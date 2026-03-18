【ウェビナー】2026年最新。補助金×AI投資で経営を加速させる！採択率を劇的に上げる「AI盛り込み術」【3月25日13時より開催】

株式会社セルバ

政府の予算編成において、AI（人工知能）への投資は今や最優先事項です。

「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」において、単なる設備投資ではなく、計画の中に「AI」をどう組み込むかが、採択・不採択を分ける決定的な「加点要素」となっていることをご存知でしょうか？

本セミナーでは、補助金コンサルタントの視点から、

・審査員に「これこそ投資すべき事業だ」と思わせるAI活用法

・実際に採択されたAI導入計画の共通点

・補助金を活用して、実質負担を抑えながら競合に差をつける経営戦略

を具体的事例とともに徹底解説します。

「補助金を使って賢くDXを進めたい」「申請の勝率を1%でも上げたい」とお考えの経営者・担当者様、この機会をぜひお見逃しなく！

おすすめの対象者の方

・AI導入に関心はあるが、何に使うべきか整理できていない経営者・役員の方

・生成AIを単発利用しているものの、業務全体の効率化や仕組み化まで進められていない企業の方

人手不足、属人化、固定費上昇などの課題に対して、AIによる業務改革を本格検討したい方

・AI投資を進めたいが、費用負担の大きさから意思決定が止まっている方

・ものづくり補助金、省力化補助金、新事業進出補助金、IT導入補助金などの中から、自社に合う制度を知りたい方

・AIシステム構築と補助金活用を、一気通貫で相談できるパートナーを探している方

ウェビナー内容

第1部：AIを使える会社と、使えない会社の決定的な違い

AIは確かに便利ですが、単発の時短だけでは経営成果につながりません。

本パートでは、「個人利用」から「業務の仕組み化」へ進める重要性を整理し、AI活用の差が今後どのように企業競争力の差につながるのかを解説します。

第2部：補助金は“資金援助”ではなく、経営を加速させるレバーである

補助金は単なる資金支援ではなく、AI・DX・省力化・新事業といった国の重点領域への投資を後押しする制度です。

本パートでは、主要4制度の違いと使い分け、実質負担額の考え方、そして「経営課題 → AI設計 → 補助金適合」という正しい順番を解説します。

第3部：採択されるAI投資は“設計力”で決まる

補助金申請で重要なのは、文章力ではなく設計力です。

本パートでは、不採択になりやすい典型例、採択される企業に共通する要素、AI活用設計の考え方、制度ロジックとの整合性、さらに投資6,000万円・実質負担3,000万円の設計例や、18か月回収のモデルケースを紹介します。

第4部：30秒診断とAI投資診断レポートのご案内

最後に、自社がどの補助金タイプに近いのかを短時間で確認できる「30秒診断」と、想定投資額・適合制度・補助率・実質負担額・回収期間を整理する「AI投資診断レポート」についてご案内します。

ウェビナー概要

▼テーマ

補助金×AI投資で、経営を加速させる

▼形式

オンラインウェビナー

▼対象

年商1～10億円規模の中小企業経営者・役員の方を中心に、AI活用や補助金活用を検討している企業

▼主な内容

・AI活用が経営成果につながる企業と、つながらない企業の違い

・AIを“導入”で終わらせず、“仕組み化”する考え方

・主要補助金制度の使い分けと活用ポイント

・採択されるAI投資設計の考え方

・投資回収モデルと実質負担の考え方

・ AI投資診断レポートの案内

▼参加メリット

・AI投資が、どの補助金制度と相性が良いか整理できる

・AI投資を“なんとなく”ではなく、“経営判断できる形”で考えられる

・自社で進めるべきか、外部支援を活用すべきかの判断材料が得られる

無料ウェビナーお申し込みフォーム

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFn_-IduYfXqaCnFGqRKJf44SL3zH60jBtCqWyI9IEJq6AbA/viewform

ウェビナー概要紹介ページ

補助金×AI投資で、経営を加速させる― 年商1～10億円の企業が「導入」ではなく「仕組み化」で勝つ方法 ―

https://www.selva-i.co.jp/article/archives/9384

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