【リニューアルオープン】VOLCAN&APHRODITE HEPFIVE店が3月13日、10年目に新章へ

株式会社AYURA

株式会社AYURA（所在地：大阪府、代表：高木一也）が運営するファッションブランド「VOLCAN&APHRODITE（ヴォルカン アンド アフロダイティ）」は、2026年3月13日（金）、HEPFIVE店を3階から6階へ移転し、リニューアルオープンいたします。

2016年10月の出店以来、商業施設への初進出店舗として歩んできた同店が、約10年の時を経て新たな進化を遂げます。

店舗詳細

店舗名：VOLCAN&APHRODITE HEPFIVE店

新店オープン日：2026年3月13日（金）

新フロア：HEPFIVE 6階（旧：3階）

売り場面積：35坪

営業時間：11:00 ～ 21:00

住所：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEPFIVE 6F

電話番号：06-6366-3842

VOLCAN&APHRODITEについて

「地雷系」「サブカル系」「Y2K」など日本のファッションカルチャーを発信するジャンルレスなセレクトショップ。足を踏み入れた瞬間から広がる個性あふれる異空間、Only oneなスタイルコンセプトを提案。関東・関西・九州に全6店舗を展開し、今後もさらなる出店を視野に入れている。

Instagram :https://www.instagram.com/volcan_hepfive/?hl=jaONLINE SHOP :https://volcan.fashionstore.jp/

リニューアルの目的

「変わらないために変わり続ける」――ブランドのスタイルとコンセプトはそのままに、表現方法を進化させることで「New VOLCAN」を発信することが、今回のリニューアルの目的です。

時代の変化に合わせてアップデートしながらも、トレンドの2～3歩先ではなく、半歩先の提案を目指し、デザイン性だけでなく手が届く価格・着やすさ・リアルな格好良さを重視したブランドであり続けます。そしてその先に、お客様の記憶とカルチャーの中に長く残り続けるブランドであることを目指しています。

また、さまざまなショップで買い物を楽しむお客様が多い環境を踏まえ、6階との相性を重視した売り場として移転を決定。品揃えそのものは変えず、フロアの特性に合わせて商品の見せ方・切り取り方を再設計しました。今後は店舗環境に寄り添った、より提案力の高い品揃えをさらに強化していく予定です。

新店舗のコンセプト

新店舗のコンセプトは、「VOLCAN&APHRODITE（ボルカン）らしさ」と「経年変化」の融合です。移転前はインパクトの強い内装で個性を打ち出してきた一方、新店舗では洋服のデザイン性をより引き立てることを優先し、ユーズド感や経年変化を取り入れた内装へと刷新しました。

素材が持つ質感と時間の経過を大切にした空間づくりを追求するなかで、リニューアル工事中に偶然あらわれた既存の床タイル。長年の使用で刻まれた風合いがボルカンの世界観と重なったため、あえてそのまま活用しています。派手なアイテムと経年変化のある空間をミックスさせたバランスのある店舗デザインで、洋服のデザイン性をより引き立てる空間へと生まれ変わりました。

空間づくりへのこだわり

HEPFIVE店は、2016年10月にオープン。当時は路面店のみの展開の中、ショッピングモールへ初めて進出した記念すべき店舗です。10年近くの歳月を経て培ってきたブランドとお客様との関係をベースに、今回6階への移転を機に売り場面積を35坪へと厳選。より密度の高い空間で、世界観を凝縮しました。

フロアの特性に合わせて内装・品揃えの構成を一新した新店舗では、アパレルと雑貨の区画を明確に分けることで、創業当初からのコンセプトである「トータルコーディネート」をより直感的に体感いただける空間を実現。入口には手に取りやすい雑貨コーナーを大きく展開し、ファッションの幅を広げる売り場を演出しています。

特にエントランスに設けた、落ち着いたカラーのアイテムでスタイリングされたコーナーは、いつものVOLCAN&APHRODITEのイメージとは一線を画し、ジャンルに囚われないブランドの魅力を体現しています。また、すべての商品に光が届くよう店内設備を一新し、より見やすく・選びやすい売り場を実現。多様なジャンルのマネキンやディスプレイが、お客様の着こなしの想像を膨らませます。

あなただけのスタイルをボルカンで

VOLCAN&APHRODITEでは常に最新のトレンドを取り入れており、訪れるたびに新しい自分や着たい服との出会いが待っています。メンズ・レディース問わず、様々なジャンルのスタイリングをお楽しみいただけるのも、ボルカンならではの魅力です。

アパレルから雑貨まで、トータルコーディネートをこの一店舗で完成させることができます。トレンドを取り入れながら、ぜひ"新しい自分の好き"を見つけてください。

リニューアルオープン記念ノベルティをプレゼント

リニューアルオープンを記念し、税込16,500円以上お買い上げのお客様に、大人気のロゴを取り入れたオリジナルポーチをプレゼントいたします。普段使いはもちろん、学校などさまざまなシーンでお使いいただけます。

※本ノベルティはHEPFIVE店限定・なくなり次第終了となります。

店長コメント

VOLCAN&APHRODITE HEPFIVE店 店長 湯浅 美南

サブカル・ストリート・Y2K・地雷など、流行りを取り入れつつも”ジャンルに囚われていない”VOLCAN&APHRODITEならではの魅力が詰まった店内になりました。ジャンルレスなスタッフがお客様一人ひとりに合ったコーディネートをご提案し、楽しいお買い物のお手伝いができればと思っています。

学校に着ていきたいという声や、SNSでVOLCAN&APHRODITEの服を着用してくださっている方も多く見かけるようになり、様々なシチュエーションで愛されていることを日々感じています。これからもVOLCAN&APHRODITEのファン同士のつながりが生まれ、さらに広がっていくことを願っています。