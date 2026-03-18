【羅家 東京豚饅】大井町駅直結の新複合施設「OIMACHI TRACKS」にイートイン併設店が3月28日オープン！

株式会社東京豚饅

2021年11月に「羅家 東京豚饅」を恵比寿にオープンさせた株式会社 東京豚饅（所在：東京都渋谷区、代表：羅 直也）は、2026年3月28日（土）、新店舗を東京・大井町の商業施設 大井町トラックス 内にオープンいたします。

羅家 東京豚饅とは

大阪土産の定番として全国的に知られる「551蓬莱」創業者・羅 邦強の孫である代表の羅 直也が手がける「羅家 東京豚饅」は、「東京でも“あの豚饅”の出来立ての味を味わってもらいたい」という想いから、2021年11月に恵比寿に1号店をオープン。当日生産・当日販売にこだわり、熟練の職人が一つひとつ丁寧に包み上げる出来立ての豚饅は多くの方に支持され、現在、東京を中心に関東近郊に6店舗を展開しています。

看板商品の豚饅は、厳選された質の高い豚肉と玉ねぎのみを使用。

豚肉は異なる3つの部位を組み合わせることで、食感と旨みを最大限に引き出しています。餡を包む皮は、当日生産・当日販売に合わせて発酵のピークを調整。ふっくらと蒸し上がるよう、熟練の職人が愛情を込めて一つひとつ丁寧に包み上げています。

出来立ての豚饅はもちろん、3種類の焼売や甘酢団子、ちまきなど、思わず一緒に選びたくなる点心も取り揃えています。日常のお食事や差し入れ、お手土産としてもご利用いただけるラインアップです。

今回オープンする大井町トラックス店では、店内にイートインスペースを設けており、蒸し上がったばかりの熱々の豚饅をその場でお召し上がりいただけます。買ってすぐ味わえる出来立てならではの美味しさを、より気軽に楽しめる店舗となっています。

お買い物やお出かけの合間に立ち寄りやすい場所として、お食事やお土産に、ぜひご利用ください。

また、大井町トラックス店のオープンを記念し、LINE公式アカウントのお友だち追加をしていただいた方を対象に、商品購入時にご利用いただける「出来立ての豚饅1個プレゼント」クーポンの配布を予定しております。

ぜひこの機会にお得に、蒸し立ての美味しさをご体験ください。

羅家 東京豚饅は、いつでも皆様の手の届くところにある存在として、今後も出店を続けながら東京の食卓に豚饅の文化を広げてまいります。

■メニュー(一部抜粋)

○豚饅(1個)：300円

○黒胡椒豚饅(1個)：330円

○焼売(6個入り/1箱)：680円

○甘酢団子(8個入り/1箱)：580円

■店舗概要

・名称 ：羅家 東京豚饅 大井町トラックス店

・営業時間 ：10時00分～21時00分

・所在地 ：東京都品川区品川区広町2-1-17 OIMACHI TRACKS ２階

・アクセス ：JR京浜東北線・りんかい線・東急大井町線・「大井町駅」直結

・店舗HP ：https://tokyo-butaman.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_butaman/

・LINE : https://lin.ee/oVzA7Dn