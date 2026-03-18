キンタロー。さんが“大物演歌歌手”に！？田巻果奈さんと共演する新CM『二重窓の恋』篇を公開

三協テック株式会社

三協テック株式会社は、タレント キンタロー。さん、女優 田巻果奈さんを起用した新テレビCM『二重窓の恋』篇を制作し、2026年３月２３日より、放送を開始いたします。

富山県高岡市に本社を置く東証プライム上場の三協立山株式会社の直系販売会社である三協テック株式会社（代表取締役社長：中島征宏、代表取締役専務：高野志朗）は、住宅建材、エクステリア建材、ビル建材を中心とした総合建材業を展開しています。この度、同社は先進的窓リノベ2026事業の補助金を活用した「おかげさまキャンペーン2026」のメイン製品である後付樹脂内窓「プラメイク」シリーズの新CM「二重窓の恋」篇のテレビCM放送を開始することを発表しました。

三協テック株式会社は「商品やサービスを通じて、お客様の喜びと満足を提供し、地域貢献と豊かな暮らしの実現に貢献すること」をミッションに掲げ、先進的窓リノベ2026事業の補助金を活用した「おかげさまキャンペーン2026」を展開しています。より多くの方に後付樹脂内窓（二重窓）のメリットと補助金の活用を知っていただきたいという想いから、これまでも皆様に親しみやすいCMを製作・公開してきました。

今回公開するCMでは、キンタロー。さんが大物演歌歌手「二重窓華（にじゅう まどか）」に扮し、オリジナル演歌「二重窓の恋」を熱唱。田巻果奈さんは司会者役として登場し、演歌番組さながらのステージ演出でCMを進行します。

インパクトのある演出と耳に残る演歌により、住宅の断熱性能向上や省エネにつながる二重窓（内窓）リフォームの魅力を印象的に伝えるCMとなっています。

■ 窓リフォームを歌う演歌歌手「二重 窓華」が誕生

今回のCMの最大の見どころは、キンタロー。さんが演じる演歌歌手「二重 窓華」(にじゅう まどか)です。

情熱的な歌声で“窓リフォームの大切さ”を歌い上げるというユニークな設定で、窓の断熱性能向上や省エネ効果をコミカルに表現しています。

演歌番組をイメージしたステージセットで、司会者役の田巻果奈さんが二重窓華を紹介し、歌唱シーンへと展開する演出となっています。

■ 「先進的窓リノベ2026事業」今年は非住宅も対象

現在、国の住宅省エネ政策として「先進的窓リノベ2026事業」が実施されています。

今年の制度では、一般住宅だけでなく店舗・老健施設などの非住宅建物も対象となり、窓リフォームの活用範囲が大きく広がりました。

本CMでは非住宅建築物のイメージ画像を用いることで対象物件を視覚的に表示した上で、「窓の補助金がある」という事実をインパクトのある形で伝えることを目的としています。

CMをきっかけに

・窓リフォームの補助金制度を知ってもらう

・住宅だけでなく店舗や老健施設などの非住宅物件でも活用できることを知ってもらう

・窓のことなら三協テックに相談・検索してもらう

ことを狙いとしています。

■ 演歌「二重窓の恋」

CMでは、二重窓華がオリジナル演歌「二重窓の恋」を披露します。

歌詞の一節

暑い寒いが身に沁みて

おうちの窓が泣いている

今が替え時 補助金だ

おうちもお店も

エコで静かで快適よー

窓のことなら

1・2・三協テックーー

耳に残り、哀愁漂うメロディとともに、窓リフォームのメリットや対象を分かりやすく伝える楽曲となっています。

■ 出演者について

本CMでは、昨年のCMで大きな反響を呼んだキンタロー。さんを今年も起用。キンタロー。さんは2年連続のCM出演となります。

また司会者役として出演する田巻果奈さんは3年連続のCM出演。

田巻さんは2026年6月に上演予定の舞台「フラガール」に出演予定で、映画版で蒼井優さんが演じた高校生ダンサー役に抜擢されるなど、今後の活躍が期待されています。

■ CM概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9_A0ZP5l1Us ]

タイトル：『二重窓の恋』篇

出演：キンタロー。 / 田巻果奈

キャラクター：二重窓華（にじゅう まどか）

楽曲：二重窓の恋

CM尺：15秒 / 30秒

放送開始：2026年３月２３日

公開 ： BS-TBS。チューリップテレビ （放送エリア拡大予定）/ YouTube