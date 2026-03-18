NVIDIA と世界のロボティクスのリーダー企業が、フィジカル AI を実世界へ導入

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ニュース概要:

- ABB Robotics、AGIBOT、Agility、CMR Surgical、ファナック、Figure、Hexagon Robotics、KUKA、Medtronic、Skild AI、Universal Robots、World Labs、安川電機など、ロボットブレインを開発する企業、産業用および手術用ロボットの大手企業やヒューマノイドのパイオニアを含むフィジカル AI のリーダーたちが、NVIDIA のテクノロジを活用してフィジカル AI を大規模に開発および展開- NVIDIA は、インテリジェント ロボティクスへの移行を加速させるため、新しい NVIDIA Cosmos世界モデルと、NVIDIA Isaac シミュレーション フレームワーク、NVIDIA Isaac GR00T N モデルを発表- 複数の戦略的なエコシステム パートナーシップにより、高精度な電子機器の組立や自律型建設の展開から、あらゆる規模の製造業向けた AI 駆動による自動化に至るまで、プラットフォーム統合による実世界での産業インパクトを実現

カリフォルニア州サンノゼ - GTC- 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は、量産規模のフィジカル AI を推進するために、ロボットブレインの開発企業大手、産業用ロボット大手、そしてヒューマノイド パイオニアを含むグローバルなロボティクス エコシステムと提携していることを発表しました。また、次世代インテリジェント ロボットの開発、トレーニング、展開を目的とした業界向けの新しい NVIDIA Isaac(TM) シミュレーション フレームワーク(https://developer.nvidia.com/isaac)と新しい NVIDIA Cosmos(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/) および NVIDIA Isaac GR00T(https://developer.nvidia.com/isaac/gr00t) オープン モデルも発表しました。

NVIDIA プラットフォームを活用して構築している業界の主要なリーダーには、ABB Robotics(https://new.abb.com/news/detail/134030/prsrl-abb-robotics-partners-with-nvidia-to-deliver-industrial-grade-physical-ai-at-scale#:~:text=ad_personalization-,ABB%20Robotics%20Partners%20with%20NVIDIA%20to%20Deliver,Grade%20Physical%20AI%20at%20Scale&text=ABB%20Robotics%20announced%20today%20it,in%20real%20world%20robotics%20applications.)、AGIBOT、Agility(http://www.agilityrobotics.com/content/agility-and-ai)、ファナック、Figure、Hexagon Robotics(https://robotics.hexagon.com/industrial-autonomy-hexagon-robotics-nvidia-physical-ai/)、KUKA、Skild AI、Universal Robots、World Labs、安川電機などが含まれます。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン（Jensen Huang）は、次のように述べています。「フィジカル AI が到来しました。すべての産業企業はロボティクス企業になるでしょう。コンピューティング、オープン モデル、ソフトウェア フレームワークを網羅する NVIDIA のフルスタック プラットフォームは、ロボティクス産業の基盤となります。世界のエコシステムを統合して、次世代の工場、物流、輸送、インフラを支えるインテリジェント マシンを構築します」

世界最大規模のロボット フリートの検証

産業用ロボティクスが AI 主導のものになるにつれ、メーカーは、展開前にシステムの設計、テスト、最適化のために、物理的に正確で高精度なシミュレーションを必要としています。

ファナック、ABB Robotics、安川電機、KUKA は、合わせて世界で 200 万台を超えるロボットの導入実績を持ち、 NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリと NVIDIA Isaac(https://developer.nvidia.com/isaac)(TM) シミュレーション フレームワークをバーチャルコミッショニング（設備の仮想立ち上げ）ソリューションに統合し、物理的に正確なデジタル ツインを通じて複雑なロボット アプリケーションや生産ライン全体の開発と検証を行っています。各社は、生産ラインで高度なインテリジェンスを実現するため、NVIDIA Jetson(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/) モジュールをコントローラーに統合し、エッジでのリアルタイム AI 推論を実現しています。

あらゆるロボット形態に対応するロボットブレインの構築

ロボティクスは、タスク専用マシンから、産業向けの展開に必要な精度と信頼性を維持しつつ、汎用性と専門性を兼ね備えた柔軟なシステム（汎用特化型システム）へと進化しつつあります。これを実現するには、ロボットは人間のようなリーズニングと、自律的に認識、判断、行動する能力が必要です。

FieldAI(http://www.fieldai.com/news/fieldai-accelerates-industrial-customers-adoption-of-ai-in-collaboration-with-nvidia) や Skild AI などの主要な開発企業は、データ生成向けの NVIDIA Cosmos(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)(TM) 世界モデルを、シミュレーションにおいてポリシーを検証するために Isaac シミュレーション フレームワークを活用して汎用的なロボットブレインを構築しています。これにより、最小限の再トレーニングであらゆるロボットが新しいタスクを習得できるようになります。World Labs は Isaac Sim(https://developer.nvidia.com/isaac/sim)(TM) を活用して生成型世界モデルの検証を行い、一方、Generalist AI は Cosmos を活用して合成データの生成を検討しています。

NVIDIA は本日、複雑な環境に対応可能な汎用ロボット インテリジェンスの開発を加速させるために、合成世界の生成、視覚におけるリーズニング、アクション シミュレーションを統合した初の世界基盤モデルである Cosmos 3 を発表しました。

次世代ヒューマノイド ロボットの実現を推進

ヒューマノイド ロボット(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/humanoid-robot/)の構築は、ロボティクスにおける最大の課題の 1 つです。 人間の移動能力、器用さ、リーズニングを再現するには、高度な AI、認識、リアルタイム制御を安全で信頼性の高い自律システムに緊密に統合する必要があります。

1X(http://1x.tech/discover/nvidia-gtc-2026)、AGIBOT、Agility、Agile Robots、Boston Dynamics、Figure、Hexagon Robotics(https://robotics.hexagon.com/industrial-autonomy-hexagon-robotics-nvidia-physical-ai/)、Humanoid(https://thehumanoid.ai/humanoid-brings-voice-controlled-robotic-fulfillment-powered-by-kinetiqto-life-at-nvidia-gtc/)、Mentee、NEURA Robotics といった企業は、Cosmos 世界モデル、Isaac Sim、Isaac Lab を活用して次世代ヒューマノイドを構築し、ロボットの開発と検証を加速させています。

NVIDIA は本日、NVIDIA DGX(TM) クラスのインフラ上で、より高速かつ大規模なロボット学習を可能にする Isaac Lab 3.0(https://static.svc.nvidia.com/maintenance/site/index.html?referenceError=0.111fd517.1773793736.196b358f&back=https://developer.nvidia.com/isaac/lab) の早期アクセスを開始したことを発表しました。新しい物理エンジン(https://developer.nvidia.com/newton-physics) Newton 1.0 と NVIDIA PhysX(https://developer.nvidia.com/physx-sdk)(R) ソフトウェア開発キット上に構築された Isaac Lab 3.0 は、マルチフィジックス シミュレーションを提供し、複雑かつ高度なマニピュレーションに対するサポートを強化しています。

AGIBOT、Humanoid、LG Electronics、NEURA Robotics、Noble Machines(https://www.noblemachines.ai/blog/noble-machines-and-schaeffler-collaborate-to-advance-general-purpose-robots-realism-with-newton) は、ヒューマノイドの産業展開を加速するために NVIDIA Isaac GR00T N モデル(https://huggingface.co/nvidia/GR00T-N1.7-3B)も採用しています。 NVIDIA は、GR00T N1.7 が商用ライセンス付きで早期アクセスで利用可能になったことを発表しました。これにより、高度な巧緻制御を含む汎用的なロボット スキルが、量産対応のロボット展開に活用できるようになります。

