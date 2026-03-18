『家庭科のドラゴン』とZOZOTOWNがコラボレーション！初代ドラゴン「LOURD LEGER」の刺繍入りスカジャンなどを3月19日より販売

株式会社ZOZO

小学生向けの裁縫箱で人気を集めた『家庭科のドラゴン』とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、3月19日（木）よりZOZOTOWN限定で販売します。

『家庭科のドラゴン』は、2001年より小学生向けの裁縫箱のパッケージに描かれている、株式会社サンワードがデザインしたオリジナルキャラクターです。本企画は、2026年に迎える『家庭科のドラゴン』の25周年を記念したコラボレーションです。

今回は、青い炎のグラフィックを取り入れたバケットハットやエプロンなど8型のアイテム販売（※）に加え、初代ドラゴン「LOURD LEGER（ルール・レジェ）」を刺繍であしらったスカジャンを100点限定で抽選販売します。キャラクターのノスタルジックなイメージを残しつつ、大人も楽しめる現代ストリートスタイルに仕上げています。

本コラボアイテムのルックには、ゲーム配信サイトTwitch（ツイッチ）を中心に活動するストリーマーのスタンミじゃぱんさん（@sutanmiJPN(https://x.com/sutanmiJPN?s=20)）を起用しました。

（※）受注販売、予約販売のアイテムがございます。

・販売期間および抽選受付期間：2026年3月19日（木）正午 ～ 2026年4月6日（月）11:59

※抽選結果については、2026年4月8日（水）頃に応募者へメールにてご連絡いたします。

※受注・予約販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2253733

※3月19日（木）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月下旬 ～ 2026年7月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN スカジャン：49,500円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ダメージ加工 Tシャツ（2色展開）：6,600円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN タイダイ風加工 Tシャツ：6,600円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ラグラン長袖 Tシャツ（2色展開）：7,700円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN ナップザック：6,600円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN バケットハット：5,500円（税込）

家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN タイダイ風エプロン：7,700円（税込）