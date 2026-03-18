TVアニメ「Dr.STONE」 Ani-Art第3弾 オンラインくじが販売開始！

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株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、3月13日（金）よりTVアニメ「Dr.STONE」 Ani-Art第3弾 オンラインくじを販売いたします！




漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて3月13日（金）よりTVアニメ「Dr.STONE」 Ani-Art第3弾 オンラインくじを販売いたします！





【販売開始日】


2026年3月13日（金）



【販売価格】


１回770円(税込)



【お届け時期】


2026年6月中旬より順次発送


※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。



【くじ販売ページ】


▼DRAW!DRAW!


https://amnibus.com/drawdraw/detail/225?utm_source=press




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【景品ラインナップ】


▼A賞 キャンバスボード（全2種）









▼B賞 A6アクリルパネル（全7種）









▼C賞 グリッター缶バッジ（全12種）









▼D賞 インスタントカメラ風イラストカード3枚セット（全12種）









▼購入特典 特典ブロマイド(全6種)







一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで2枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。




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▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について







AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。



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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


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