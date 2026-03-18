新生活、肩紐を直す時間はもう要らない。【開始20分で目標達成】老舗ヤマト屋が贈る『350gのストレスフリー』リュックが先行発売中

株式会社ヤマト屋Makuake初チャレンジ 20分で目標達成！

株式会社ヤマト屋（本社：111-0051 東京都台東区蔵前3丁目14番地5号 大江戸ビル、代表：代表取締役社長 正田誠）は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、独自開発の機能を凝縮した次世代リュック「NV151 ライトリュックFORMO」の先行販売を実施しております。

初挑戦となる今回のプロジェクトでは、**開始わずか20分で目標金額を達成。3月14日現在、目標比929%（応援購入総額 929,289円 / サポーター61名）**を突破し、多くのユーザーから熱い注目を集めています。

【プロジェクトページ】 https://www.makuake.com/project/151formo/

■お客様のお声

応援コメントページはこちら(https://www.makuake.com/project/151formo/communication/supporter/)

■ 3つの「常識を覆す」革新的な機能

応援コメントもお声もいただいています

今回の爆発的なヒットの裏側には、従来のリュックに対する不満を解消する3つの大きなイノベーションがあります。

お客様のお悩み・つぶやき

肩からのズレ落ち軽減 ズレスシステム1. なで肩でも「走れる」。肩紐がズレ落ちない「ズレスシステム」

リュック愛用者の最大の悩みである「ストラップのズレ落ち」。独自構造の「ズレスシステム」を採用したクロスベルトにより、肩紐にかかる荷重を内側に向かせることで肩に吸い付くようなフィット感を実現。なで肩の方でも、駅へのダッシュや階段の昇り降りで一切ストレスを感じさせない、本気の「軽さ」と安定感を提供します。

ファスナーロックで死角も安心2. 大切な荷物を守る。防犯性に配慮した「ユニークデザイン」

美しさと安全性を両立。バッグの底には貴重品などを隠して置ける隠しファスナーや、長財布が入る大きな内側ファスナーポケット、死角になりやすいファスナーにロック機能をつける構造など、都市部や旅先での盗難リスクを軽減する独自のデザインを採用しました。

ウレタン合皮とポリカーボネート薄合皮の違い3. 「洗える合皮」の衝撃。独自開発のポリカーボネート薄合皮

「ウレタン合皮」は劣化しやすく、洗えない」という常識を打破。水や紫外線に強く、驚くほど軽いのに丈夫な独自素材『ポリカーボネート薄合皮』を独自開発しました。さらに、家庭用洗濯機での丸洗いが可能。軽く柔らかなウレタンの特性を活かしつつ、経年劣化によるべたつきや剥がれの悩みを解決しました。

プロジェクトの実績（2026年3月14日現在）

ポリカーボネート薄合皮特徴ポリカーボネート薄合皮とは洗濯機で丸洗いもできるマクアケのプロジェクトページ

・ 目標達成率： 929% （3月14日現在/公開から6日経過）

・ 応援購入総額： 929,289円

・ サポーター数： 61人

・ プロジェクト名： 創業134年の老舗が解決！なで肩でも走れる「ズレない」魔法の超軽量リュック

・ URL： https://www.makuake.com/project/151formo/

商品スペック

Xでリュックにおける快適性のアンケートを実施

■サイズ

縦 37cm

横（下部）28cm（中央）27cm

マチ（底） 12cm

肩紐幅最大 約4cm

重量約 350ｇ

容量約 12 ﾘｯﾄﾙ

■生産国 日本

■素材

表面：ポリカーボネイトコーティング

表地：ナイロン

裏地：ナイロン

背あて面：ダブルラッセルメッシュ（ポリエステル）

■仕様

【開閉】ダブルファスナー開閉

（ファスナー裏使い）

（ファスナーロック付き）

■ポケット

【外側】

サイド：オープンポケット×2

【内側】

ファスナーポケット1 / 隠し底ポケット1

男女問わず人気の『ジェットブラック』女性に特に人気の『プラチナ』

「株式会社ヤマト屋」について

創業明治25年のヤマト屋は、「お客様のご満足と感動を求めること」と「世の中の隙間を埋める物創り」を柱に、独自素材と軽量設計にこだわったバッグを展開するメーカーです。誰も気づかなかった不便を解決し、日常から旅まで快適に寄り添う機能性と上質さを追求し続けています。

本社 ショールーム

URL：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp

フェア実績（2023年～2026年）

2023年

1月 ・倉敷天満屋 ・長崎浜屋 ・札幌三越 ・丸広百貨店 上尾店

2月 ・岡山天満屋 ・デパートリウボウ（沖縄） ・日本橋高島屋（銀座大和屋） ・近鉄百貨店 四日市店

3月 ・大丸梅田店 ・さいか屋 藤沢店 ・大和 香林坊店 ・熊本鶴屋百貨店 ・イオン八事店 ・京都高島屋（銀座大和屋） ・丸広百貨店 飯能店 ・丸広百貨店 上尾店 ・札幌三越 ・名鉄百貨店

