現役保育士のリアルな声を1冊に『全国の保育士さんに聞いた 保育士のホンネ』を3月25日発売

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、現役保育士へのインタビューをまとめた書籍『全国の保育士さんに聞いた 保育士のホンネ』を2026年3月25日（水）に発売いたします。本書では、保育士を目指したきっかけや仕事のやりがい、辞めたいと思う瞬間、キャリア形成の悩みなど、現場で働く保育士のリアルな声を幅広い年代から集めて紹介。保育士には共感と学びを、保育施設の経営者や管理職にはより良い職場づくりのヒントを提供する内容となっています。

現場で働く保育士の“リアルな声”を集めた一冊

保育士は、子どもの成長を支える重要な専門職である一方、慢性的な人材不足や離職率の高さなど、さまざまな課題を抱えている業界でもあります。

こうした背景の中、本書『保育士のホンネ』では、現役で活躍する保育士へのインタビューを通じて、現場のリアルな体験や想いをまとめました。

- 保育士を目指したきっかけ- 仕事のやりがいや忘れられないエピソード- 辞めたいと感じた瞬間や葛藤- キャリアアップや働き方の悩み- 長く続けるための工夫や考え方

など、日々の保育現場で実際に起きている出来事や、そこで働く人の本音を紹介しています。

若手からベテランまで、幅広い世代の保育士にインタビュー

本書では、若手の保育士からベテラン保育士、管理職として活躍する保育士まで、さまざまなキャリアの保育士にインタビューを実施。

それぞれの経験や価値観を通して、保育士という仕事の魅力や難しさ、そして成長のプロセスを多角的に伝えています。

世代や立場によって異なる視点を知ることで、これから保育士を目指す人や、現場で働く保育士にとって新たな気づきや学びにつながる内容となっています。

保育士には「共感と誇り」を、経営者には「職場づくりのヒント」を

本書は、保育士として働く方々には「自分だけではない」と感じられる共感や、仕事への誇りを再認識するきっかけとなることを目指しています。

また、保育園や療育施設などの経営者・管理職にとっては、現場で働く保育士のリアルな声を知ることで、働きやすい環境づくりや人材定着のヒントとしても活用いただけます。

保育士不足の解消や、保育の質の向上が社会的な課題となる中、本書が保育業界の理解を深める一助となることを期待しています。

書籍概要

書籍名：全国の保育士さんに聞いた 保育士のホンネ

発売日：2026年3月25日（水）

内容：現役保育士インタビュー集

主なテーマ：保育士を目指した理由、やりがい、離職の葛藤、キャリア形成、現場エピソード ほか

Amazon販売ページ

https://amzn.asia/d/01dPFbCJ

制作協力：有限会社プレスプラニング

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員、放課後児童支援員、調理師、栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートし、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/