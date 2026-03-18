ハワイの人気チャペル「ザ・テラス バイ・ザ・シー」限定のウエディングドレスが誕生

アールイズ・ウエディング株式会社

リゾートウエディングを展開するアールイズ・ウエディング株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役：佐藤健人）は、ハワイの独立型ウエディング会場「ザ・テラス バイ・ザ・シー」の世界観から着想を得てデザインした、本チャペル限定のウエディングドレスコレクションを発表。本コレクションは、自社ブランド「アールイズ・ドレス」初となる会場限定ドレスとして、2026年3月20日より全国のアールイズ・ドレスサロンにて受注を開始します。

■会場の世界観と調和する“会場限定ドレス”という新提案

「さあ、ウエディングドレスを着こなそう」 というブランドメッセージのもと、ドレスが主役ではなく、“ドレスを着る花嫁様ご自身”が輝くドレス選びを大切にしてきたアールイズ・ドレス。今回のコレクションでは、ブランド初の試みとなる会場限定ドレスを開発。挙式会場の世界観と調和するドレスを提案することで、この場所だからこそ描ける花嫁様の理想の姿を形にしました。空間や演出だけではない、特別な1日に身に纏うウエディングドレスまでも、そのチャペルの世界観で包まれることで、唯一無二の体験価値を創出します。

■コレクションテーマ Blessings of HAWAII ーハワイからの祝福ー

3つの言葉をキーワードに、ハワイの風や海、花々、そして光。

そのすべてを纏うように、3つのキーワードを軸にデザインされたコレクションです。

１. Royal（ロイヤル）

ハワイの文化やチャペルの空間美に寄り添う、気品あるエレガントなデザイン。

花嫁様の美しさと品格を引き立てるシルエットとディテールを大切にしました。

２. Luminous（ルミナス）

ハワイの自然光の中で美しく輝くことを意識した素材とディテール。

大自然と調和しながら、光を受けた瞬間に花嫁様がより美しく輝くことを追求しています。

３. Photogenic（フォトジェニック）

大自然に囲まれたロケーションの中で、どの瞬間も美しく映えるドレスデザイン。

後ろ姿や動きのあるシルエットなど、フォトシーンでの美しさにもこだわりました。

■チャペルの世界観を纏った2つのドレス

・Anu（アヌ）

カウイチャペル

木目調が特徴的なカウイチャペルをイメージして、デザインされたドレス。ミカドサテン特有の上品な艶感と、圧倒的なシルエットがチャペルの洗練された空間と美しく調和します。

このドレスのために制作された専用ベールと合わせることで、

トータルコーディネートとして、より印象的なシルエットを演出します。

・Hina（ヒナ）

ナウパカチャペル

ナチュラルで柔らかな雰囲気が特徴のナウパカチャペルをイメージしたドレス。ボタニカル柄のオーガンジャガードを使用し、内側にスパンコールチュールを仕込むことで、光の当たり方によって上品な輝きを放つデザインに仕上げました。ビスチェタイプとオフショルダーの2way仕様で、リゾートの自然に溶け込む軽やかさとしなやかさを表現しています。

■商品概要

受注開始日：2026年3月20日（金）

対象挙式期間：2026年5月挙式以降

対象会場：ザ・テラス バイ・ザ・シー（ハワイ）

レンタル価格

・Anu（アヌ）：506,000円（税込）

・Hina（ヒナ）：436,000円（税込）

提供場所：アールイズ・ドレス直営サロン

詳細ページ：https://www.arluis.com/dress/(https://www.arluis.com/dress/)

■ザ・テラス バイ・ザ・シーについて

2026年1月にリブランディングし、GRAND OPENを迎えた「ザ・テラス バイ・ザ・シー」は、ハワイで数々の受賞歴をもつレストランを併設したウエディングのための施設。お支度からパーティまですべてがこの場所で叶います。ホノルルの海とダイヤモンドヘッドを一望する2つの絶景チャペルに、まるで海の上に浮いているかのようなパーティ会場。大理石の大階段に、花が咲き誇るセレブレーションガーデン。愛の象徴として語り継がれる “ナウパカ”の花をモチーフに、ハワイの大自然が生み出した素材を纏った空間が、特別な1日を演出します。

また挙式を結ばれたカップルには、併設レストランである「53 BY THE SEA」でのアニバーサリーディナーをプレゼント。同レストランは、国内外の名門ホテル・レストランで活躍されてきた河合 隆良（かわい たかよし）シェフを新たにマスターシェフとして迎え、2026年3月にリニューアルオープンいたしました。

■会社概要

会社名：アールイズ・ウエディング株式会社

設立：2003年10月10日

所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山2階

代表者：代表取締役社長 佐藤 健人

事業内容

・海外・国内リゾートウエディングの企画・運営

・海外・国内リゾートウエディングにおける旅行の企画

・手配内挙式会場における結婚式の企画・運営

・映像商品の企画・販売

『世界中を幸せに』を企業理念に、海外・国内リゾートにおける結婚式の企画・運営事業を展開。

「風までも、思い出になるウエディング」をコンセプトに、ハワイ・グアムの海外挙式・ 沖縄の国内リゾート挙式を手掛けるウエディングブランド「アールイズ・ウエディング」、オリジナルドレスブランド「アールイズ・ドレス」、映像・写真に特化した「アールイズ・ピクチャーズ」、旅行をサポートするサービス「アールイズ・トラベル」の4ブランドを展開。全国32店舗のウエディング相談カウンターや来店不要のオンライン相談にて、初めてのご来店から打合せ、ドレス見学＆試着、そしてリゾート地への出発から到着、現地でのウエディング＆パーティ、その後のハネムーンまでのトータルサービスをお客様へご提供しております。