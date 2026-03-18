メイクアップアーティストGENSEI氏登壇！感情に寄り添う“マインドフルネスメイク”UREAM(ユレム）ローンチイベント開催
アパレル事業を軸にECおよびECプラットフォームビジネスを展開するBleaf株式会社（東京都千代田区、代表：大場正之）は、新たなコスメブランド〈UREAM（ユレム）〉を発表。
ブランド第一弾として、“感情”をコンセプトにしたリップスティック（全3色）を2026年3月27日（金）より発売いたします。
About Brand
UREAM (ユレム）＝ U(あなた) × Real(現実) × Dream(理想) を組み合わせた造語
「揺れる感情の肯定」
理想と現実のあいだで、
私たちはさまざまな感情に揺れながら生きています。
UREAMは
どんな状態の自分も否定せず、
その感情にそっと寄り添うコスメブランドです。
Brand Copy
泣いた顔にも、似合う色がある
＜ UREAM 公式 WEB STORE＞
https://uream.jp/
＜ UREAM 公式 Instagram＞
https://www.instagram.com/uream_official/
About Product
ブランド第一弾商品
感情をテーマにしたリップコレクション
「楽」「哀」「喜」の3つの感情をコンセプトにしたカラー展開
色味やテクスチャー、配合成分にもこだわり、色と使用感の両面から設計されたリップ
- UREAM Smooth Veil Lipstick 2,970円（税込）
ユレム スムースヴェールリップスティック
01 トキメキ時（Mellow Pink）
02 泣く権利（Brown Red）
03 安堵のため息（Orange）
- Korea Quality
韓国で有数の生産規模と高度な品質管理体制を備え、世界的ハイブランドの製造実績を多数持つ工場で生産。発色、色持ち、成分バランスにおいて、この価格帯では実現が難しい高い品質基準を追求しています。
Launch Event
ブランド誕生を記念し、メイクアップアーティストGENSEI氏を迎え、
「マインドフルネスメイク」をテーマにしたトークセッションおよびメイクデモンストレーションを開催いたします。
ヘアメイクアップアーティスト GENSEI
＜プロフィール＞
ヘアメイクアップアーティスト。東京・青山の美容室での経験を経て、2016年に独立し台湾を拠点に活動を開始。男女問わず品のあるメイクが得意とし、雑誌や広告、著名人のヘアメイクを多数手がけている。2024年にはNetflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」に出演。柔らかい人柄や可愛らしい言動が視聴者から共感と人気を集める。2025年に活動の拠点を日本に移し、日本と台湾の美意識を融合させ、活動の幅をさらに広げている。
UREAMが提案するのは、
感情を整えるのではなく、揺らぎを前提にするメイクです。
この思想を体現できる存在として、今回ゲストにお迎えしたのがメイクアップアーティストGENSEI氏です。GENSEI氏はこれまで、「その人を変えるメイク」ではなく、“その人らしさを肯定するメイク”を提案してきました。
トレンドを押し付けるのではなく、過度に装わせるのでもなく、今その人が持っている空気や感情を読み取り、静かに引き出すアプローチ。
それは、UREAMが目指す「装うためのメイクから、自分を理解するためのメイクへ」
という思想と、深い部分で重なっています。
イベント内容
本イベントでは、
・感情と印象の関係
・メイクが“自己肯定のスイッチ”になり得る理由
・年齢やライフステージによる揺らぎとの向き合い方
などをテーマにトークを展開。
さらに、UREAMのリップを使用したメイクデモンストレーションを通じて、
「感情を整えるのではなく、肯定する」という新しい美容のあり方を紹介いたします。
また会場では、製品のタッチアップもご用意しております。
イベント概要
日時：2026年3月26日（木）11:00～18:30（最終受付18:00）
会場：WORK VILLA MITOSHIRO 1F「美土代クリエイティブ特区」
(東京都千代田区神田美土代町1）
■発売情報
発売日：2026年3月27日（金）12:00より販売開始
製品：UREAM Smooth Veil Lipstick 全3色
（ユレム スムースヴェール リップスティック）
価格：2,970円（税込）
Web：UREAM公式オンラインストア / Qoo10 / Amazon / 楽天 / ZOZOTOWN / TikTok Shop
店舗：BONJOUR SAGAN 西銀座店
MOOD or NATURE new beauty （渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 5階 ＋Q （プラスク） グッズ コスメティック内）※期間限定POPUP
■Bleaf株式会社について
すべての人に「あきない」を。
ビジネス。コマース。正しいけど、ちょっと違う。Bleaf が生み出したいのはたくさんの「あきない」です。個人商店で人と人が顔を合わせて手渡しするように。濃密なコミュニケーション。
個を活かすきめ細かさ。同じ目線の伴走。思いを受け取り、事業に血を通わせる。
誰もが参加できて、利益を生めて、かんたんで、あたらしい。小売って面白い。商売って自由だ。
そう思えるしくみとアイデアを提供し、日本でも世界でも「Akinai」を増やします。
企業、個人、老若男女、すべての人が飽きることなく商うために、Bleaf は全力を尽くします。
＜ホームページ＞
https://bleaf.co.jp/