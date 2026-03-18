【新セミナー】10年以上停滞した組織が4ヶ月で変革。武蔵野が『幹部・社員が実行できない本当の理由』をリリース。精神論を排し「経営計画書」と「環境整備」の仕組みで指示待ち幹部を自律型へ変革

株式会社武蔵野

■ 多くの経営者が抱える「組織実行力」のジレンマ

「立派な経営計画を立てても浸透しない」「マニュアルを作っても仕組み化がうまくいかない」――。多くの中小企業が、社長の想いと現場の行動の乖離に悩んでいます。 現場に「共通の物差し」がないまま精神論を説いても、社長の熱い想いは「雑音」に変わり、指示待ち人間を生む悪循環に陥ってしまいます。

■ 「人を責めずに、仕組みを責める」 組織再生の2つのスイッチ

株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、これまで5,000社以上（※2025年12月時点）のサポートを通じて、社長がいなくても現場が回る「自走型組織」の構築を支援してきました。 本セミナーでは、10年間変われなかった企業がわずか4ヶ月で再生した実例をもとに、組織変革のための具体的アプローチを公開します。

■ 本セミナーで解説する解決のポイント

本セミナーでは、経営者が直面する「実行力」の課題に対し、以下の3つのポイントを軸に解説します。

１.「経営計画書」による認識の統一と浸透

「お客様第一」といった言葉の定義のズレを埋め、全社員が同じ方向を向いて動くための「共通の物差し」の作り方。

２.「環境整備」による自発的な行動習慣の形成

「仕事をやりやすくする環境を整える」訓練を通じ、ミスを個人の能力のせいにせず、自発的にルールを改善する自走組織への転換。

３.属人化を脱却し、幹部が自走する人材教育の体系化

教える人によるバラつきをなくし、次世代幹部の意識とスキルを両立させることで、定着率を向上させる組織づくりの事例。

■ セミナー開催概要

セミナー名：幹部・社員が実行できない本当の理由

講師： 株式会社武蔵野 経営者アカデミー事業部 部長 遠山準一

対象： 経営者または準ずる方

主催： 株式会社武蔵野

詳細・お申込みはこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar/kanbujikkou/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=kanbujikkou0319

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp