【三井ショッピングパーク ららぽーと安城】 地域とともに迎える開業1周年LaLaport ANJO 1st Anniversaryを開催

三井不動産商業マネジメント株式会社

開催期間：2026年3月27日(金)～4月19日(日)

三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修)が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと安城は、地域の皆さまに支えられ開業1周年を迎えます。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込め、地域との連携をさらに深める「LaLaport ANJO 1st Anniversary」を2026年3月27日(金)～4月19日(日)の期間で開催いたします。

詳細ページURL（アニバーサリー特設WEBサイト）：

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/anjo/special/2603_1stanniversary/index.html

開業1周年を記念し、安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結する「1周年だョ！全員集合！碧海まつり」を開催します。碧海の”おいしい”を集めた給食まつりや、ゆるキャラ応援ステージ、餅投げなど、西三河エリアの魅力を体感できる地域連動企画を実施いたします。また、安城市在住アーティスト・青山哲士さんが手がける記念ビジュアルを館内各所で掲出し、施設の特徴である「おくじょうひろば」では青山さんご本人によるワークショップも開催。あわせて、館内では1周年を記念した限定メニューや特別フェア、数量限定の100円メニュー販売など、地域とともに歩んできた1年の節目として、市民の皆さまへの感謝を形にする還元企画を多数ご用意いたしました。ショッピングだけでなく、地域の魅力に触れられるイベントまで幅広く楽しめる内容となっています。ぜひ、この機会にららぽーと安城へご来館いただき、1周年の特別な時間をお楽しみください。

安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結！1周年だョ！全員集合！碧海まつり

■1周年だョ！全員集合！碧海まつり

開業1周年を記念し、安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結する地域連動イベント「1周年だョ！全員集合！碧海まつり」を開催します。各市のご当地給食メニューを楽しめる企画や、ゆるキャラ応援ステージ、マルシェ、餅投げなど、西三河エリアの魅力を体感できる2日間です。

【日程】：4月18日(土)・19日(日)

【会場】：1F SAISONスタジアム（スタジアムコート）

■碧海のおいしい全員集合！給食まつり＆ゆるキャラ応援団がやってくる！

碧海の美味しくて懐かしい？ご当地給食を再現したメニューが集結。各市のPRタイムとともに、100食限定で試食提供を実施します。当日は、碧海5市のマスコットキャラクターが応援に駆けつけ、賑やかなステージパフォーマンスで会場を盛り上げます。

【日程】：4月18日(土)

【時間】：10:00～16:00

【会場】：1F SAISONスタジアム（スタジアムコート）

※メニューは変更となる可能性があります。

■おくじょうひろばが大人も楽しめる憩いの場に！あんじょう酒場

昨年開催の人気企画が再登場！おくじょうひろばで美味しいお酒と、

DJによる音楽が楽しめる、憩いの場へ変身いたします。

【日程】：4月18日(土)・19日(日)

【時間】：15:00～21:00

【会場】：RF おくじょうひろば

安城・刈谷・高浜・知立・碧南の碧海5市が集結！1周年だョ！全員集合！碧海まつり

■ ららあんマルシェ

碧海5市を中心とした人気スイーツ・雑貨などが集まるマルシェを開催します。

地域事業者との連携による、ららぽーと安城オリジナルマルシェです。

【日時】：4月18日(土)・19日(日)

【時間】：10:00～16:00

【会場】：北エントランス横特設会場

※強風・雨天・荒天時は中止となる可能性がございます。

■ あおみっ子ファミリーがやってくる！

JAあいち中央のキャラクター「あおみっ子ファミリー」が館内に登場。

グリーティングを実施します。

【日時】：4月19日(日)

【時間】：1日3回 ※時間未定

【会場】：1F SAISONスタジアム／

北エントランス横特設会場

■ 餅投げ

西三河地域の秋祭り文化にならい、ららぽーと安城1周年を記念して、

ご来館のお客様へ感謝を込めた餅投げを行います。

【日時】：4月19日(日)

【時間】：11:30～17:00 ※時間は変更となる可能性がございます。

【会場】：1F SAISONスタジアム（スタジアムコート）

※画像はイメージです。

安城市在住アーティスト 青山哲士さんと一緒にアートを楽しもう！

■アウトドアチョークパーク～1周年記念スペシャル・青山先生と一緒にアートを楽しもう！～

「おくじょうひろば」にて定期的に開催されている、人気イベント「アウトドアチョークパーク」。参加者の皆さまが自由に楽しめるチョークアート体験をはじめ、ワークショップ、回遊型コンテンツなど、計5種類の体験型アートコンテンツがお楽しみいただけます。今回はそんな「アウトドアチョークパーク」のワークショップにスペシャルゲストとして、開業よりららぽーと安城オリジナルキャラクターアートを手がける安城市在住アーティスト・青山哲士さんにご参加いただき、お子さまの個性・感性を生かした様々な「アート」を一緒にお楽しみいただきます。

【日程】：3月29日(日)

【時間】：10:00～16:00

【会場】：RF おくじょうひろば

（ピクニックエリア＆よぞらのチョークパーク）

※ご参加は小学生以下のお子様限定となります

1周年限定特別価格！100円メニュー販売

■100円メニュー販売

開業1周年を記念し、対象店舗にて特別価格100円で対象メニューを販売します。フードコートおよびレストラン・カフェ店舗が参加し、通常価格の商品を1周年限定の特別価格で提供する企画です。

