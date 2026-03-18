メイクアップアーティストGENSEI氏登壇！感情に寄り添う“マインドフルネスメイク”UREAM(ユレム）ローンチイベント開催

Bleaf株式会社

アパレル事業を軸にECおよびECプラットフォームビジネスを展開するBleaf株式会社（東京都千代田区、代表：大場正之）は、新たなコスメブランド〈UREAM（ユレム）〉を発表。

ブランド第一弾として、“感情”をコンセプトにしたリップスティック（全3色）を2026年3月27日（金）より発売いたします。

About BrandUREAM (ユレム）＝ U(あなた) × Real(現実) × Dream(理想) を組み合わせた造語

「揺れる感情の肯定」

理想と現実のあいだで、

私たちはさまざまな感情に揺れながら生きています。

UREAMは

どんな状態の自分も否定せず、

その感情にそっと寄り添うコスメブランドです。

Brand Copy

泣いた顔にも、似合う色がある

＜ UREAM 公式 WEB STORE＞

https://uream.jp/

＜ UREAM 公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/uream_official/

About Product

ブランド第一弾商品

感情をテーマにしたリップコレクション

「楽」「哀」「喜」の3つの感情をコンセプトにしたカラー展開

色味やテクスチャー、配合成分にもこだわり、色と使用感の両面から設計されたリップ

- UREAM Smooth Veil Lipstick 2,970円（税込）

ユレム スムースヴェールリップスティック

01 トキメキ時（Mellow Pink）

02 泣く権利（Brown Red）

03 安堵のため息（Orange）

- Korea Quality

韓国で有数の生産規模と高度な品質管理体制を備え、世界的ハイブランドの製造実績を多数持つ工場で生産。発色、色持ち、成分バランスにおいて、この価格帯では実現が難しい高い品質基準を追求しています。

Launch Event

ブランド誕生を記念し、メイクアップアーティストGENSEI氏を迎え、

「マインドフルネスメイク」をテーマにしたトークセッションおよびメイクデモンストレーションを開催いたします。

ヘアメイクアップアーティスト GENSEI

＜プロフィール＞

ヘアメイクアップアーティスト。東京・青山の美容室での経験を経て、2016年に独立し台湾を拠点に活動を開始。男女問わず品のあるメイクが得意とし、雑誌や広告、著名人のヘアメイクを多数手がけている。2024年にはNetflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」に出演。柔らかい人柄や可愛らしい言動が視聴者から共感と人気を集める。2025年に活動の拠点を日本に移し、日本と台湾の美意識を融合させ、活動の幅をさらに広げている。

UREAMが提案するのは、

感情を整えるのではなく、揺らぎを前提にするメイクです。

この思想を体現できる存在として、今回ゲストにお迎えしたのがメイクアップアーティストGENSEI氏です。GENSEI氏はこれまで、「その人を変えるメイク」ではなく、“その人らしさを肯定するメイク”を提案してきました。

トレンドを押し付けるのではなく、過度に装わせるのでもなく、今その人が持っている空気や感情を読み取り、静かに引き出すアプローチ。

それは、UREAMが目指す「装うためのメイクから、自分を理解するためのメイクへ」

という思想と、深い部分で重なっています。

イベント内容

本イベントでは、

・感情と印象の関係

・メイクが“自己肯定のスイッチ”になり得る理由

・年齢やライフステージによる揺らぎとの向き合い方

などをテーマにトークを展開。

さらに、UREAMのリップを使用したメイクデモンストレーションを通じて、

「感情を整えるのではなく、肯定する」という新しい美容のあり方を紹介いたします。

また会場では、製品のタッチアップもご用意しております。

イベント概要

日時：2026年3月26日（木）11:00～18:30（最終受付18:00）

会場：WORK VILLA MITOSHIRO 1F「美土代クリエイティブ特区」

(東京都千代田区神田美土代町1）

■発売情報

発売日：2026年3月27日（金）12:00より販売開始

製品：UREAM Smooth Veil Lipstick 全3色

（ユレム スムースヴェール リップスティック）

価格：2,970円（税込）

Web：UREAM公式オンラインストア / Qoo10 / Amazon / 楽天 / ZOZOTOWN / TikTok Shop

店舗：BONJOUR SAGAN 西銀座店

MOOD or NATURE new beauty （渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 5階 ＋Q （プラスク） グッズ コスメティック内）※期間限定POPUP

■Bleaf株式会社について

すべての人に「あきない」を。

ビジネス。コマース。正しいけど、ちょっと違う。Bleaf が生み出したいのはたくさんの「あきない」です。個人商店で人と人が顔を合わせて手渡しするように。濃密なコミュニケーション。

個を活かすきめ細かさ。同じ目線の伴走。思いを受け取り、事業に血を通わせる。

誰もが参加できて、利益を生めて、かんたんで、あたらしい。小売って面白い。商売って自由だ。

そう思えるしくみとアイデアを提供し、日本でも世界でも「Akinai」を増やします。

企業、個人、老若男女、すべての人が飽きることなく商うために、Bleaf は全力を尽くします。

＜ホームページ＞

https://bleaf.co.jp/