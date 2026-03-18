この春教壇に立つ新人・若手教員100名へ、文房具ブランド「＋teacher」が2,110円相当の文具セットを無償提供

株式会社tasu

文房具ブランド「＋teacher（プラスティーチャー）」を運営する株式会社tasu（兵庫県三田市、代表：渡利幸治）は、2026年4月から新たに教員として働き始める方、および教員歴1～3年目の若手教員を対象に、学校現場で活用できる文房具セット（2,110円相当）を無償提供する取り組みを実施いたします。

本取り組みでは、100名（予定）の若手教員に向けて、日々の業務を支える文房具をお届けします。

近年、教育現場では教員不足や若手教員の負担の大きさが社会的な課題として指摘されています。授業準備や提出物チェック、事務作業など多くの業務に追われる中で、少しでも日常業務の負担を軽減できる環境づくりが求められています。

本取り組みを通じて、若手教員の新しいスタートを文房具という形で応援します。

【背景と想い：新しい環境で頑張る先生の「相棒」になりたい】

教員としての最初の数年間は、授業準備から事務作業、児童生徒との関わりまで、毎日が新しいことの連続です。覚えることやこなすべき業務が多く、時には余裕がなくなってしまうこともあるかもしれません。

＋teacherは、「先生の働く環境をもっとよくしたい」という想いから生まれたブランドです。大きな制度を変えることはできなくても、使い勝手の良い「プロの道具」を通じて、日々の丸つけや提出物チェック、机の上の整理整頓といった小さな摩擦を減らすことはできると信じています。

新しい環境に飛び込む先生方にとって、私たちの文房具が、明日の朝、教室に向かう足取りをほんの少し軽くする「頼れる相棒」になれればと願い、今回の無償提供を企画いたしました。

【＋teacherの「利益分配主義」の考え方】

私たちは、事業で得た利益を自社の成長だけでなく、教育現場へ還元していきたいと考えています。今回の若手教員向けキャンペーンも、普段＋teacherをご愛顧いただいているユーザーの皆様の応援が形となり、未来の先生たちへと繋がっていく「恩送り」の取り組みの一つです。

【先輩教員の皆様へ：後輩の先生への「ウェルカムギフト」として】

本キャンペーンの対象は若手教員ですが、日々の現場を支え、若手を温かく（時には忙しい中で）指導されている中堅・ベテランの先生方には常に敬意を抱いております。

もし、ご自身の学校に新しい先生が赴任されてきたら、「こんな文房具のプレゼント企画があるよ」と、コミュニケーションのきっかけとして本キャンペーンをお伝えいただけないでしょうか。先輩からの温かい“おすそわけ”の一言が、新しい先生の緊張をほぐす何よりのウェルカムギフトになると考えています。

【キャンペーン概要】

●対象者： 2026年4月から新たに教員になる方、および教員歴1～3年目の方

●提供内容： ＋teacher 人気文房具セット（2,110円相当）

●提供数：100名（予定）

※応募多数の場合は抽選となります。

●応募方法： 以下の専用Googleフォームより必要事項をご記入の上、ご応募ください。

▶︎ https://forms.gle/1aqZmGqAw1c95HZg9

※ご応募後に新人・若手教員（1～3年目）であることを確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※経験年数は、2026年4月1日時点を基準とします。

※転売防止へのご協力のお願い： 本当に必要とされている先生方へ想いと共にお届けするため、フリマアプリ等での転売を目的としたご応募は固くお断りしております。

●実施スケジュール

2026年3月27日12:00： 応募受付開始

2026年4月3日20:00：応募締め切り

2026年4月上旬： 当選発表（ご当選者様へのみ、メールにてご連絡いたします）

2026年4月下旬～： 順次発送開始

【セット内容（各1冊）】

・マス目フセン"Kaketa!" (グリーン)

・マス目フセン"Kaketa!"<1マスver.>

・カラーマスフセン

・計算用フセン"Toketa!"

※セットの内容は変更となる場合がございます。





<1マスver.>



カラーマスフセン



計算用フセン"Toketa!"





【＋teacher商品の使用シーンの一例】







【＋teacher（プラスティーチャー）とは】

＋teacherはこれまで、現場の先生方と直接対話を重ねながら、日本文具大賞を受賞した「マス目フセン"Kaketa!"」や文房具屋さん大賞に入選した「整えて貼れるマスキングテープ」などの文房具を共につくってきました。先生方のリアルな困りごとや工夫から生まれたプロダクトは、多くの学校で日常的に使われています。



+teacher公式ECサイト：https://shop.plus-teacher.com/



＋teacher公式インスタグラム：https://www.instagram.com/plus_teacher_pr/







お問い合わせ先：株式会社tasu ＋teacher PR窓口

メール：support@plus-teacher.com



※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

マス目フセン"Kaketa!"