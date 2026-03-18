小学4年生 体育公開授業レポート！男女共修で実践する「考えて動く体育」

株式会社meleap

大阪市東三国小学校4年生の体育授業にて、ARスポーツ「HADO」を活用した体験授業が実施されました。

今回の授業は、単なる体験にとどまらず、「考える」「話し合う」「振り返る」 を重視した学習設計のもとで行われており、その様子を見学させていただきました。

学習の流れ

授業は以下の流れで進行しました。

- ウォームアップウォームアップゲームを 体験し、基本的な動きを理解する。「動く的に当ててみよう&よけてみよう」などミニ化したゲームで動きを確認していました。- めあて確認本時のめあてを共有し、「ただ身体を動かす」ではなく、作戦や動きを考えること を意識します。- ゲーム１. → ふりかえり- ゲーム２. → ふりかえり- ゲーム３. → ふりかえり- 各ゲーム後には必ず短時間の振り返りを実施。子どもたちは『気づき』を言語化していました。- まとめ・ふりかえり

ゲームを繰り返すだけではなく、その都度振り返りを入れることで「どんな動きがよかったのか」 「どんな作戦が効果的だったのか」をチーム・全体で共有していました。

45分の中で見えた子どもたちの成長

授業開始直後はHADOの動きに慣れておらず、ぎこちない動きをしている子どもも見られました。しかし、ゲームを重ねるごとに動きが変化していきます。

最初はその場で動かずプレイしていた子どもたちが、徐々に

- コート全体を使って動く- 味方との連携を意識する- 攻撃と回避のタイミングを考える

など、ゲーム理解が深まる様子が見られました。わずか45分の授業の中でも、子どもたちの動きが大きく変化していくのが印象的でした。

先生の問いかけが子どもの気づきを生む

印象的だったのは、先生の声かけです。

先生はゲーム中の子どもたちの動きをよく観察し、良い動きをしている児童を取り上げながら問いかけを行っていました。回答に対して補足しながら全体に共有することで、子どもの『気づき』を引き出し、クラス全体の学びに広げる指導が行われていました。

子ども自身による 発見 → 共有 → 協力 が自然と生まれ、考えて動く学びの時間でもあることを改めて感じる授業でした。

全員が主役になれるスポーツ

HADOの特徴として感じたのは、 全員がプレーの中心になれることです。

多くの球技ではボールが1つであるため、 プレーに関われる人数が限られる場面もあります。

一方、HADOでは『全員が』球を出せる、避ける、作戦に参加するという構造になっています。

ゲームのように戦略を考える要素もあり、体育の中で 思考と試行錯誤が生まれるスポーツ とも言えます。

こうした体験は自己有用感や自己肯定感につながる可能性を感じました。

御礼

授業を担当してくださった先生、ご協力いただいた生徒のみなさま、教育関係者の方々に心より感謝申し上げます。

HADOは子ども達の笑顔、そして現場の先生方の運用が少しでも楽になるよう改善を進めてまいります。

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

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アメリカ・ニューヨーク市の教育プログラム関係者による授業視察

2026年3月5日、アメリカ・ニューヨーク市の教育関係者による学校訪問・授業視察が行われました。東三国小学校を訪問し、HADOを活用した体育授業の様子を見学しました。

授業中のプレーの様子だけでなく、児童のチームワークや作戦の立て方、先生の指導方法、アシスタントによるサポート体制など、授業全体の学習環境についても関心を持って見学されました。

視察後には、

- 児童がゲームのルールをよく理解していること- 指導に基づいて戦略や技術を活用していること- チームで協力しながらプレーしていること

が印象的であったとの感想が共有されました。

また、今回の授業は、ニューヨーク市内の学校で進められているHADOプログラムの運用を検討するうえでも参考になる内容であったとコメントがあり、今後は映像共有やオンライン交流などを通じて、学校間での学び合いを行う可能性についても話し合われました。

今回の視察は、日本の小学校体育における実践を海外教育関係者が直接見学する機会となり、HADOを活用した授業が国際的な教育交流のきっかけとなることが期待されます。

「HADO（ハドー）」について

「HADO」は、既存のフィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた、新しいスポーツの形「テクノスポーツ」です。

頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して戦います。

シンプルなルールながら戦略性が高く、チームで作戦を立てる中で思考力・協働力・判断力が自然に育まれます。

運動が得意・不得意を問わず、誰もが同じフィールドで挑戦できる“次世代のスポーツ”として、世界39カ国で展開されています。

https://hado-official.com/(https://hado-official.com/)

株式会社meleap について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0nVNJphXX5c ]

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。

テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

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