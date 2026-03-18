【アジア最大級の検索マーケの祭典へ】FOUND Conference 2026 & 2027 の東京開催を同時発表

DemandMarkets株式会社

DemandSphere（運営：DemandMarkets 株式会社）は、日本発の検索マーケティングカンファレンス『FOUND Conference』を、2026 年・2027 年の 2年連続で東京にて開催することを決定いたしました。

検索エンジンやユーザー行動が劇的な変化を遂げる中、2026 年は「国内マーケットの深掘り」、2027年は「グローバル視点での革新」をテーマに、日本のマーケティングシーンを次なるステージへと引き上げます。

検索の未来は、誰にも予測できません。だからこそ、共に答えを「見つける（FOUND）」ための場が求められています。みなさまのご参加を、心よりお待ちしております。

開催の背景：検索マーケティングの「再定義」

10 年以上の歴史を持つ FOUND Conference は、DemandSphere 創業者のレイ・グリセルフーバーによって、世界各地で開催されてきました。2025 年にランド・フィシュキン氏ら世界のトップリーダーを東京に招聘し、日本における国際カンファレンスの新たな旗手となりました。

現在、検索マーケティングは AI の進化により大きな過渡期にあります。当社は、この変化を「危機」ではなく「機会」と捉え、日本のマーケターが世界と渡り合い、新たなスタンダードを共創する場を提供し続けるため、異例の 2 年分同時開催発表に至りました。

2026年：国内マーケターの「実践」を加速させる1日

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38183/table/14_1_65a8125a5fe986e71f1ce16cc584b188.jpg?v=202603181151 ]

日本のビジネス環境に最適化した、解像度の高いセッションを展開。

- SEO、検索連動型広告、データ分析の最前線を日本語で徹底解説。- 様々な専門家を招き、AI による変化や機会を多用な視点から検討。- オフライン会場では、登壇者や参加者同士の濃密なネットワーキング（懇親会）を実施。- 公式サイト: https://foundconf.com/ja/2026-tokyo/- 近日中にオンライン参加受付を開始し、5月にオフラインチケットの販売を予定。

2027年：アジア最大級の国際カンファレンスへ

2025年の熱狂を超える、よりインターナショナルな2日間。

- 世界中からトップクラスのスピーカーを招聘。- 2トラックでセッションを提供。- スポンサーブースエリアあり。- 最新のグローバルトレンドを日本へ、そして日本の知見を世界へ発信。- アジアにおける検索マーケティングのハブとしての地位を確立します。

スポンサーシップについて

業界の過渡期において、共に新たなスタンダードを創出するパートナー企業様を募集しています。

2026： すでに多数の先行お問い合わせをいただいており、残枠わずかとなっております。

2027： アジア・グローバル展開を見据えた早期パートナーシップのご相談を受け付けております。

イベントサイトよりお問い合わせください。

2025年の協賛企業

アユダンテ / オプト / Google Cloud / コアテック / GMO TECH / JADE / 電通デジタル / 日本マイクロソフト / Hakuhodo DY ONE /

運営会社概要

名称： DemandMarkets株式会社（DemandSphereグループ）

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3F

代表者：レイ・グリセルフーバー

Eメール： hello-jp@demandsphere.com

事業内容： 検索マーケティング支援、SaaS提供、データ提供