4月 ・あべのハルカス近鉄本店 ・福山天満屋 ・松坂屋 名古屋店 ・サックスバー 近鉄上本町店

5月 ・倉敷天満屋 ・熊本鶴屋百貨店 ・丸広百貨店 東松山店 ・サックスバー 橿原近鉄店 ・星ヶ丘三越 ・岡山天満屋

6月 ・大丸下関店 ・サックスバー 松坂屋高槻店 ・イオン検見川浜店 ・さいか屋 横須賀店 ・丸広百貨店 上尾店

7月 ・長崎浜屋 ・星ヶ丘三越

8月 ・札幌三越 ・倉敷天満屋 ・サックスバージーン 茨木店 ・岡山天満屋

9月 ・パルコ ひばりが丘店 ・福岡トコープラス アクロス店 ・博多KITTEマルイ ・松坂屋 名古屋店 ・熊本鶴屋百貨店 ・福山天満屋 ・丸広百貨店 飯能店 ・さいか屋 横須賀店 ・丸広百貨店 上尾店

10月 ・中秋節フェア（各所） ・高島屋 横浜店 ・大和 富山店

11月 ・松坂屋 上野店 ・福田屋百貨店 宇都宮店

12月 ・東武百貨店 船橋店 ・大和 香林坊店

2024年

1月 ・福山天満屋 ・近鉄百貨店 和歌山店

2月 ・札幌三越 ・銀座大和屋 ・京王百貨店 新宿店

3月 ・名鉄百貨店 ・丸広百貨店 上尾店 ・大和 香林坊店 ・熊本鶴屋百貨店 ・山口井筒屋

4月 ・松坂屋 静岡店 ・松坂屋 名古屋店 ・丸井今井 札幌本店 ・イオン八事店 ・星ヶ丘三越 ・サックスバー 近鉄上本町店

5月 ・近鉄百貨店 四日市店 ・小倉井筒屋 ・丸広百貨店 飯能店 ・熊本鶴屋百貨店

6月 ・大丸下関店 ・福山天満屋 ・イオン検見川浜店

7月 ・さいか屋 藤沢店 ・倉敷天満屋

8月 ・名鉄百貨店 ・長崎浜屋

9月 ・デパートリウボウ（沖縄） ・銀座三越

10月 ・大和 富山店 ・岡山天満屋

11月 ・高島屋 大宮店 ・松坂屋 上野店

12月 ・丸広百貨店 入間店

2025年

1月 ・さいか屋 藤沢店 ・丸広百貨店 上尾店 ・丸広百貨店 飯能店 ・丸広百貨店 入間店

2月 ・近鉄百貨店 四日市店 ・名鉄百貨店

3月 ・小倉井筒屋 ・山口井筒屋 ・丸広百貨店 上尾店 ・熊本鶴屋百貨店 ・丸広百貨店 飯能店 ・福山天満屋 ・岡山天満屋

4月 ・倉敷天満屋 ・イオン八事店 ・近鉄百貨店 和歌山店 ・サックスバー 近鉄上本町店 ・東武百貨店 池袋店 ・星ヶ丘三越

5月 ・松坂屋 名古屋店 ・長崎浜屋 ・熊本鶴屋百貨店 ・丸広百貨店 飯能店 ・札幌三越

6月 ・熊本鶴屋百貨店 ・山口井筒屋

7月 ・イオン検見川浜店 ・近鉄百貨店 四日市店 ・倉敷天満屋 ・福山天満屋

8月 ・長崎浜屋 ・丸広百貨店 入間店 ・名鉄百貨店 ・岡山天満屋

9月 ・高島屋 大宮店 ・山口井筒屋

10月 ・大和 富山店 ・松坂屋 上野店

11月 ・丸広百貨店 上尾店 ・福田屋百貨店

12月 ・大和 香林坊店

2026年

1月 ・山口井筒屋 ・松坂屋 上野店

2月 ・さいか屋 藤沢店 ・さいか屋 横須賀店 ・京王百貨店 新宿店

3月 ・サックスバー 近鉄上本町店 ・デパートリウボウ（沖縄） ・丸広百貨店 飯能店 ・大和 香林坊店 ・福田屋百貨店 ・東武百貨店 船橋店

4月 （予定）・倉敷天満屋 ・福山天満屋 ・サックスバー 橿原近鉄店 ・イオン八事店 ・さいか屋 藤沢店

5月 （予定）・大和 香林坊店 ・熊本鶴屋百貨店 ・近鉄百貨店 四日市店

6月 （予定）・近鉄百貨店 和歌山店

7月 （予定）・大和 富山店 ・ビバホーム 東松山店

9月 （予定）・デパートリウボウ（沖縄） ・福山天満屋

10月（予定）・高島屋 大宮店 ・岡山天満屋

11月（予定）・松坂屋 上野店

12月（予定）・大和 富山店

関連サイトについて

HP：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp

EC：https://www.shop-yamatoya.com

Instagram：https://www.instagram.com/yamatoya1892

X：https://x.com/yamatoya_1892

Facebook: https://www.facebook.com/yamatoya1892

YouTube: https://www.youtube.com/@RaviraviJp

【会社概要】

社名：株式会社 ヤマト屋

本社所在地：111-0051 東京都台東区蔵前3丁目14番地5号 大江戸ビル

代表取締役：代表取締役社長 正田誠

事業内容：バッグ企画・製造・卸・小売

設立： 昭和25年11月2日(創業明治25年）

HP：https://www.yamatoya-tokyo.co.jp

EC：https://www.shop-yamatoya.com



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