玉 つけ麺（100円）焼肉飯店 京晶園 アニバーサリーカルビ（100円）

【日程】：フードコート店舗 4月4日(土)

レストラン・カフェ店舗 4月5日(日)

【整理券配布】：各日10:00～（北エントランスにて配布）

【販売数量】：約20店舗・各店舗最大20食

※各日数量限定での実施

※整理券がなくなり次第終了

※整理券配布や対象メニューの詳細は、アニバーサリー特設ウェブサイトをご確認ください

10万円分のお買物券が当たる！アニバーサリー抽選会

■アニバーサリー抽選会

期間中5,000円（税込）以上お買上げのレシートごとに1回抽選可能。ららぽーと共通お買物・お食事券10万円分などの景品が当たります。

【日程】：3月27日(金)～4月19日(日)

【時間】：11:00～18:30

【会場】：2F Franc Franc前

スペシャルイベント 藤本美貴・リンダカラー∞が登場！

■ママパパ集合！藤本美貴の“子育て”応援

【時間】：13:00～

タレントの藤本美貴さんによる「子育てトーク」を開催。

ご観覧者のママパパのお悩みにお応えします。

■学生・新社会人集合！リンダカラー∞の“スタートダッシュ”応援

【時間】：15:00～

お笑いトリオリンダカラー∞による「学生・新社会人応援」をテーマに、ネタやトークを開催。

ご観覧者の学生・新社会人のお悩みにお応えします。

【日程】：4月11日(土)

【会場】：1F SAISONスタジアム（スタジアムコート）

※優先観覧者席を事前に電子整理券にて配布いたします。詳しくはアニバーサリーウェブサイトをご確認ください。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編公開記念♪ コラボキャンペーン

■ 地元学校の吹奏楽部による演奏会を開催！

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開を記念して、コラボキャンペーンを開催。

地元学校の吹奏楽部の皆様による、演奏会を実施いたします。

【日程】：4月12日(日)

【会場】：1F SAISONスタジアム

（スタジアムコート）

【参加学校】

13：00～ 愛知県立刈谷高等学校

14：00～ 愛知県立西尾高等学校

15：00～ 愛知県立刈谷北高等学校

16：00～ 学校法人安城学園 安城学園高等学校

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』 前編4月24日(金) 全国公開

https://anime-eupho.com/(https://anime-eupho.com/%E2%80%8B)

(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

館内73店舗で実施！1周年を記念したアニバーサリーフェア開催

■アニバーサリーフェア

開業1周年を記念し、約70店舗が参加するアニバーサリーフェアを実施。期間限定の割引や特典など、各店舗ごとの企画を展開します。この機会にお得なショッピングをお楽しみください。

【日程】：3月27日(金)～4月19日(日)

ここでしか手に入らない1周年限定メニュー＆アイテムを販売！

■限定メニュー＆アイテム

約30店舗が参加する、1周年限定のメニューやアイテムを販売します。

ここでしか手に入らない商品や、この期間だけの特別仕様の商品が登場します。

【日程】：3月27日(金)～4月19日(日)

MY BEST MY CLOSET ～1st Anniversary～

■ MY BEST MY CLOSET～ 1st Anniversary ～

各店舗のおすすめアイテムを提案し、

春の装いを楽しめる内容となっています。

【日程】：3月19日(金)～4月19日(日)

〈安城農林高等学校・フラワーサイエンス科特別協力〉

春の装いに身をつつんだスタッフを、さらに素敵に演出する、「アニバーサリーブーケ」制作してくださいました。開業1周年を記念し、地域の皆さまへの感謝の気持を込めて館内を華やかに彩ります。

地域の皆さまへの感謝を込めた三井ショッピングパークポイント プレミアム販売

■三井ショッピングパークポイント プレミアム販売

アニバーサリー期間限定の、三井ショッピングパークポイントのおトクなプレミアム販売を実施します。10,000円で12,000円分のポイントを購入できる特別販売に加え、安城市民限定でさらに1,000ポイントをプレゼントします。最大13,000ポイントとなるお得な企画です。

【日程】：4月1日(水)～5月6日(水・休)

※販売数に達し次第終了

※販売は電子チケットシステム「アソビュー！」となります

【アソビュー！】休日の便利でお得な遊び予約サイト(https://www.asoview.com/)

最大15ポイントアップ！三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー

■ららぽーと安城限定 三井ショッピングパークポイント ポイントアップデー

期間中、対象店舗にて三井ショッピングパークポイントのポイントアップデーを実施します。

〈アプリde支払い用QR〉での支払いで100円（税抜）につき5ポイント、〈ポイント用QR〉でのポイント付与で100円（税抜）につき2ポイントと、ららぽーと安城限定のおトクなポイントアップです。更にポイントアップが追加される店舗も。詳しくはアニバーサリー特設ウェブサイトをご確認ください。

【日程】：3月27日(金)～4月5日(日)

※「アプリde支払い」に関してはこちら

アプリde支払い｜三井ショッピングパークアプリ(https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/payment/)

information

三井ショッピングパーク ららぽーと安城

所在地 ：愛知県安城市大東町9-30

TEL ：0566-93-3000(#)(代表) 受付時間10:00～18:00

店舗数 ：215店舗

駐車台数：約3,500台

交通 ：JR東海道本線「安城」駅 徒歩10分

名古屋鉄道西尾線「北安城」駅 徒歩14分

営業時間：最新の営業時間は下記URLよりご確認ください。

URL ：https://mitsui-shoppingpark.com/lalaport/anjo/