/

本件に関するお問合せ

株式会社イオレ Tel: 050-5799-9400 Mail:press@eole.co.jp

他社登録商標・商標等、記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。