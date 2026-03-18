桜を“飲む”抹茶。WACHA、花びらが浮かぶ春限定「SAKURA MATCHA」を発売

WACHA株式会社＜花びらを浮かべると、自宅でも小さなお花見のような時間を楽しめます＞

桜の花びらが浮かぶ、春の抹茶体験。日本発のボタニカル抹茶ブランド WACHA（ワチャ） は、花びらが浮かぶノンカフェインの“ピンク抹茶” 「SAKURA MATCHA（桜抹茶）」コレクション を春限定で発売しました。

本商品は、茶筅で点てることで楽しむ新しい抹茶体験。日本産桜花パウダーを使用した淡いピンク色のボタニカル抹茶に食用の桜花を浮かべることで、まるで小さなお花見のような一杯を楽しむことができます。桜を「見る」だけでなく、桜を「飲む」新しい体験を提案します。



本コレクションでは、日本産桜花パウダーを使用した桜抹茶を中心に、桜の花びらを浮かべて楽しめるギフトセットや茶道具付きのスターターセットなど、春の季節を味わう特別なラインナップを展開しています。公式オンラインストア(https://wachaworld.base.shop/)にて3月18日（水）より販売開始、順次発送いたします。

桜を「飲む」文化を現代の一杯に

日本には、桜を「見る花」だけでなく、「飲んで楽しむ花」として味わう文化があります。

その代表的なものが、桜の花をお湯に浮かべて楽しむ 桜茶（桜湯） です。

お湯を注ぐと花びらがゆっくりと開き、カップの中で小さな桜が咲くような美しい瞬間が生まれます。

WACHAの SAKURA MATCHA は、この日本の桜文化から着想を得て生まれました。

本商品は、従来の茶葉としての抹茶ではなく、

抹茶の「点てる体験」を再解釈したボタニカル抹茶です。

また、単なる飲料ではなく

茶筅で点てる行為そのものを楽しむ「抹茶リチュアル」として設計されています。

WACHAでは、この体験を「抹茶セラピー」として提案しています。

桜を「見る」だけでなく、「点てて楽しむ、飲んで楽しむ」春。春を点てる一杯です。

花びらが浮かぶ「お花見の一杯」

＜自分で春を、点ててみませんか？＞

SAKURA MATCHAコレクションでは、桜の花びらを浮かべて楽しむ 「桜抹茶 花びらギフトセット」 も展開しています。セットには、日本産の食用桜花（フリーズドライ）を付属。

抹茶茶碗やカップに花びらを浮かべると、桜がゆらめき、まるで小さなお花見のような一杯が完成します。淡いピンクのボタニカル抹茶と静かに咲く花びら。

見て、香って、味わう。五感で楽しむ春のティー体験です。

＜茶筅で泡立てると、やさしいピンク色が広がります＞ノンカフェインで楽しむ“夜の抹茶”

SAKURA MATCHAは ノンカフェインのボタニカル抹茶 です。

通常の抹茶はカフェインを含みますが、本商品は植物素材をブレンドすることで、

時間帯を選ばず楽しめる抹茶として設計されています。

そのため

・夜のリラックスタイム

・就寝前のティータイム

・カフェインを控えたい方

といった時でも楽しめます。

茶筅で静かに抹茶を点てる時間。

そのひとときが、日常の中の小さな 抹茶リチュアル（特別な抹茶時間）になります。

海外でも広がる「フローラルドリンク」

近年、海外では抹茶を使ったドリンク市場が急速に拡大しています。

世界的に抹茶市場は拡大を続けており、抹茶は健康志向やウェルネス文化の広がりとともに注目されています。

そのなかでも、海外のカフェでは

・ラベンダーラテ

・ローズラテ

・フローラルティー

など、花の香りを楽しむ フローラルドリンク が人気を集めています。

花びらや植物由来の色彩を使ったドリンクは、SNS映えするビジュアルとナチュラル志向の高まりから、世界のカフェ文化で広がりつつあります。また、欧米では、カカオセレモニーやティーリチュアルなど、飲む行為そのものを体験として楽しむ文化も広がっています。

WACHAは、日本の桜文化とこの世界的なフローラルドリンクの流れを掛け合わせ、

新しい抹茶の楽しみ方として SAKURA MATCHA を開発しました。

特長

・日本産桜花パウダー使用

・春限定・数量限定

・ノンカフェイン

・茶筅で点てる抹茶体験

・ピンク抹茶ラテにも最適

・人工着色料不使用（植物由来の色彩）

■商品ラインナップ



桜のやさしい香りに果実の軽やかな甘みを重ね、ふんわりと春を感じる味わい■桜抹茶（ピンク抹茶）20g

日本産桜花パウダーを使用した春限定の桜抹茶。桜の香りと果実の軽やかな甘みを楽しめるノンカフェインのボタニカル抹茶です。

価格：2,480円（税込）

春を感じさせる、華やかな桜デザインのギフトボックスです■桜抹茶 花びらギフトセット

・桜抹茶（ピンク抹茶）20g

・国産フリーズドライ桜花

・桜デザインギフトボックス

桜の花びらを浮かべて楽しむ、春限定のお花見ティー体験セット。

価格：2,980円（税込）

桜柄の抹茶茶碗は、数種類の中からお好きなものを選べます■桜抹茶 スターターセット

・桜抹茶20g

・ミニ抹茶碗（美濃焼・日本製）

・ミニ茶筅

抹茶をはじめて楽しむ方でも気軽に体験できる、春限定の 抹茶リチュアルセット。

価格：9,800円（税込）

その他、サクラ柄の抹茶茶碗なども取り揃えております。

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■販売情報

WACHA公式オンラインショップ

https://wachaworld.base.shop/(https://wachaworld.base.shop/)

WACHAについて

WACHAは、日本の茶文化を現代の感性で再設計するボタニカル抹茶ブランドです。

WACHAが提案する「ボタニカル抹茶」は、

従来の茶葉としての抹茶ではなく、

抹茶の“点てる体験”を再解釈した新しいカテゴリーです。

抹茶を単なる飲み物ではなく「自分を整える時間」 として捉え、

茶筅で点てるという行為そのものが生み出す

日常の中の小さなリチュアル（Ritual） を提案しています。

茶文化の精神性、植物の力、色彩の美しさ。

それらを掛け合わせることで、現代の暮らしの中に新しい茶文化を生み出すことを目指しています。

創業者コメント

WACHAでは、抹茶を単なる飲み物ではなく

「自分自身と向き合い、自分を整える時間」として捉えています。

抹茶とは茶葉の種類ではなく、

茶筅で点てるという行為そのものが生み出す文化です。

静かに点てる時間。湯気が立ち上る一杯。

そのひとときが、心を整えてくれる。

SAKURA MATCHAは、そんな時間に春の季節感を添える一杯として生まれました。

桜を「見る」だけでなく、桜を「飲む」。

WACHAは、日本の茶文化を現代の暮らしの中で楽しむ新しい形を

提案し続けます。

WACHA株式会社 代表取締役

加藤花代

■会社概要

会社名：WACHA株式会社

所在地：東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

事業内容：抹茶を起点としたウェルネスプロダクトの企画・販売、茶道文化の継承と発信

公式サイト：https://www.wacha-world.com/

公式オンラインショップ：https://wachaworld.base.shop/

■WACHA公式SNS：

Instagram : https://www.instagram.com/wacha_world/

TikTok: https://www.tiktok.com/@wacha_matcha

Facebook: https://www.facebook.com/wachaworld

【本件に関するお問い合わせ先 / Press Contact】

WACHA株式会社 / WACHA Inc.

広報担当：加藤 花代（Hanayo Kato）

Email：info@wacha.info

English Website：https://www.wachaworld.com/

本リリースに関する取材、商品提供、撮影協力、海外メディア対応なども承っております。

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