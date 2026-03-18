【グランプリ受賞】2万3千人のフードアナリストが評価 THE ROAST BEEF「濃厚ミートパイ 黒トリュフ」

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開するD2Cブランド「THE ROAST BEEF（ザ・ローストビーフ）」は、看板商品でもある「濃厚ミートパイ 黒トリュフ」が、第97回 ジャパン・フード・セレクション 食品・飲料部門において最高評価の【グランプリ】を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

https://lp.the-roast-beef.jp/2026-meatpie

また本受賞は、2026年3月16日に同アワードより正式発表されました。

▼ジャパン・フード・セレクション 公式HP

https://www.japan-foodselection.com/prize/kt7hnx3wtdi

■ ジャパン・フード・セレクションとは

ジャパン・フード・セレクション は、2万3千人規模の食の専門家「フードアナリスト」によって構成される、日本初の食品・食材の審査・認定制度です。

味覚のみならず、視覚・嗅覚・触感といった五感全体、さらに商品ネーミングやブランドストーリー、パッケージデザインに至るまで、100項目におよぶ厳格な評価基準のもと、絶対評価方式での審査が行われます。その中でも【グランプリ】は、総合的に極めて高い評価を獲得した商品にのみ授与される最高位の賞です。味の完成度だけでなく、ブランドとしての世界観や体験価値まで含めて認められた証といえる、非常に栄誉ある評価で、弊社としても大変光栄に思っております。

■ 受賞商品「濃厚ミートパイ 黒トリュフ」について

今回受賞させていただいた「濃厚ミートパイ 黒トリュフ」は、THE ROAST BEEFの主力商品であるローストビーフの製造過程で生まれる端材を活用し、新たな価値を見出した看板商品です。

過去に某テレビ番組で紹介された際にも大きな反響をいただき、全国主要百貨店での催事出店実績も重ねており、スイーツ以外のギフト需要の高まりとともに支持を広げています。

ローストビーフ専門ブランドとして培ってきた赤身肉の目利きと火入れの技術を活かし、端材であっても素材のポテンシャルを最大限に引き出すことを大切にしています。

丁寧に煮込んだ牛肉に、甘みが立つまでじっくり炒めた玉ねぎを重ね、赤ワインとハーブで奥行きのある味わいに仕上げました。さらに仕上げには、香り高い黒トリュフを添えています。

オーブンで温めるとバターの香りがふわっと広がり、ナイフを入れた瞬間に黒トリュフと牛肉の旨味が立ちのぼります。“端材”という言葉からは想像できないほど濃厚で、しっかりとした食べごたえと深い旨味を感じていただける一品です。

近年高まる食品ロス削減への関心や、スイーツ以外のギフト需要の拡大といった社会的背景の中で、本商品は「おいしさ」と「持続可能性」、そして“人が集まるきっかけ”を生み出す商品として評価いただいております。

■ THE ROAST BEEF 事業責任者 酒井一輝 コメント

この度、ジャパン・フード・セレクションという2万3千人規模の食の専門家の皆さまに、味だけでなくブランドとしての設計や体験価値までご評価いただけたことは、これまで積み重ねてきた挑戦が正しかったという確かな証になりました。

しかし、私たちの目標は受賞ではありません。これからのTHE ROAST BEEFは、「贈るブランド」から一歩進み、“人が集まる理由をつくれるブランド”へと進化していきたいと考えています。

ローストビーフをきっかけに人が集い、語り合い、特別な時間を共有する。さらには、食材の背景や食品ロスといった食の未来まで伝えられる存在へ。「おいしいから選ばれる」だけでなく、「このブランドだから集まりたい」と思っていただける場所と体験を創り続けていきます。

今回の受賞を励みに、THE ROAST BEEFは次のフェーズへ進みます。“ハレの日の隣にいるブランド”から、“集まる理由そのものになるブランド”へ。

■ ブランドに関しての詳細や最新情報に関して

主に公式サイトとInstagramにて発信しております！

ぜひご確認いただきフォローいただけますと幸いです。

・ブランド公式：https://the-roast-beef.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/theroastbeef_1104

【会社概要】

会社名：株式会社デクノバース

本社：東京都世田谷区三宿1-6-3 マイルストーンビル1F

設立：2010年5月14日

資本金：7,770,000円

代表者：代表取締役 平川歩夢

URL：https://dekunovers.com/