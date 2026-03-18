【6割以上が知らない幹細胞コスメの真実】フリーズドライではない“生ヒト幹細胞培養液”配合の導入美容液を3月22日Makuakeで最大50％OFF先行販売開始

合同会社Cantik

神奈川県・新横浜で18年間エステサロンを運営する合同会社Cantik(所在地：神奈川県横浜市港北区篠原町1257-57、代表社長：渡辺千春)は、

生ヒト幹細胞美容に着目した美容液「Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PRO」を開発し、

2026年3月22日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。

エステティシャン歴18年の経験から生まれた忙しい女性のための幹細胞美容液

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクトページ

忙しい女性へ。エステティシャン歴18年の幹細胞美容液

販売価格

最大50％OFF

実施期間

2026年3月22日～2026年4月22日

URL

https://www.makuake.com/project/rin-hc-pro/

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外側と内側からケアする24時間美容 （先着30名）

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■幹細胞コスメの「加工方法」の認知度調査

近年、幹細胞培養液を配合したスキンケア商品は美容業界でも注目を集めています。

しかし、幹細胞コスメには

・生ヒト幹細胞培養液

・フリーズドライ幹細胞

といった原料の加工方法の違いがあることは、まだあまり知られていません。

そこで合同会社Cantikでは、X（旧Twitter）にて幹細胞コスメの加工方法に関する認知度アンケートを実施しました。

調査の結果、62%の人が「生ヒト幹細胞」を初めて聞いたと回答しました。

つまり、6割以上の人がまだ知らない美容成分であることが分かりました。

調査方法：Xアンケート 調査実施：2026年3月

■幹細胞コスメの多くはフリーズドライ原料

幹細胞培養液を配合した化粧品の多くは、幹細胞培養液をフリーズドライ（凍結乾燥）加工した原料を使用しています。

フリーズドライ加工には

・輸送コストを抑えられる

・保存性が高い

といったメリットがあります。

一方で、幹細胞培養液を一度粉末化し、再度溶解する工程が必要になります。

今回開発した美容液「Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PRO」では、こうした加工を行わない

**“生ヒト幹細胞培養液”**を採用しました。

輸送や保管コストは高くなりますが、よりフレッシュな状態の幹細胞培養液を化粧品に配合することにこだわっています。

■忙しい女性の増加と「自分のケア時間」の課題

共働き世帯の増加や働き方の多様化により、仕事・家事・育児を同時に担う女性は増えています。

その一方で

「スキンケアに時間をかけられない」

「何を使えばいいかわからない」

といった声も多く聞かれます。

特に30代～40代の女性は

・仕事

・家事

・育児

と複数の役割を担うケースが多く、自分のケアが後回しになりやすい世代でもあります。

そんな忙しい現代女性でも、迷わず続けられるスキンケアを作りたい。

その想いから、洗顔後すぐに使える導入美容液として開発しました。

■商品開発の経緯

本商品の開発者は、神奈川県横浜市でエステサロンを18年間運営してきたエステティシャンです。

これまでに1万人以上の肌と向き合ってきました。

美容液開発のきっかけは、自身の生活環境の変化でした。

高齢出産。

年の近い2人の育児。

仕事と家事に追われる毎日の中で、

「自分のケアの時間がない」

という現実に直面しました。

それでも

きれいを諦めたくない。

忙しい女性でも迷わず使えるスキンケアを作りたい。

その想いから生まれたのが

Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PROです。

■商品特徴

本商品は、肌へのなじみと使いやすさを重視して設計されています。

ベースとなる成分は

・臍帯血由来幹細胞培養液

・臍帯血由来エクソソーム

・脂肪由来幹細胞培養液

・ナイアシンアミド

・レチノール

・フラーレン

・馬プラセンタ

などの整肌成分を配合しています。

また、肌なじみを考慮しナノリポソーム加工を採用しています。

■忙しい大人のための「迷わない美容液」

Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PROは

・忙しくても続けられる

・迷わず使える

・スキンケアを複雑にしない

ことを重視して設計されています。

洗顔後、最初に塗布するだけ。

その後は普段のスキンケアを重ねるだけの導入美容液です。

使い方

■商品詳細

商品名

Rin HC+ ハイパフォーマンスセラム PRO

販売価格

18,700円（税込）

主な成分

ヒト臍帯血幹細胞順化培養液、ヒト臍帯血由来エクソソーム、ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液、ナイアシンアミド、レチノール、フラーレン、馬プラセンタ、ツボクサエキス、ヒアルロン酸

■『Rin』ブランドについて

Rinシリーズでは、スキンケアだけでなく

外側と内側の両方から整える「Wケア」という考え方を大切にしています。

肌に直接アプローチするスキンケアと、

身体の内側から整えるインナーケア。

それぞれの特性を活かすことで、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる美容習慣を提案しています。

美容液だけで完結するのではなく、外側と内側の両方から整えることで、日常生活の中で続けやすい「24時間美容」を目指しています。

Rinシリーズは、忙しい女性が自分のケアを後回しにしなくてもいい未来を目指し、今後もスキンケアとインナーケアの両方から美容を提案していきます。

■エステサロンについて

隠れ家サロンCantik

住所：横浜市港北区篠原町1257-57

営業時間：月曜～土曜 10時～17時

連絡先：080-3533-7897

予約ページ

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000421200/

■関連サイト

HP

https://cantik-aroma.com/esthetic/

Instagram

https://www.instagram.com/rin_beauty_bycantik/

X

https://x.com/f5ag9mfjeks5qnz

オンラインショップ

https://cantik-aroma.stores.jp/

■会社概要

合同会社Cantik

所在地：神奈川県横浜市港北区篠原町1257-57

代表社員：渡辺千春

事業内容

エステティックサロン運営

美容ブランド『Rin』企画販売