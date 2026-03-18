元楽天モバイル・ライブパーソン日本法人オペレーション責任者の阿萬雅生氏が、株式会社Parkour Japanの執行役員CAIOに就任。

株式会社Parkour Japan

企業のデータ利活用支援を行う株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は、楽天モバイルやライブパーソン日本法人などでカスタマーサービスのデジタル変革を牽引してきた阿萬雅生（あまん まさお）氏を執行役員CAIO（Chief AI Innovation Officer）として招聘したことをお知らせします。阿萬氏の就任により、クライアント企業の業務変革とAI活用を支援する事業体制をさらに強化してまいります。

■ 就任の背景と目的

AI活用が企業の競争力を左右する時代において、現場に根ざした実装力と変革推進力を持つ人材の確保が急務となっています。阿萬氏はアドビ、デル、楽天モバイル、ライブパーソンなどのグローバルIT企業にて、テクノロジーとオペレーションを融合した実践的な業務変革を四半世紀以上にわたり牽引してきました。同氏の知見を取り入れることで、当社の支援体制をより強固なものとし、日本企業における「現場に実装できるAI」の活用と自律的な事業成長の実現を加速させます。

■ 大須賀 利一氏 経歴

「テクノロジーとオペレーションの融合」を軸に、四半世紀にわたり顧客体験の向上を牽引。アドビやデルといったグローバルIT企業でのシステム構築・プロジェクトマネジメントを経て、楽天モバイルのカスタマーサービス部門責任者として、大規模コンタクトセンターの構築やメッセージング導入による劇的な生産性向上を実現。その後、ライブパーソンの日本法人にてオペレーション責任者を務め、メッセージングやAIソリューションの導入支援を通じて日本市場のデジタル変革を指揮。これまでに培った「現場に実装できるAI」の知見を活かし、CAIOとしてクライアントの業務変革と圧倒的な事業成長を強力に支援する。

■ 就任にあたってのコメント

株式会社Parkour Japan 執行役員 CAIO 阿萬 雅生

「この度、2026年3月1日付けで株式会社Parkour Japanの執行役員CAIOに就任いたしました、阿萬雅生と申します。アドビシステムズ、デル・テクノロジーズ、楽天をはじめ、複数のグローバルIT企業にて、顧客体験向上やデジタル変革を牽引してまいりました。Parkour Japanでは、これまでの知見を活かし『現場に実装できるAI』を通じてクライアントの業務変革と事業成長を力強く支援してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」





株式会社Parkour Japan 代表取締役 CEO 溝橋 正輝

「AI活用が企業の競争力を大きく左右する時代において、重要なのは単なるツール導入ではなく、現場で実際に機能する形で業務へ実装し、継続的な変革につなげることです。阿萬氏は、グローバルIT企業において長年にわたり、テクノロジーとオペレーションの融合を軸に顧客体験向上と業務変革を牽引してこられました。その豊富な知見と実践力は、当社が掲げるミッションの推進において、非常に大きな力になると確信しています。今後は阿萬氏とともに、クライアント企業の事業成長と組織変革を、より実践的かつ本質的に支援してまいります。」

■ 株式会社Parkour Japanについて

当社はデータの利活用に関する教育、トレーニング、技術支援サービスを専門に提供しています。2026年1月時点で、200社・2,500名以上の参加者が体験型ワークショップを通じて学びを深めました。「Data Quest」などの伴走型プログラムを提供し、組織全体のデータリテラシー向上を支援します。 テクノロジーと教育の両面から、公正な意思決定が行われる心理的安全性の高い組織づくりを推進します。

【会社概要】

会社名：株式会社Parkour Japan

所在地：東京都世田谷区北沢2丁目11-15 ミカン下北沢A街区 4F

代表者：代表取締役 溝橋 正輝

設立： 2023年6月30日

URL：https://parkourjpn-m7va6oi9.manus.space/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Parkour Japan 広報担当 E-mail：n.uehara@parkourjapan.com



