「アニメイトブックフェア2026」開催を記念した、完全受注生産商品の情報が解禁！　『ホタルの嫁入り』や『好都合セミフレンド』などの描き下ろし含む美麗イラストを使った複製原画やアクスタをラインナップ!!

株式会社アニメイトホールディングス△完全受注生産商品使用イラスト（一部）詳細はこちらから！ :https://www.animate.co.jp/ex/bookfair2026/

株式会社アニメイトは、書籍の超大型フェア「アニメイトブックフェア2026」の開催を記念して販売される、完全受注生産商品の詳細を発表いたしました。

今回、完全受注生産するのは、「アクリル額装入り複製原画」と「ビッグアクリルスタンド」。描き下ろしを含む美麗イラストを使用した商品となっており、「アクリル額装入り複製原画」は『暁のヨナ』、『新機動戦記ガンダムW 0.5 PREVENTER-7』など、「ビッグアクリルスタンド」は『好都合セミフレンド』、『涼宮ハルヒの憂鬱』などをラインナップしています。

さらに、「直筆サイン入り抽選キャンペーン」も実施いたします。対象の完全受注生産商品をご予約いただいた方の中から抽選を行い、当選された方には作者直筆サイン入りの商品をお届けいたします。人気作が揃う期間限定商品をお見逃しなく！

■完全受注生産商品情報

受注期間：2026年4月4日～5月6日

商品お渡し時期：2026年8月頃順次予定

△アクリル額装入り複製原画使用イラスト

アクリル額装入り複製原画

価格：各6,600円（税込）

ラインナップ：

『暁のヨナ』

『新機動戦記ガンダムW 0.5 PREVENTER-7』

『「青春ブタ野郎」シリーズ』

『セラピーゲーム』

『ホタルの嫁入り』

『山田くんとLv999の恋をする』

△ビッグアクリルスタンド使用イラスト

ビッグアクリルスタンド

価格：各7,700円（税込）

ラインナップ：

『好都合セミフレンド』

『涼宮ハルヒの憂鬱』

『スロウスタート』

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

■関連情報

直筆サイン入り抽選キャンペーン

開催期間：2026年4月4日～5月6日

開催内容：対象の完全受注生産商品をご予約いただいた方の中から抽選を行い、当選された方には下記の作者直筆サイン入り商品をお渡しいたします。

【ラインナップ】

＜アクリル額装入り複製原画＞

『暁のヨナ』：草凪みずほ先生

『「青春ブタ野郎」シリーズ』：鴨志田 一先生

『セラピーゲーム』：日ノ原 巡先生

『ホタルの嫁入り』：橘オレコ先生

『山田くんとLv999の恋をする』：ましろ先生

＜ビッグアクリルスタンド＞

『好都合セミフレンド』：千種みのり先生

『涼宮ハルヒの憂鬱』：谷川流先生＆いとうのいぢ先生

『スロウスタート』：篤見唯子先生

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』：燦々SUN先生

■フェア情報

アニメイトブックフェア2026

開催期間：2026年4月4日～5月6日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販（イオンモール熊本店を除く）

開催内容：期間中、書籍関連商品（コミック・文庫・雑誌・他書籍）をご購入、またはご予約（内金全額）1点ごとに、「フェアポイント」を1ポイント進呈。集めたポイント数に応じて豪華な景品をプレゼントいたします。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)草凪みずほ/白泉社

(C)創通・サンライズ 漫画：あさぎ 桜 脚本：隅沢 克之 原案：矢立肇・富野由悠季

(C)Hajime Kamoshida 2026

(C)日ノ原 巡／新書館

(C)橘オレコ／小学館

(C)ましろ/COMISMA INC.

(C)千種みのり／芳文社

(C) Nagaru Tanigawa, Noizi Ito/KADOKAWA

(C)篤見唯子／芳文社

(C)燦々SUN・ももこ

■関連URL

アニメイトブックフェア2026(https://www.animate.co.jp/ex/bookfair2026/)