さらに、GTC の基調講演で フアンは、DreamZero(https://dreamzero0.github.io/) の研究に基づく次世代ロボット基盤モデル、 GR00T N2 を披露しました。新しい世界行動モデル（WAM） アーキテクチャ上に構築されたこのモデルは、主要な視覚言語行動（VLA）モデルと比較して、ロボットが新しい環境下で新たなタスクを成功させる確率を 2 倍以上に高めます。年末に提供開始予定の GR00T N2 は、現在、汎用ロボットポリシー向けのリーダーボードである MolmoSpaces と RoboArena において第 1 位にランクインしています。

これらのシステムは、NVIDIA Jetson Thor(TM) ロボティック コンピューティング プラットフォーム(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)で実行することで、開発者はシミュレーション におけるトレーニングから実世界への展開へと、より優れたスピード、インテリジェンス、信頼性を伴って実現できます。

フィジカル AI をヘルスケア ロボティクスへ拡張

ヘルスケアは、フィジカル AI にとって極めて重要な機会ですが、手術、画像診断、病院に自律システムを展開するには、最高水準の安全性と厳格な規制を満たすインフラの構築が必要です。

CMR Surgical は、臨床展開に先立ち、同社の Versius 外科システム向けのロボット インテリジェンスをトレーニングして検証するために、Cosmos-H シミュレーションを活用しています。 Johnson & Johnson MedTech は、Isaac Sim および Cosmos ベースのポスト トレーニング ワークフローを活用し、泌尿器科向け MONARCH Platform のシステムをトレーニングおよび検証しています。 Medtronic は、外科用ロボット システムにおいてミッション クリティカルな精度と機能安全を実現するために、NVIDIA IGX Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/edge-computing/products/igx/)(TM) を検討しています。

ロボット技術革新のグローバルな推進力

フィジカル AI の設計、トレーニング、テスト、デプロイのためのオープンで統合されたプラットフォームを構築することで、NVIDIA は、実世界での展開を拡大するために不可欠なロボティクス エコシステムにおける協力を推進しています。

業界をリードする企業間での戦略的連携は、すでにプラットフォーム統合を現実世界での成果へと結びつけています。

Skild AI は、ABB Robotics および Universal Robots と連携し、さまざまな産業やタスクに同社の汎用ロボット インテリジェンスを展開しています。広く普及している産業用および協働システムに共通のインテリジェンスのレイヤーを組み込むことで、メーカーはワークフローごとにタスク固有のコードを構築することなく、より動的で多様なアプリケーションへと自動化を拡張することが可能になります。同時に、Skild AI は NVIDIA Blackwell 生産ライン向けの高精度組立で Foxconn と堤携し、Foxconn の AI 駆動型デュアルアーム マニピュレーターが業界で最も複雑な製造タスクを習得できるようにしています。

Lightwheel(https://lightwheel.ai/media/simready) は、Samsung の組立ロボットがシミュレーションで複雑なケーブル処理を習得できるよう Newton 物理エンジンの共同開発とキャリブレーションを行い、より高精度で高速な組立ラインを実現しています。

PTC(https://www.ptc.com/en) は、同社のクラウドネイティブなコンピューター支援設計 (CAD) および製品データ管理プラットフォームである Onshape(https://www.onshape.com/en/) から NVIDIA Isaac Sim への新たなロボット設計からシミュレーションまでのワークフローを発表しました。(https://www.ptc.com/en/news/2026/ptc-announces-onshape-nvidia-isaac-sim-workflow)これにより、FANUC America Corporation や Fauna Robotics などのエンジニアリング チームが、物理的に正確なデジタル ツイン環境内でロボット システムを設計・検証できる、シームレスな CAD から OpenUSD へのブリッジが実現します。

WORKR(https://workr.com/insights/workr-to-show-25-hr-robotic-worker-in-action-at-nvidia-gtc-2026-booth) は、NVIDIA Omniverse ライブラリを WorkrCore の一部として活用し、自社の AI プラットフォームを ABB Robotics 産業用ロボットと統合しています。これにより、プログラミングの知識がなくても中小規模メーカーが数分で展開可能なロボットワーカーをトレーニングできます。

