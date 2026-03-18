アパレルブランド〈CONVERSE TOKYO〉と女性創作集団〈CLAMP〉のコラボレーション第三弾。『東京BABYLON』『X-エックス-』のコレクションを2025年3月20日(金)より発売。

株式会社メルローズ

100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)』は、独創的な世界観で多くの読者を魅了する女性創作集団『CLAMP(クランプ)』とのコラボレーションプロジェクトを発表いたします。本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを順次展開。

第三弾として、『東京BABYLON』、『X-エックス-』の世界をモチーフにしたアイテムが登場します。2025年3月20日(金)より、CONVERSE TOKYOの各店舗(※御殿場アウトレット店を除く)、各オンラインストアにて発売します。

CLAMPは、いがらし寒月・大川七瀬・猫井・もこなの4名からなる創作集団です。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきました。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げています。

第三弾となる『東京BABYLON』、『X-エックス-』とのコラボレーションでは、全6アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、各作品にちなんだモチーフと、CONVERSE TOKYOの象徴でもある”星”を掛け合わせたスペシャルなアイコンを施しました。『東京BABYLON』はメインキャラクターをイメージした“王冠”と“桜”を、『X-エックス-』は二人の神威を表現した“翼”のモチーフを採用しています。

劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえります。

さらに、アーティスト・〈河村康輔〉と〈奥田雄太〉のアートワークを基に、アパレル・アクリルスタンド・シルクスクリーンなど、コレクションの世界観を多面的に楽しめるアイテムが揃います。アパレルは、日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ/スウェット/コーチジャケットの3型を展開し、身に纏う喜びと眺める楽しみを味わえます。雑貨は、星型の連結パーツで繋げてディスプレイできるアクリルスタンドや、物語を閉じ込めたようなシルクスクリーンアートなど、日常にアートの魅力を取り入れられるラインナップに。シルクスクリーンアートは、公式オンラインストア及び店舗にて受注販売を行います。(3月20日(木)より4月5日(日)まで銀座店にてシルクスクリーンアート・原画を展示。)

CLAMPの描く世界観とCONVERSE TOKYOの感性が織りなす本コラボレーション。ファンのみならず、ファッションやアートを愛する人々の心を惹きつける、特別なコレクションに仕上がりました。作品への敬意を随所に込め、コラボレーションならではの魅力を存分に表現しています。

ニュースページはこちらから :https://converse-tokyo.jp/news/detail/462

PRODUCT

【CLAMP】『東京BABYLON』GRAPHIC COACH JACKET

\30,800- (tax included)

【CLAMP】『X-エックス-』GRAPHIC COACH JACKET

\30,800- (tax included)

『東京BABYLON』『X-エックス-』【CLAMP】『東京BABYLON』GRAPHIC SWEAT

\16,500- (tax included)

【CLAMP】『X-エックス-』GRAPHIC SWEAT

\16,500- (tax included)

『東京BABYLON』『X-エックス-』【CLAMP】『東京BABYLON』GRAPHIC LONGSLEEVE TEE

\10,780- (tax included)

【CLAMP】『X-エックス-』GRAPHIC LONGSLEEVE TEE

\10,780- (tax included)

『東京BABYLON』『X-エックス-』【CLAMP】『東京BABYLON』POUCH CHARM

\8,800- (tax included)

【CLAMP】『X-エックス-』POUCH CHARM

\8,800- (tax included)

【CLAMP】『東京BABYLON』GRAPHIC ACRYLIC STAND

\4,180- (tax included)

【CLAMP】『X-エックス-』GRAPHIC ACRYLIC STAND

\4,180- (tax included)

『東京BABYLON』『東京BABYLON』『X-エックス-』『X-エックス-』『X-エックス-』【CLAMP】〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART

\110,000- (tax included)

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※銀座店にて実物の展示を行います。

※アーティストの直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

『東京BABYLON』

『東京BABYLON』【CLAMP】〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART

\132,000- (tax included)

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※銀座店にて実物の展示を行います。

※アーティストの直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

『X-エックス-』

■発売日

2026年3月20日(金) CONVERSE TOKYO全店舗(※御殿場アウトレット店を除く)にて発売。

■販売店舗一覧

CONVERSE TOKYO 青山店

CONVERSE TOKYO NEWoMan新宿店

CONVERSE TOKYO 池袋店

CONVERSE TOKYO 二子玉川店

CONVERSE TOKYO 銀座店

CONVERSE TOKYO NEWoMan高輪店

CONVERSE TOKYO ミヤシタパーク店

CONVERSE TOKYO 名古屋店

CONVERSE TOKYO 梅田店

CONVERSE TOKYO 京都店

CONVERSE TOKYO 福岡店

■販売オンラインストア

Official Online Store

https://converse-tokyo.jp/onlinestore

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/conversetokyo/

楽天ファッション

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-conversetokyo/(https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-conversetokyo/)

(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／KADOKAWACLAMP

いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団。

1989年「サウス」第3号(新書館)にて、『聖伝-RG VEDA-』で商業誌デビュー。以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ちょびっツ』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌、少年誌、青年誌で作品を発表。アニメ作品の『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.GとCLAMPのコラボレーション作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成と脚本、自作『カードキャプターさくら』ではシリーズ構成、脚本、衣装デザインを担当。

Official HP：https://clamp-net.com/

Official X︓@CLAMP_news(https://x.com/CLAMP_news)

Official Instagram : @clamp_4_official(https://www.instagram.com/clamp_4_official/)

CONVERSE TOKYO

“歴史性と時代性を併せ持つ 、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。

“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持った CONVERSE APPAREL を提案します。

Official Online Store：https://converse-tokyo.jp/onlinestore

Official Instagram︓@converse_tokyo(https://www.instagram.com/converse_tokyo/)

Official X : ＠converse_tokyo(https://x.com/converse_tokyo)

河村康輔

アーティスト/グラフィックデザイナー。1979年広島県生まれ。コラージュアーティストとしてアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表作に大友克洋氏の初の大規模原画展『大友克洋GENGA展』（2012）メインビジュアル制作やAKIRAを使用したコラージュ作品「AKIRA ART WALL PROJECT」の発表（2019）、個展 『TRY SOMETHING BETTER』（2021）など。

現在もアパレルブランドへのグラフィックワーク、ジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションで活躍している。

2021年にUTのクリエイティブディレクターに就任。

Official Instagram︓@kosukekawamura(https://www.instagram.com/kosukekawamura/)

Official X : @kosukekawamura(https://x.com/kosukekawamura)

奥田雄太

日本とイギリスにてファッションデザインを学んだのち、ファッションブランドでデザイナーとして活動。2016年にアーティストに転向した奥田雄太は国内での個展やグループ展に精力的に参加し、製作と発表を続けキャリアを築き上げている。

計算した線のみで構成された細密画で表現していたが、ここ数年「偶然性」に重きを置いた”花”の作品を中心に発表を続けている。さまざまな色味で表現される花はポップなイメージが強いが、花びら一つ一つに緻密な線描が施されている。彼自身、花に見えなくてもいいと語るそれは確かに具象としての花ではない。作家が「自己をサルベージ（救出・救助）する」なかでたどり着いた、幼少期の記憶がもととなっていると語る。コロナ禍をきっかけに、当たり前と感じていたことが実は特別な出来事だったと気づき、「感謝を作品にしたい」という思いから「with gratitude」をテーマに作品を製作している。

Official Instagram︓@okudayuta(https://www.instagram.com/okudayuta)

Official X : @yutaokuda(https://x.com/yutaokuda)