プログレッシブ・ロック／英国ロックの源流に迫る 『ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点』 2026年4月3日（金）発売

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株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、英国プログレッシブ・ロック／カンタベリー・ミュージックの源流として語り継がれる伝説的バンド「ソフト・マシーン（Soft Machine）」の決定版バイオグラフィ『ソフト・マシーン カンタベリー・ミュージックの原点』を、ジーンブックスより2026年4月3日（金）に発売いたします。



古都カンタベリーをルーツに、英国アンダーグラウンドの中心地UFOクラブでピンク・フロイドと並ぶ存在感を示し、さらにはジミ・ヘンドリックスとのアメリカ・ツアーも経験。音楽性と編成を大胆に変化させ続けたソフト・マシーンは、ロック／ジャズ／アヴァンギャルドの境界を押し広げ、後続のミュージシャンに決定的な影響を残しました。



本書は、その足跡を結成から時系列で追い、作品と活動を立体的に読み解く世界で唯一の完全評伝。さらに、デイヴィッド・アレン／ヒュー・ホッパー／ジョン・エサリッジら歴代主要メンバーによる寄稿に加えて、ファミリー・ツリー／コンサート・ファイル／ディスコグラフィ／レコーディング・セッションなど、貴重な資料を収録しています。ファンの読み物としてはもちろん、参照資料としても長く手元に置ける一冊です。





「ソフト・マシーン　カンタベリー・ミュージックの原点」カバー

変化を厭わず、自己の音楽性を追い求めた異能の集団「ソフト・マシーン」の完全評伝

ソフト・マシーンは、1967年のデビューから、サイケデリック、プログレッシブ、ジャズロック、フュージョンへと“姿を変えながら前進し続けた”稀有なバンドです。音楽性はアルバムごとに姿を変え、メンバー交代も頻繁。評論家を戸惑わせ、リスナーを振り回しながらも、流行やロックの「狂騒」とは距離を置き、ひたすら制作と演奏に没頭する ⎯⎯⎯ そんなバンドの姿勢は唯一無二の存在感を放ちながらも、「謎に包まれたバンド」「通史として語ることが難しいバンド」として、断片的な理解に留まりがちであったことは否めません。



本書は、こうした状況を解消するべく生まれた「プログレッシブ・ロック、英国ロック」ファンが待ち望んだ決定的なドキュメントです。バンドの結成からの軌跡を時系列で辿り、作品と現場の出来事を結びつけて描く、世界で唯一のバイオグラフィ。プログレッシブ・ロック／カンタベリー・シーンを語るうえで欠かせない「核」が、バンドの変遷とともに立体的に見えてきます。ソフト・マシーンの全体像を初めて読み物として成立させた本格評伝です。



本書のポイント

- ソフト・マシーン（Soft Machine）結成～現在（※）までを通史で網羅した、世界唯一のバイオグラフィ日本語版。
- UFOクラブ／ピンク・フロイド／ジミ・ヘンドリックスUSツアーなどのエピソードが満載。60～70年代英国ロックの“現場”が時系列で見える。
- 特別寄稿：デイヴィッド・アレン／ヒュー・ホッパー／ジョン・エサリッジら主要メンバーの寄稿
- 豊富な巻末資料：ファミリー・ツリー／コンサート・ファイル／ディスコグラフィ／レコーディング・セッション／ラジオ・TV・映画出演／メンバーのその後 ほか

※2015年の再結成以後の活動については、ディスコグラフィなどのデータなどにおいてのみ補完。


目次

はじめに　デイヴィッド・アレン


まえがき　ヒュー・ホッパー


　　　　　ジョン・エサリッジ


序章　啓示


第一章　カンタベリーの揺監


第二章　ワイルド・フラワーズ　1964～1966年


第三章　一心同体のバンド　1966～1967年


第四章　UFOと好ましからざる異邦人　1967年


第五章　アメリカ上陸　1968年


第六章　再生　1968～1969年


第七章　復活　1969～1970年


第八章　三次元　1970年


第九章　分裂　1970～1971年


第十章　融合　1971～1973年


第十一章　新たなるニュークリアス　1973～1974年


第十二章　ひとつの時代の終わり　1974～1976年


第十三章　軟化　1976～1984年


終章　失われた遺産


初版あとがき


第二版あとがき


訳者あとがき


ファミリー・ツリー


コンサート・ファイル


ディスコグラフィ


レコーディング・セッション


ラジオ、テレビ、映画への出演


メンバーのその後


関連文献


参考文献


著者について　


著者プロフィール　　　

グレアム・ベネット


ロンドン出身。1969年にソフト・マシーンの演奏に接して大きな衝撃を受け、その活動を追うようになる。本書は30年以上に及ぶ研究の集大成である。オランダ在住


書誌情報

書名：ソフト・マシーン　カンタベリー・ミュージックの原点


著者：グレアム・ベネット


訳者：山口久義


仕様：A5/ハードカバー/595ページ


価格：\5,940円(本体 \5,400円）


ISBN：978-4-910218-05-2


発売日：2026年4月3日（金）


発行元：ジーンブックス／株式会社ジーン


書誌ページはこちら


https://books.jeane.jp/books/softmachine/


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（https://jeane-books.myshopify.com/products/softmachine）


ジーンブックスについて




海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。


【ジーンブックス　概要】


■運営会社　：株式会社ジーン


■公式サイト：http://books.jeane.jp(http://books.jeane.jp)


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株式会社ジーンについて





当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞


・市場調査、競合調査など各種リサーチ


・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


・クリエイティブ制作、システム開発


・各種コンサルティングサービス


・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/


＜アート・メディア事業＞


・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com


・出版事業「Jeane Books」　http://books.jeane.jp/


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・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/



【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■設立　　　：２０１６年１２月８日


■決算期　　：６月


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)


https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)


https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)


■所在地　　：〒107-0062　東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048


■問い合わせ先：pr@jeane.jp