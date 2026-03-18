阪神甲子園球場への広告掲出のお知らせ

株式会社ヨドコウ

株式会社ヨドコウ（代表取締役社長 田中栄一）は、株式会社阪神タイガース（代表取締役社長 粟井一夫）が運営するプロ野球球団「阪神タイガース」及び阪神電気鉄道株式会社（代表取締役社長 久須勇介）が運営する「阪神甲子園球場」に協賛し、今シーズンより阪神甲子園球場内に企業広告を掲出いたします。

バックネット1塁寄りコントロールルーム窓上部分に掲出

大阪市に本社を置く当社は「咲かせよう。ひと、まち、みらい。」を企業理念に掲げ、誰もが輝く社会の実現を目指して地域社会の活性化やスポーツ文化振興のための活動を行っています。その一環として、関西を代表する球団「阪神タイガース」とそのホームグラウンドであり高校野球の聖地でもある「阪神甲子園球場」に協賛することといたしました。

阪神甲子園球場においては、2009年より内野スタンドの大屋根「銀傘（ぎんさん）」に耐久性と強度に優れたガルバリウム鋼板製の当社屋根材「ヨドルーフ」が採用されています。当社は、常に進化し続けている同球場に「挑戦」への決意を込めたブランドメッセージ「おさまるな。ヨドコウ」を掲出することで、人々の挑戦を応援してまいります。