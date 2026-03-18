プログレッシブ・ロック／英国ロックの源流に迫る 『ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点』 2026年4月3日（金）発売

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、英国プログレッシブ・ロック／カンタベリー・ミュージックの源流として語り継がれる伝説的バンド「ソフト・マシーン（Soft Machine）」の決定版バイオグラフィ『ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点』を、ジーンブックスより2026年4月3日（金）に発売いたします。

古都カンタベリーをルーツに、英国アンダーグラウンドの中心地UFOクラブでピンク・フロイドと並ぶ存在感を示し、さらにはジミ・ヘンドリックスとのアメリカ・ツアーも経験。音楽性と編成を大胆に変化させ続けたソフト・マシーンは、ロック／ジャズ／アヴァンギャルドの境界を押し広げ、後続のミュージシャンに決定的な影響を残しました。

本書は、その足跡を結成から時系列で追い、作品と活動を立体的に読み解く世界で唯一の完全評伝。さらに、デイヴィッド・アレン／ヒュー・ホッパー／ジョン・エサリッジら歴代主要メンバーによる寄稿に加えて、ファミリー・ツリー／コンサート・ファイル／ディスコグラフィ／レコーディング・セッションなど、貴重な資料を収録しています。ファンの読み物としてはもちろん、参照資料としても長く手元に置ける一冊です。

変化を厭わず、自己の音楽性を追い求めた異能の集団「ソフト・マシーン」の完全評伝

「ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点」カバー

ソフト・マシーンは、1967年のデビューから、サイケデリック、プログレッシブ、ジャズロック、フュージョンへと“姿を変えながら前進し続けた”稀有なバンドです。音楽性はアルバムごとに姿を変え、メンバー交代も頻繁。評論家を戸惑わせ、リスナーを振り回しながらも、流行やロックの「狂騒」とは距離を置き、ひたすら制作と演奏に没頭する ⎯⎯⎯ そんなバンドの姿勢は唯一無二の存在感を放ちながらも、「謎に包まれたバンド」「通史として語ることが難しいバンド」として、断片的な理解に留まりがちであったことは否めません。

本書は、こうした状況を解消するべく生まれた「プログレッシブ・ロック、英国ロック」ファンが待ち望んだ決定的なドキュメントです。バンドの結成からの軌跡を時系列で辿り、作品と現場の出来事を結びつけて描く、世界で唯一のバイオグラフィ。プログレッシブ・ロック／カンタベリー・シーンを語るうえで欠かせない「核」が、バンドの変遷とともに立体的に見えてきます。ソフト・マシーンの全体像を初めて読み物として成立させた本格評伝です。

本書のポイント

- ソフト・マシーン（Soft Machine）結成～現在（※）までを通史で網羅した、世界唯一のバイオグラフィ日本語版。- UFOクラブ／ピンク・フロイド／ジミ・ヘンドリックスUSツアーなどのエピソードが満載。60～70年代英国ロックの“現場”が時系列で見える。- 特別寄稿：デイヴィッド・アレン／ヒュー・ホッパー／ジョン・エサリッジら主要メンバーの寄稿- 豊富な巻末資料：ファミリー・ツリー／コンサート・ファイル／ディスコグラフィ／レコーディング・セッション／ラジオ・TV・映画出演／メンバーのその後 ほか

※2015年の再結成以後の活動については、ディスコグラフィなどのデータなどにおいてのみ補完。

目次

はじめに デイヴィッド・アレン

まえがき ヒュー・ホッパー

ジョン・エサリッジ

序章 啓示

第一章 カンタベリーの揺監

第二章 ワイルド・フラワーズ 1964～1966年

第三章 一心同体のバンド 1966～1967年

第四章 UFOと好ましからざる異邦人 1967年

第五章 アメリカ上陸 1968年

第六章 再生 1968～1969年

第七章 復活 1969～1970年

第八章 三次元 1970年

第九章 分裂 1970～1971年

第十章 融合 1971～1973年

第十一章 新たなるニュークリアス 1973～1974年

第十二章 ひとつの時代の終わり 1974～1976年

第十三章 軟化 1976～1984年

終章 失われた遺産

初版あとがき

第二版あとがき

訳者あとがき

ファミリー・ツリー

コンサート・ファイル

ディスコグラフィ

レコーディング・セッション

ラジオ、テレビ、映画への出演

メンバーのその後

関連文献

参考文献

著者について

著者プロフィール

グレアム・ベネット

ロンドン出身。1969年にソフト・マシーンの演奏に接して大きな衝撃を受け、その活動を追うようになる。本書は30年以上に及ぶ研究の集大成である。オランダ在住

書誌情報

書名：ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点

著者：グレアム・ベネット

訳者：山口久義

仕様：A5/ハードカバー/595ページ

価格：\5,940円(本体 \5,400円）

ISBN：978-4-910218-05-2

発売日：2026年4月3日（金）

発行元：ジーンブックス／株式会社ジーン

書誌ページはこちら

https://books.jeane.jp/books/softmachine/

ジーンブックス公式オンラインショップにて先行予約受付スタート！

ご予約はこちら(https://jeane-books.myshopify.com/products/softmachine)

（https://jeane-books.myshopify.com/products/softmachine）

ジーンブックスについて

海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。



【ジーンブックス 概要】

■運営会社 ：株式会社ジーン

■公式サイト：http://books.jeane.jp(http://books.jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

X：https://twitter.com/JeaneBooks(https://twitter.com/JeaneBooks)

Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/(https://www.instagram.com/jeane_books/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/



＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/



＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp