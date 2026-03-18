【焼肉、寿司食べ放題　すたみな太郎】3/20（金・祝）～「すたみな厚切り焼肉フェア～びっくり編～※すたみな太郎店舗限定」＆「コアラのマーチトッピング大作戦～instagramプレゼントキャンペーン」

株式会社江戸一

すたみな太郎HP:https://staminataro.jp/

焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」(運営元：株式会社江戸一、本社：東京都足立区、代表取締役社長：珊瑚 卓哉)は、3月20日（金・祝）より、すたみな太郎店舗限定で実施している各種焼肉を厚切りカットでご提供する「すたみな厚切り焼肉フェア～びっくり編～」を開催いたします。過去大人気メニューの「厚切りびっくりハラミ」が「厚切りサムギョプサル」に代わり食べ放題メニューとしてご提供いたします。

また、同じく3月20日（金・祝）より、ロッテ「コアラのマーチ」×「すたみな太郎」コラボ企画として、店内にロッテ「コアラのマーチ」をトッピングお菓子としてご提供し、アイスクリームなどスイーツにトッピングして楽しんでいただくinstagramプレゼントキャンペーンを実施いたします。

春休みの入進学シーズンのご家族、ご友人の当店でのお食事をより楽しんでいただけるよう２つの企画を実施いたします。

3/20(金・祝）～すたみな厚切り焼肉フェア～びっくり編～」3/20(金・祝）～4/5（日）コアラのマーチトッピング大作戦

- 3/20(金・祝）～すたみな厚切りフェア

「いろんな焼肉を厚切りで食べたい！」というたくさんのお客様からいただいたご要望にお応えし、昨年10月より「厚切り焼肉フェア」を開催しています。厚切りカットはもちろん、マッチするタレ、ベストな食感をイメージしたカット方法などにこだわった各種厚切り焼肉を食べ放題メニューとしてご提供しています。

3/20（金・祝）からは厚切りサムギョプサルに代わり、過去人気メニューの厚切りびっくりハラミが合流し「厚切り焼肉フェア～びっくり編～」として開催いたします。



ご提供対象店舗：すたみな太郎各店（一部店舗除く）

- 下記一部すたみな太郎店舗は厚切り焼肉フェア実施対象外となります。《長岡店、羽島店、可児店、静岡西店、愛知川店、寝屋川店、加古川店、鳥取店、荒尾店》- すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎NEXT店舗、喰喰店舗は本フェア対象外となります。- 反響、仕入れ状況、店舗により早期にご提供終了、一部メニューのみのご提供、提供時間帯の変更となる場合がございますので予めご了承ください。

3/20～厚切焼肉フェア～びっくり編～

復活！「厚切りびっくりハラミ」

（土日祝ランチ＆ディナー限定限定）

往年の人気メニュー復活！びっくりのビックサイズ！旨味と手切りで引き出す食感をお楽しみください。

復活！「厚切りびっくりハラミ」（土日祝ランチ＆ディナー限定限定）

「厚切り上カルビ」

（ディナー限定）

厚切りで食べ応え抜群、当店オリジナルの辛みそダレが肉の旨みを引き立てます。ご飯に合う！

厚切り上カルビ（ディナー限定）

「厚切りロース」

(土日祝ランチ＆ディナー限定)

噛むほどに甘みが広がります。特製醤油だれの香ばしさがロースの旨味を包み込みます。

厚切りロース(土日祝ランチ＆ディナー限定)

「厚切りハラミ～店内手切り～」

（ディナー限定）

店内手切り！厚切りならではのジューシー感をどうぞ！

厚切りハラミ～店内手切り～（ディナー限定）

「厚切り中落ちカルビ～店内手切り～」

（ディナー限定）

希少部位の人気焼肉！店内手切りにより食感と肉の旨味を最大限引き出します

厚切り中落ちカルビ～店内手切り～（ディナー限定）

注意事項

※反響等により早期にご提供終了となる場合がございますので予めご了承ください。

※本企画・メニューは予告なく内容変更・終了させて頂く場合がござい ますので予めご了承ください。

※写真はイメージです。

- 3/20(金・祝）～4/5(日）コアラのマーチトッピング大作戦春休みシーズンのお子様連れファミリーや学生のご友人のお食事をより楽しんでいただきたいという思いで、ロッテ「コアラのマーチ」と「すたみな太郎」のコラボ企画を実施いたします。店内にロッテ「コアラのマーチ」をトッピングお菓子としてご提供し、アイスクリームなどスイーツにトッピングして楽しんでいただくInstagramプレゼントキャンペーンを実施し、抽選で当選した方にコアラのマーチグッズをプレゼントいたします。3/20(金・祝）～4/5(日）コアラのマーチトッピング大作戦

ロッテ「コアラのマーチ」×「すたみな太郎」Instagramプレゼントキャンペーン概要

《コアラのマーチトッピング大作戦！》

★★春休み！すたみな太郎でコアラが大行進★★

期間：2026年3月20日（金）9：00～４月５日（日）23：59まで

すたみな太郎でアイス、ソフトクリーム、スイーツに、コアラのマーチをトッピングしてInstagramに写真を投稿すると、抽選でコアラのマーチグッズがあたっちゃう♪すたみな太郎の公式Instagramアカウント(@stamina_taro) をフォローのうえ、「＃すたみな太郎でコアラ」と@stamina_taroを記載してInstagramに投稿ください。

対象店舗:すたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店

＜詳細はキャンペーンページをご覧ください。＞

https://staminataro.jp/2026/03/06/koaranomarch/

※トッピング投稿写真イメージ

トッピング投稿写真イメージトッピング投稿写真イメージ

注意事項

※反響等により早期にご提供終了となる場合がございますので予めご了承ください。

※本企画・メニューは予告なく内容変更・終了させて頂く場合がござい ますので予めご了承ください。

※写真はイメージです。

【すたみな太郎とは】

すたみな太郎は、株式会社江戸一が運営する焼肉・寿司・スイーツをメインに多彩なメニューを提供するセルフバイキングのお店です。北海道から九州まで展開しています。

各店ご利用料金はこちらをご参照ください。

https://staminataro.jp/price2/

店内イメージ

ロゴ

【会社概要】

会社名： 株式会社 江戸一

代表者： 代表取締役社長 珊瑚 卓哉（サンゴ タクヤ）

本社所在地 ： 東京都足立区西綾瀬2丁目23-22

設立日： 1970 年9 月5 日

業務内容： 焼肉・寿司・スイーツ中心のセルフバイキングレストランの経営、和食・宴会場の経営

URL：https://t-stamina.jp/