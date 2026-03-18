【3月限定・当選確率2倍】全国30施設のホテル宿泊券が当たる 『公式サイトが超お得！キャンペーン』ラストスパート企画を実施。指定キーワード入力でチャンス拡大（3月31日まで）

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）は、このたび日頃のご愛顧への感謝を込めて、対象ホテルの公式サイトからのご予約時に指定キーワードをご入力いただいたお客様を対象に、全国共通宿泊券の当選確率が2倍となる特別キャンペーンを開始いたしました。

本キャンペーンの最終月となる3月中に、公式サイトから指定のキーワード『ヒューイットクインテッサ』を入力してご予約いただいたお客様を対象に、毎月抽選で当たる「グループホテル全国共通宿泊券」の当選確率が通常の2倍となります。 公式サイトからのご予約は、tripla会員登録と合わせることで宿泊料金が最大20%OFFとなる最もお得なご予約方法です。春の旅行やビジネスでのご宿泊に、この機会をぜひご活用ください。

■キャンペーンサイトはこちら(https://cgman.jp/campaign/cm/)

【公式サイトが超お得！キャンペーン概要】

■期間：2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）

■期間限定特典

・抽選で毎月10組20名様にグループホテル全国共通宿泊券をプレゼント

・さらに3月限定で予約時の備考欄に指定キーワードをご入力いただいたお客様に限り、宿泊券抽選の当選確率が通常の2倍となります。

キーワード：『ヒューイットクインテッサ』

※公式サイトからのご予約時、「備考欄」に上記キーワードをご入力ください。

■その他、公式サイト予約限定の基本特典

・公式サイトからのご予約で通常料金より10％OFF

・tripla会員登録でさらに10％OFF

・ご希望のお客様にレイトチェックアウト1時間無料

・ミネラルウォーターをお一人様1本プレゼント



※公式サイトからご予約・ご宿泊された方は自動エントリーとなります。

※対象期間終了後、応募者の中から厳正なる抽選を行い当選者を決定します。

※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※グループホテル全国共通ご宿泊券は上限3万円相当となります。

※一部施設によっては特典の条件が異なります。

・軽井沢倶楽部 ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート：追加特典、comoriパーク（室内プール）無料

・ヒューイットリゾート那覇：追加特典、インフィニティプール無料/沖縄バヤリース1本プレゼント

・ホテルヒューイット甲子園：レイトチェックアウト1時間無料対象外

【ヒューイットリゾート】

「HEWITT RESORT」は、それぞれのディスティネーションに呼応した、固定概念に捉われない新たなリゾートステイの価値を提供するホテルブランド。ホテルでの滞在自体が旅の目的となるよう、その土地でしか体験できない「美食」「空間」「サービス」に、エンターテインメントな愉しみを添えてプロデュース。「過ごしたくなる時間」を創り上げることで、特別な旅の物語が記憶に残るエクスペリエンスとなります。

左上：ヒューイットリゾート那覇、右上：那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート、左下：軽井沢倶楽部 ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート、右下：函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート

【クインテッサホテル】

パーソナルを大切にしたアイデアを「探求」する新ホテルブランド「QUINTESSA」の「Q」は、QUEST＝探求。その言葉通り「QUINTESSA」は、個々のお客様のニーズに応え、エリアの特性を生かした新しい価値を探求するホテルブランドです。贅沢なリゾートスタイルや機能的なシティスタイルなど、全国各地に20の個性豊かなホテルを展開。旅の気分を高揚させる空間デザインや、広さと快適さを意識したホテルルーム、各エリアの名物を取り揃えた朝食など、パーソナルな満足を叶えるホテルライフを発信しています。

左上：クインテッサホテル東京銀座、右上：クインテッサホテル大阪心斎橋 Comic&Books、左下：クインテッサホテル札幌、右下：クインテッサホテル札幌すすきの

※対象施設

■ヒューイットリゾート

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート、那須温泉 森旬の籠／ヒューイットリゾート、軽井沢倶楽部 ホテル軽井沢1130／ヒューイットリゾート、ヒューイットリゾート那覇

■クインテッサホテル

クインテッサホテル札幌、クインテッサホテル札幌すすきの、クインテッサホテル札幌すすきの63 Relax&Spa、クインテッサホテル秋田、クインテッサホテル千葉船橋、クインテッサホテル東京銀座、クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books、クインテッサホテル大垣、クインテッサホテル梅田 Comic&Books、クインテッサホテル大阪心斎橋 Comic&Books、クインテッサホテル大阪ベイ、クインテッサホテル伊勢志摩、クインテッサホテル広島銀山町、クインテッサホテル小倉 Comic&Books、クインテッサホテル福岡博多 Relax&Sleep、クインテッサホテル福岡天神 Comic&Books、クインテッサホテル福岡天神南、クインテッサホテル福岡渡辺通 Comic&Books、クインテッサホテル佐世保、クインテッサホテル鹿児島天文館 Relax&Sleep

■OTHERS

緑翠亭 景水、オーベルジュほまち 三國湊、ホテルヒューイット甲子園、かなたのさと、ザ エディスターホテル成田、ザ エディスターホテル京都二条 Comic&Books

※本リリース内容は、2026年3月18日（水）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※写真は一部イメージです

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内33施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

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