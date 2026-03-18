【ラベイユ】HAERAに6月11日（木）新店オープン

L'ABEILLE株式会社

L’ABEILLE株式会社（本社：東京都港区南青山／代表取締役社長 白仁田雄二）は、世界各国のプレミアムなはちみつを揃えるはちみつ専門店「ラベイユHAERA（ハエラ）」を2026年6月11日（木）開業予定のHAERA（ハエラ）にオープンいたします。

ラベイユHAERA 内観イメージ

HAERA店は、東海エリア最大の旗艦店としてラベイユの全商品が揃います。自社養蜂場のはちみつと世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12か国80種類以上のはちみつ、はちみつで作った食品や菓子、ミツバチ由来の健康食品などがバラエティ豊かに並び、はちみつソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの商品をご提案いたします。トレーサビリティの確かなはちみつは蜜源となる花ごとに陳列され、テイスティングカウンターで全種類ご試食が可能です。また、店舗限定商品や全国で2店舗目の登場となる「プレミアムハニー」シリーズも展開いたします。

【店舗概要】

■店舗名：ラベイユ HAERA（ハエラ）

■オープン予定日：2026年6月11日（木）

■住所：愛知県名古屋市中区錦3-25-1 HAERA B1F

■営業時間：10:00～20:00

ラベイユ コーポレートサイト：https://labeille.jp/

ラベイユ ブランド紹介

1946年創業の蜂蜜ブランド。自社養蜂場の蜂蜜と世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12か国80種類以上の蜂蜜、蜂蜜食品などの商品を国内19店舗とオンラインショップで販売しています。全国の店舗では、蜂蜜のソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの蜂蜜をご提案します。蜂蜜には、蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは生産者としての歴史や経験で培った独自の品質基準を元に生産・仕入から販売までを一貫して行い、 採れ立ての蜂蜜の風味を大切にお届けしています。

ラベイユ ショップリスト

ラベイユ麻布台ヒルズ

＜首都圏エリア＞

荻窪本店、日本橋三越本店、新丸の内ビルディング、GINZA SIX、松屋銀座、麻布台ヒルズ、渋谷ヒカリエ、小田急百貨店新宿店、東武百貨店池袋店、荻窪店（LUMINE荻窪）、そごう横浜店

＜中部・東海エリア＞

松坂屋名古屋店、HAERA、ジェイアール名古屋タカシマヤ

＜関西エリア＞

阪神梅田本店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、大丸神戸店

＜九州エリア＞

福岡三越

＜そのほか＞

ラベイユ オンラインショップ https://shop.labeille.jp/

ラベイユ コーポレートサイト https://labeille.jp/

※予告なく、価格・販売期間が変更になる場合がございます。