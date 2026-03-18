発売1カ月で重版となった音楽教育書音楽教育書『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』電子書籍版発売、全国で体験セミナー開催

株式会社ひなぎく

株式会社ひなぎく（本社：東京都練馬区、代表取締役：尾島未佳）は、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスより刊行された書籍『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』の電子書籍版を2026年3月に発売しました。

本書は2026年1月の発売後、約1カ月で重版となり、音楽教育関係者やピアノ指導者の間で大きな反響を呼んでいます。

また本書の内容を体験できる指導者向け全国セミナーを、2026年4月より順次開催いたします。

尾島未佳によるソルフェージュ指導セミナーの様子◼️なぜ今「ソルフェージュ教育」が注目されているのか

近年、子どもの音楽教育において「楽譜を読む力」や「音楽を理解する力」を育てる教育の重要性が改めて注目されています。

一方で、ピアノを習っていても楽譜を読むことが苦手な子どもが増えているという課題も指摘されています。

こうした背景から、音楽を感覚だけでなく理解して学ぶ「ソルフェージュ教育」が、教育関係者の間で改めて関心を集めています。

◼️延べ2万人の指導経験から生まれたソルフェージュメソッド

本書は、尾島未佳が、これまで延べ2万人以上の子どもたちへの指導経験から体系化したソルフェージュ指導法をまとめたものです。

従来のソルフェージュ教育をベースにしながら、子どもが「自分で音楽を理解する力」を育てる新しい指導法として、多くの指導者から支持を集めています。

発売から約1カ月で重版となるなど、音楽教育関係者やピアノ指導者の間で反響を呼んでいます。

■書籍の内容を体験できる全国セミナーが4月よりスタート

書籍の内容を実際に体験できる指導者向けセミナーを、2026年4月より全国で開催します。第1回となる横浜セミナーは2026年4月3日に開催予定で、すでに音楽教育関係者やピアノ指導者から申し込みが寄せられています。

また、国内最大級のピアノ指導者協会であるピティナ（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会）のセミナーページにも掲載されています。セミナーでは、書籍で紹介している「感性を育てるソルフェージュ教育」の考え方や、レッスンで実践できる指導方法を体験形式で学ぶことができます。今後も全国各地でセミナー開催を予定しています。

セミナー詳細

https://seminar.piano.or.jp/detail/10006567

◼️電子書籍版をリリース

2026年3月、本書の電子書籍版がリリースされました。紙の書籍に加え電子書籍としても読むことができるようになり、音楽教育関係者だけでなく、子どもの習い事や教育に関心のある保護者にも読まれることが期待されています。

書籍URL

https://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/

著者プロフィール

尾島未佳（おじま・みか）

株式会社ひなぎく 代表取締役／Daisy Music Academy代表。

武蔵野音楽大学大学院ピアノ専攻修了。

これまで延べ2万人以上の子どもたちにソルフェージュ指導を行い、歌って楽譜が読めるようになるオリジナルメソッド「うたハノン(R)」を開発。武蔵野音楽大学付属音楽教室での指導経験をもとに確立した独自の指導法は、多くの指導者から高い評価を受けている。

指導者向け講座には延べ1,600人以上が参加し、「生徒が変わった」「レッスンが楽しくなった」という声が全国から寄せられている。

現在は全国の指導者に向けた講座やレッスンを通じて、音楽教育の普及と質の向上に取り組んでいる。

書籍概要

『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』

【著者】尾島未佳

【発行】ヤマハミュージックエンタテイメント

【発売日】2026年1月13日

【価格】2,530円（税込）

【ISBN】4636120787

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/

取材のご依頼のご希望がございましたら、下記までお問い合わせください。

会社概要

株式会社ひなぎく（Daisy Music Academy）

【所在地】東京都練馬区

【代表者】尾島未佳

【事業内容】音楽教育事業、指導者育成講座、教材開発

【URL】https://daisymusic-ac.jp/

ソルフェージュ指導者向けのプログラムも開催しております。

https://mika-ojima.com/seminar/solfege-basic6/