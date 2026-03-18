松井証券、新生活スタートを応援！参加者全員に最大6,000円プレゼントする「クレカ積立 春の大還元祭」キャンペーン開催

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年3月18日（水）より、「クレカ積立 春の大還元祭」キャンペーンを開催いたします。4月から新生活を迎える方々の資産形成を応援するため、参加者全員に最大6,000円をプレゼントするほか、抽選で最大10万円が当たる特典をご用意しております。

キャンペーン概要

株式会社ジェーシービー（以下「JCB」）発行のJCBオリジナルシリーズに新規入会し、クレカ積立で3万円以上の投資信託を買付した方全員を対象に、新規ご入会のカード券種に応じて、もれなく現金3,000円または6,000円をプレゼントいたします。さらに、抽選で最大10万円をプレゼントいたします。

なお、30歳以下の方やプレミアム券種に入会された方は、当選確率が最大4倍にアップいたします。新生活のはじまりに、少額からお得に始められる松井証券のクレカ積立をぜひご検討ください。

＜参加条件・景品＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/250_1_b88438ab96400684745f904bcf38f1b7.jpg?v=202603181151 ]

キャンペーンの詳細、エントリーはこちら(https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/card-05.html)

松井証券のクレカ積立サービス

クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済できるサービスです。入金要らずで楽々お取引いただけるだけでなく、決済金額に応じたJ-POINTが還元されるため、便利に、お得に資産形成できます。JCB社発行の「JCBオリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/）

クレカ積立サービス関連コンテンツのご紹介

- 一般カードで月額ショッピング利用額が月5万円未満の場合、J-POINTは進呈されません。詳細はポイント進呈ルールをご確認ください。

＜投資が怖くて何が悪い!? #3＞

【5大ネット証券徹底比較】クレカ積立最強は？/毎月最大1%貯まる！投信残高ポイントサービス/ PayPayポイント・Amazonギフトカード交換可能！松井証券ポイントとは？

リンク：https://www.youtube.com/watch?v=LwDXbtLOZbM

＜資産運用!学べる予備校 Season1 #3＞

"投資信託"の総まとめ！ 「オルカン」「S&P500」「日経平均」…初心者が買うべき投信はどれ？定期預金とも比較！

リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Newn9NY24WE

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会