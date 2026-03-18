松山空港に「伯方の塩」初の飲食店Stand Bar「Tabijio(タビジオ) by 伯方の塩」3月28日(土)12時オープン

伯方塩業株式会社

伯方塩業株式会社（本社：愛媛県松山市 代表取締役：石丸 一三）は、2026年3月28日(土)に松山空港ビル1階（国際線ターミナル前）にStand Bar「Tabijio(タビジオ) by 伯方の塩」をオープンします。

本店舗は、当社にとって創業以来初となる飲食業態への挑戦です。「安心して食べられる塩を届ける」という理念のもと、塩つくりに取り組んできました。「Tabijio」は、塩そのものを販売するのではなく、料理やドリンクを通して「塩の魅力」を体験していただく、新しい取り組みを展開します。これまでとは異なる形で『伯方の塩』ブランドの価値を伝える場となることを目指しています。

看板メニューは、醤油を使わず塩だけで味を調えた塩おでん。ドリンクは、松山市に拠点を置くクラフトビール醸造所とコラボレーションしたオリジナル塩ビールなどを用意し、塩が料理や飲み物の味わいを引き立てる魅力を提案します。

松山空港ビルにおいても、12年ぶりとなる新規飲食店舗のオープンとなります。愛媛の“旅の玄関口”である松山空港から、県内外の旅行者に向けて、ここでしか味わえない新しい食体験を発信します。

■コンセプト「旅と塩」

「Tabijio」は、旅（Tabi）と 塩（Shio） を掛け合わせた造語です。

空港という特別な場所で、愛媛を訪れる人、旅立つ人に向けて、愛媛の食と『伯方の塩』を掛け合わせたメニューと空間を提供します。旅の途中に立ち寄り、一杯のドリンクと一皿の料理を楽しむことで、愛媛の記憶に残るひとときを演出します。

■看板メニュー「塩おでん」

松山市の隠れ家的な人気店「山本兵太郎商店」監修のもと開発した「塩おでん」の仕込みは、毎朝、出汁を取ることから始まります。かつお節や昆布、いりこなどの素材の力を丁寧に引き出し、酒とみりんでほのかな甘みを添え、塩で味を調えます。やわらかな塩味が素材のうま味を静かに引き立て、心とからだに染み渡る一杯が完成します。

■期間限定で楽しめる 「塩ビール」

ドリンクの目玉は、「DD4D BREWING（株式会社JAPANDEMIC COMPANY）」とコラボレーションしたオリジナル塩ビール。オープン時には、「Salz ～Sansho Light Lager with Salt～」を生ビールで提供します。黄金色のラガーをベースに、山椒と『伯方の塩』をアクセントとして加えた爽快なクラフトビールです。 * ドイツ語【Salz(ザルツ)＝塩】

■空間デザイン「塩の世界に包まれる体験」

店舗デザインは、インテリアデザインスタジオ『COOPDESIGN Lab.(コープデザインラボ)』が担当しました。外観は塩釜をイメージしたファサード、店内は白を基調とした空間で塩の世界観を表現しています。左官仕上げのカウンターや木の素材を用いた空間に加え、店内中央にはデジタルサイネージを設置。愛媛の海のきらめきや島々の風景を映し出し、ゆったりとした時間を楽しめる空間を演出しています。

■店舗概要

店舗名：Tabijio by 伯方の塩

オープン日：2026年3月28日（土）

所在地：愛媛県松山市南吉田町2731番地 松山空港ビル1階（国際線ターミナル前）

店舗面積：約29平方メートル （約8.8坪）

営業時間：9:00～19:00

運営：伯方塩業株式会社

■山本兵太郎商店（https://www.instagram.com/hyoutarou.oden/）

松山市湊町にある原始焼きとおでんの大人の居酒屋。素材のうま味を活かした焼物と香りが立つ出汁の深みを活かしたおでんの創作料理を中心に職人の技が光る一品一品を提供しています。

創業以来、「大切な人には、安心なものを届けたい」という想いで「伯方の塩」を使い続けています。

■DD4D BREWING（https://japandemic.co.jp/）

2019年に設立され、愛媛県松山市に拠点を置くクラフトビールメーカー。『「誰もが自分の道を進める世界」をつくる』というビジョンを掲げ、高品質なビールを提供しています。

また、あらゆる業界とのコラボレーションを通じて、新しいビール体験を生み出し、文化の創造にも取り組んでいます。

★DD4D BREWING×伯方の塩

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000052324.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000052324.html

■COOP DESIGN Lab（https://www.instagram.com/coopdesignlab_/）

神戸と松山を拠点に、多くの飲食空間を手がけるインテリアデザインスタジオ。

■会社概要

社名：伯方塩業株式会社

代表者：代表取締役社長 石丸 一三

所在地：〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立：1973年8月

事業内容：塩の製造及び販売

コーポレートサイト：https://www.hakatanoshio.co.jp/

※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。

■本件に関するお問い合わせ

伯方塩業株式会社 プロモーション部

TEL：089-943-9672 E-mail：tabijio@hakatanoshio.co.jp

受付時間：平日9:00～17:00 休業日：土・日・祝