【企業の健康経営】外部アドバイザリー提供開始（戦略設計・運用・効果検証を伴走支援）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康経営における「経営層関与」を形式ではなく実務として実装するため、戦略設計・運用・効果検証を伴走支援する外部アドバイザリーの提供を開始しました。

健康経営は、方針や体制を掲げても、会議体が回らない、施策が増えるだけで優先順位が定まらない、効果検証が弱く翌年に改善が残らない、といった理由で形骸化しやすい領域です。

本サービスは、月次定例と四半期レビューを軸に、推進体制の実装とPDCA定着を支援します。

提供開始の背景

健康経営では、経営層の関与が重要視される一方、現場では「経営に報告する材料がない」「優先順位が決まらない」「担当者に業務が集中し運用が止まる」といった実務課題が起きがちです。

本サービスは、外部アドバイザーとして、会議体・意思決定・施策設計・効果検証の運用を整備し、社内体制が薄い企業でも回る仕組みを提供します。

サービス概要（月次定例／四半期レビュー／施策設計）

本サービスは、健康経営を経営課題に接続し、運用と効果検証を継続できるよう伴走支援します。

提供内容

月次定例（運用の固定化）

- KPIの推移、重点領域、施策の進捗を確認し、打ち手を更新- 担当者が迷わず動けるよう、論点整理と次アクションを明確化- 運用が止まる要因（導線、責任分界、工数）を都度改善

四半期レビュー（優先順位と投資配分の見直し）

- 施策ポートフォリオを見直し、当たり施策へ集中- 次四半期に向けた重点テーマ、体制、予算配分の整理- 経営報告に耐える形で、進捗と改善を整理

施策設計（実装前提で整える）

- 課題に応じた施策メニューの設計（研修、運用改善、導線整備、環境整備等）- 実施率・継続率・効果検証まで含めた実装設計- 「施策を増やす」ではなく、既存施策の組み替えと運用最適化を優先

一次情報として提示する成果物（例）

- 支援範囲表（何をどこまで支援するかの整理）- 推進体制図（経営層、人事、現場、外部アドバイザーの役割分担）

※成果物は導入企業の体制・課題に合わせて整備します。

期待できる経営インパクト（推進体制の実装とPDCA定着）

経営層関与を"会議体運用"として実装

月次・四半期のレビューで、方針が実行に落ちる状態を作ります。

PDCAの定着（翌年に改善が残る）

KPI推移と施策をセットで管理し、改善点を次期計画へ更新できます。

社内体制が薄くても回る運用

外部が論点整理と運用設計を担い、担当者の属人化と過負荷を抑えます。

投資配分の最適化

当たり施策へ集中し、ムダ打ちを減らす意思決定が可能になります。

導入の流れ

サービスについて

- 現状整理（経営課題、既存施策、体制、利用可能データの確認）- KPIと会議体設計（報告粒度、頻度、責任分界の整理）- 月次定例の開始（進捗・重点領域・次アクションの確定）- 四半期レビューの開始（施策ポートフォリオ見直し）- 施策設計・実装支援（導線、運用、効果検証）- 次期計画へ更新（年間計画・予算配分に反映）

本サービスは、健康経営の外部アドバイザーとして、戦略設計・運用・効果検証を伴走し、月次定例と四半期レビューで経営層関与を実務化し、PDCAを定着させる支援です。

支援範囲表と体制図を起点に、貴社の体制と課題に合わせた運用設計をご提示します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/