サプライチェーン ソリューション企業である KION Group(https://www.kiongroup.com/en/News-Stories/Press-Releases/) は、NVIDIA および Accenture と提携して自律型倉庫ソリューションの開発を推進しています。Omniverse と、Accenture が先駆けて開発したフィジカル AI 搭載デジタル ツインおよびシステム アーキテクチャを活用することで、KION のエンジニアは大規模で物理的に正確な倉庫デジタル ツインを構築して、世界最大の専業契約物流プロバイダーである GXO のために、NVIDIA Jetson を搭載した自律型フォークリフトのフリートをトレーニングおよびテストすることが可能になります。

Microsoft Azure と Nebius は、Azure 上の FieldAI、Teradyne Robotics、Hexagon Robotics(https://robotics.hexagon.com/industrial-autonomy-hexagon-robotics-nvidia-physical-ai/)、および Nebius 上の RoboForce を含む開発者向けに、スケーラブルなエージェント駆動の合成データ生成を可能にする NVIDIA Physical AI Data Factory ブループリントを統合しています。 CoreWeave(https://wandb.ai/wandb_fc/nvidia-blueprint/reports/Robots-dream-in-simulation--VmlldzoxNjExNzU0NQ) は、NVIDIA Isaac Lab を統合してロボット学習パイプラインを構築しています。また、Alibaba Cloud は、NVIDIA のフィジカル AI スタック全体を 同社の Platform for AI (PAI) に統合し、エンドツーエンドのロボット開発を加速させています。

Disney(http://disneyexperiences.com/nvidia-gtc-olaf-robotic-character) が NVIDIA Warp フレームワーク上で開発し Newton に統合した GPU アクセラレーテッド物理シミュレーターである Kamino は、Disney(http://disneyexperiences.com/nvidia-gtc-olaf-robotic-character) の Olaf および BDX Droids のロボット ポリシーのトレーニングを可能にします。これにより、Olaf は自身の熱管理と衝撃音の低減を学習し、BDX Droids は複雑な環境をナビゲートできるようになります。GTC の基調講演では、3 月 29 日の Disneyland Paris でのデビューに先駆けて、ジェンスン フアンのもとに Disney の Olaf が登場しました。

次世代のフィジカル AI パイオニアによるプロジェクトの始動を支援

NVIDIA は、初期段階のスタートアップからグローバルなオープンソース コミュニティまで、すべてのイノベーターがフィジカル AI 向けツールにアクセスできるよう取り組んでいます。

4 万社以上のメンバーを擁するグローバルなスタートアップ インキュベーターである NVIDIA Inception プログラムを通じて、NVIDIA はロボティクスのパイオニアに、NVIDIA のオープン な フィジカル AI スタックへの専用エントリ ポイントを提供しています。Bedrock Robotics、Dexterity AI、Flexion、Lightwheel、RIVR、Standard Bots、Vention(https://vention.io/press)、World Labs などの Inception メンバーは、技術的ガイダンスと高性能コンピューティング リソースへのアクセスに加えて、ロボティクス エコシステム全体の主要なパートナーや顧客とのつながりを得ることができます。

また、NVIDIA は Hugging Face と協力して Isaac と GR00T を LeRobot オープン ソース フレームワークに統合しました。これにより NVIDIA のプラットフォームを活用する 200 万人のロボット開発者と Hugging Face の全世界で 1,300 万人の AI 開発者を結びつけ、オープン ソース ロボティクスの開発を加速させています。

フアン による GTC の基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/)のリプレイをご覧いただくとともに、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/physical-ai-days/)、ロボティクス(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/robotics/)、視覚 AI(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/computer-vision-and-video-analytics/) のセッションもご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-global-robotics-leaders-take-physical-ai-to-the-real-world)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。