開店30周年を迎えるFace Records 渋谷店、2026年4月11日(土)に営業再開！

FTF株式会社

アナログレコード専門店「Face Records」を展開するFTF株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 瞬）は、1996年6月の開店から数えて30周年という節目を迎える2026年、その象徴的な拠点である「Face Records 渋谷店」（以下、渋谷店）を4月11日(土)に営業再開いたします。

1994年に通信販売専門店として創業し、1996年に実店舗1号店を渋谷に構えて以来、レコード・DJカルチャーを支えてきた同店は、開店30周年を目前に控えた今、再び渋谷から豊かなレコード文化を発信する重要拠点として再始動いたします。

今回の営業再開にあたっては、累計買取総数2,000万枚の実績を誇り、ニューヨークを含む国内外で店舗を展開するFTFが全社の総力を結集。30年で培った経験を活かし、選び抜かれた「独自のセレクトによるラインナップ」をご用意しました。ディープなコレクターからレコードライフをステップアップさせたい音楽ファンまで、あらゆるお客様が満足できる品揃えを展開し、再び渋谷の街から、音楽と人が出会い、レコードを深く掘る喜びを分かち合える場所を作ってまいります。

■渋谷の街へムーブメントを波及させた30年

1994年の創業、そして1996年の渋谷進出。当時、レアグルーヴやフリーソウル、ヒップホップといった音楽がクラブシーンで取り上げられる中、Face Records 渋谷店は世界各地から希少な音源を掘り出し、紹介してきました。海外の音楽シーンを国内のムーブメントへと広げていく、その中心的な役割を担ってきたのが本店舗です。

■Face Records 渋谷店 再開の意味

私たちの原点である渋谷から「文化のアップデート」を掲げ、再始動します。長年のファンには再び濃密なレコード掘りの時間を堪能できる「再発見」の場を、新たな音楽ファンには30年の歴史を土台とした「今の時代にふさわしいレコード・カルチャー」を提案します。これまでの文化を継承しつつ、新たな音楽体験を創り出したい。そんな想いから、30周年というタイミングに合わせ、渋谷店を再びレコード・カルチャー発信の拠点として位置づけ、営業再開を決定いたしました。

■新生・渋谷店が提案する「レコードライフのさらなる充実」

今回の再開では、これまでの30年の歩みを継承しつつ、今の時代にこそ聴くべき「独自のセレクトにこだわったラインナップ」を徹底いたします。

- コレクターの方々へ： レア盤や、価値の高いプレミアムな商品ラインナップを提供- ステップアップしたいファンの方々へ：単なる流行に留まらない「次に手にするべき一枚」が見つかる、知識豊富なスタッフによる選りすぐりの品揃えを提案



単なる販売店にとどまらず、レコード文化の奥深さを体感し、次なるステージへと歩みを進めるための場として、これからも渋谷の文化を支え続けてまいります。

■営業再開記念：中古レコード販売企画スケジュール

Face Records の総力を結集した廃盤プレミアムセールを毎週開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54349/table/65_1_9f71c4617f64d5663355d4da8ef18b51.jpg?v=202603181151 ]

※今後展開していく膨大なセール情報のほんの一部に過ぎません。圧倒的な品揃えの継続にぜひご期待ください。

※詳細の最新情報は、渋谷店公式SNSアカウントにてお知らせいたします。

■営業再開関連イベント情報

音楽と空間を楽しむDJイベントを、渋谷の各所および店頭で展開いたします。

【SHIBUYA STREAM HOTEL DJイベント「MUSIC NIGHT」】

Presented by Face Records 渋谷店。

ホテルの洗練された空間を、良質なアナログサウンドで彩ります。

会場：SHIBUYA STREAM HOTEL Bar&Dining TORRENT

日時：4月17日(金) 21:00~23:00 または 4月24日(金) 21:00~23:00

運営：株式会社アゲハプロダクションズ

※開催日程等の最新情報は、渋谷店公式SNSアカウントにてお知らせいたします。

【レジェンド DJ MURO氏 によるインストアDJイベント】

日本が世界に誇る“King Of Diggin’”ことDJ MURO氏が登壇。

店頭商品や持ち込み盤を交えた、この日限りのスペシャルプレイを披露します。

会場：Face Records 渋谷店

日時：5月2日(土) 15:00~17:00

＜MURO Profile＞

日本が世界に誇るKing Of Diggin'ことMURO。「世界一のDigger」としてプロデュース／DJでの活動の幅をアンダーグラウンドからメジャーまで、そしてワールドワイドに広げていく。現在もレーベルオフィシャルMIXを数多くリリースし、国内外において絶大な支持を得ている。DJ NORIとの７インチオンリーでのD Jユニット” CAPTAIN VINYL“含めて、多岐に渡るフィールドで最もその動向が注目されているアーティストである。

毎週水曜日21:00～TOKYO FM MURO presents「KING OF DIGGIN’」の中で、毎週新た

なMIXを披露している。

番組HP https://www.tfm.co.jp/kod/

■店舗概要

店舗名： Face Records 渋谷店

オープン日： 2026年4月11日(土)

所在地： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町10-2 新東京ビル 301

営業時間：13:00-19:00（年中無休。不定休日はWEB上でお知らせ）

Instagram：＠face_records https://www.instagram.com/face_records/

X ：＠facerecords https://x.com/facerecords

【メディア関係者様へ】

30周年を機に、新たなステージへと歩みを進めるFace Records 渋谷店。オープン当日の取材や、店長・スタッフへのインタビュー、店内の撮影も随時受け付けております。

■会社概要

会社名：FTF（エフティエフ）株式会社

所在地：東京都渋谷区松濤1-4-9

代表者：代表取締役 田中 瞬

事業内容：

・中古レコード‧CD‧書籍‧オーディオの売買

・アナログレコード専門店「Face Records」の各店舗‧自社ECサイトの運営

・買い取り専門サイト「Ecostore Records（エコストアレコード）」の管理運営

・ファッション衣料その他関連商品の輸入‧製造‧販売

公式HP：https://ftfinc.co.jp/

Face Records オンライン・実店舗・各販売チャネルまとめ：https://linktr.ee/facerecords_pr