自動車カルチャーイベント「オートモビルカウンシル2026」WEB・SNSプロモーション協賛を実施

株式会社ファーストイノベーションオートモビルカウンシル2026

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年4月10日（金）から12日（日）まで幕張メッセ国際展示場5・6ホールで開催される自動車カルチャーイベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビルカウンシル2026）」において、WEBおよびSNSプロモーション領域での協賛を行います。

オートモビルカウンシルは、クラシックカーやネオクラシックカーを中心に、自動車の展示・販売だけでなく、トークセッション、アート、音楽、マルシェなど多様なカルチャーが融合するイベントとして開催されています。会場では世界の名車をはじめ約200台の車両が展示され、自動車文化を多角的に体験できるイベントとして展開されています。

今回の協賛では、ファーストイノベーションが持つデジタルマーケティングおよびプロモーション領域の知見を活用し、WEBおよびSNSを通じた情報発信を支援。イベントの認知拡大と来場機会の創出を促進し、自動車文化の魅力発信とコミュニティ形成の促進に寄与することを目的としています。

クルマを中心に多様なカルチャーが交差するイベント

オートモビルカウンシルは、「クルマを取り巻く文化」をテーマに開催される自動車カルチャーイベントです。クラシックカーやネオクラシックカーを中心とした車両展示のほか、メーカー・インポーターによる展示、ヘリテージカー販売店の出展などが行われます。

さらに会場では、音楽ライブやトークセッション、アート展示などの文化プログラムも開催され、クルマを起点とした多様なカルチャーに触れる機会が提供されます。こうした取り組みにより、単なる自動車展示イベントにとどまらず、ライフスタイルとしてのクルマ文化を提案するイベントとして展開されています。

またショッピングエリアやフード・ドリンクエリアも設けられ、マルシェ形式の店舗やオフィシャルショップなどを通じて来場者がイベント空間を楽しめる構成となっています。

【イベント概要】

AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビルカウンシル2026）

イベント名

AUTOMOBILE COUNCIL 2026

（オートモビルカウンシル2026）

会期

2026年4月10日（金）～4月12日（日）

開催時間

4月10日（金）

10:00～18:00

※プレスタイム 10:00～13:00

4月11日（土）

10:00～18:00

4月12日（日）

10:00～18:00

会場

幕張メッセ 国際展示場 5・6ホール

（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催

AUTOMOBILE COUNCIL 2026 実行委員会

公式サイト

https://automobile-council.com/

約200台の車両が集結する自動車文化イベント

会場では、世界の名車や歴史的価値を持つヘリテージカー、最新モデルなど約200台の車両が展示される予定です。

メーカーやインポーターの出展に加え、ヘリテージカー販売店やサプライヤーなども参加し、自動車の歴史・デザイン・技術を多角的に紹介します。来場者は、普段見る機会の少ない名車を間近で体験できるほか、クルマ文化に関するトークセッションや文化プログラムを通じて、より深く自動車の魅力を知る機会を得ることができます。

こうした多面的な展示と体験型コンテンツにより、クルマファンだけでなく、デザインやカルチャーに関心のある来場者にも魅力あるイベントとなっています。

WEB・SNSプロモーションによる情報発信強化

AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビルカウンシル2026）

ファーストイノベーションは、企業・団体のプロモーション支援やWEBマーケティング、クリエイティブ制作などの事業を展開しています。

今回の協賛では、イベントのWEBおよびSNS領域における情報発信を支援し、オンライン上でのイベント認知拡大をサポートします。近年、イベント情報の収集や来場判断において、WEB検索やSNSの役割が大きくなっています。

デジタルチャネルを通じてイベント情報を発信することで、来場者との接点を広げるとともに、自動車文化イベントの魅力をより多くのユーザーへ届けることを目指します。

今後の展望

ファーストイノベーションでは、デジタルマーケティングやクリエイティブ制作、プロモーション支援を通じて、企業やイベントの情報発信を支援しています。

今回の協賛を通じて、自動車文化イベントの情報発信をデジタル領域からサポートするとともに、オンラインとリアルイベントの接点を拡張する取り組みを進めていきます。

今後もWEB・SNSを活用したプロモーション支援を通じて、企業活動や文化イベント、地域プロジェクトなどの情報発信強化に貢献していきます。

関連企業・団体概要

AUTOMOBILE COUNCIL

自動車文化をテーマに、クラシックカーやネオクラシックカー、デザイン、アート、音楽など多様な文化を融合したイベントを開催する企画。自動車の魅力を文化的視点から発信するイベントとして継続開催されている。

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容

クリエイティブ事業

プロモーション事業

マーケティング事業

ソリューション事業

地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/