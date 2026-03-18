多世代がボッチャやカレーで交流　春休み「いばしょパル食堂」　笛吹市で3月30日（月）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は3月30日（月）11時から14時まで、配送拠点の一宮センター（笛吹市一宮町）で地域の多世代交流を目的とする「いばしょパル食堂」を開催します。地域を担う一員である生活協同組合として、誰もが安心して集える居場所を設けます。

「ボッチャ体験」やカードゲームなども

「いばしょパル食堂」は、春休み期間中の子どもたちの居場所づくりや地域住民の交流促進を目指し開催します。2024年から開始し、今回で6回目を迎えます。午前中にはパラリンピック正式種目「ボッチャ」の体験会を行い、世代を超えて一緒に楽しみます。

昼食には、パルシステムの産直提携産地で生産されたコメや野菜、オリジナル商品などを使用したカレーライスと温野菜サラダを提供します。午後のフリータイムは、トランプや将棋、折り紙などのカードゲームを楽しむほか、冬休みの宿題を持参して自習することもできる自由で温かい空間です。

▲「いばしょパル食堂」開催時のようす（2025年12月）

「第6回 いばしょパル食堂」開催概要

【日時】2026年3月30日（月）11：00～14：00

【会場】パルシステム山梨 長野 一宮センター（山梨県笛吹市一宮町北都塚288-1）

【参加費】大学生までの子ども：無料

大人：100円

【昼食メニュー】カレーライス、温野菜サラダ

お申し込みはこちら(https://web2.mm.pal-system.co.jp/form/pub/yamanashi/event-apply)

チラシPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1128-d6d34e958b73e90ecdda0936a846c91c.pdf

パルシステム山梨 長野はこれからも、多様な世代の人々と協同し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指していきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/