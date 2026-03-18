【大型車オーナーにオススメ】最長1.1mでSUVのルーフまでラクに洗える！濃密泡でキズを防ぎながら時短を実現する洗車モップが新登場 ― 姉妹品の洗車ミトンも同時発売 ―

アイオン株式会社

吸水性に優れたポリビニルアルコール（以下PVA）製の吸水スポンジクロス「プラスセーヌ」を中心にカーケア用品を展開するアイオン株式会社（代表取締役社長：中村勝）は2026年3月より、洗車時の摩擦による微細なキズを抑える「プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ」と「プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトン」を全国のカー用品店等で発売します。

春先に飛散する硬い花粉や黄砂による洗車キズに悩むオーナー様の声にお応えして、独自開発の超保水スポンジと毛足の長いマイクロファイバーの組み合わせにより、泡立ちと泡持ちのさらなる強化を実現しました。

◯製品概要

名称：プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ

実勢価格：4,235円（税込）

サイズ：(約) 高さ720mm ×幅175mm × 厚さ60mm

重さ：約500ｇ

材質：モップカバー：ポリエステル

スポンジ：PVAスポンジ

モップ：アルミニウム、PP

販売先：カー用品専門店、ホームセンターなど

○製品概要

名称：プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトン

実勢価格：1,650円（税込）

カラー：ブルー

サイズ：(約) 高さ310mm ×幅160mm × 厚さ25mm

重さ：約100ｇ

材質：マイクロファイバーミトン：ポリエステル

スポンジ：PVAスポンジ

販売先：カー用品専門店、ホームセンターなど

※本商品は洗車モップへの取り付けはできません。

○プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップの特長

▶︎ 超保水スポンジ×マイクロファイバーで泡立ちUP!

毛足の長いマイクロファイバーと、シャンプーをたっぷりキープする当社独自のPVA製「超保水スポンジ」を組み合わせることで泡立ち性能を強化。ボディにやさしく、汚れを包み込むように洗えます。

▶︎ ルーフの中央まで届く！足元もかがまず洗える！

取り回しの良い3段伸縮ハンドルを採用。ルーフや足元に合わせた長さに調整可能で、収納もコンパクト！ヘッドを洗いやすい角度に固定できしっかり力が伝わります。

▶︎ハンドルを外してヘッドだけでも使用可能！プラスセーヌ装着で吸水ワイパーにもなる！

ヘッド単体で細部まで洗浄可能。別売のプラスセーヌを取り付ければ、吸水ワイパーとしても使用できます。

▶︎ 使用後も清潔に保管できる！

モップカバーと超保水スポンジは簡単に取り外して洗えるため、使用後もキレイをキープ。乾燥も早く、保管に困りません。

○プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトンの特長

▶︎ 超保水スポンジ×マイクロファイバーで泡立ちUP!

毛足の長いマイクロファイバーと、シャンプーをたっぷりキープする当社独自のPVA製「超保水スポンジ」を組み合わせることで泡立ち性能を強化。ボディにやさしく、汚れを包み込むように洗えます。

▶︎ フラップOPENで広範囲をラクラク！

フラップを広げて使うことによりボンネット、ルーフなどの広い箇所もラクラク洗浄できます。また、フラップを収納することでフィット感の調整も可能です。

▶︎スポンジ単体使用で細部まで洗える！メッシュ面で固着汚れを除去！

虫などの固着した汚れはメッシュ面でしっかり洗い落とせます。

ドアノブなどの入り組んだ部分には超保水スポンジ単体での使用が効果的です。

▶︎ 乾きが速い素材だから、保管しやすい！

メッシュ面には通気性の良い素材を採用。超保水スポンジも簡単に取り外せるため使用後の乾燥が早く、保管に困りません。

◯プラスセーヌについて

プラスセーヌは当社独自技術により約60ミクロンの微細な気孔を網目状に張り巡らせる構造を実現した、ポリビニルアルコール製の吸水スポンジ（以下PVAスポンジ）です。 水滴をすばやく吸収し、洗車後の車のボディに残った水滴をスパッと拭き取ります。

全体積の約90%が気孔となっており、乾燥重量比700%の水を保持します。 PVAスポンジの中にポリエステル繊維の芯材が入っているため、引っ張っても破れにくく、耐久性にも優れています。

◯アイオン株式会社について (https://www.aion-kk.co.jp/(https://www.aion-kk.co.jp/))

当社の前身である旧カネボウ（株）より化成品事業を譲受することで1999年12月に設立。 2024年12月に創設25周年を迎えました。

旧カネボウ（株）時代から70年以上にわたり、プラスセーヌをはじめとしたPVAスポンジ製品および、ウレタン、オレフィン樹脂などを使用した多孔質体（スポンジ体）メーカーとして、産業資材用途、生活関連用途にお客様のご要望にお応えする製品を提供しております。

会社名：アイオン株式会社

所在地：〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-6-5 ソフト99ビル4F

設立：1999年12月1日

代表：代表取締役社長 中村 勝

事業内容：吸水・洗浄事業、ろ過事業、研磨事業、生活資材事業、環境事業、医療事業