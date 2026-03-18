【武蔵野大学】小さな一歩を踏み出そう！法律学科の学びを体験できる「大学授業体験ワークショップ」を３月27日（金）にオンラインで開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）は３月27日（金）に全国の高校生を対象とした「大学授業体験ワークショップ」を法学部法律学科で開催します。

授業テーマは、「おなかがすいたは、罪か」～生きるためなら、ルールはやぶっていい？～です。本学科で学ぶ内容を知るだけでなく、グループワークを通して「大学」での学びを体感でき、自身の進路を考える一助になります。イメージしていた学問と異なっていても、それは大きな気づきです！ 皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/345_1_30991ccecb8793d7afaa4936b59a877c.jpg?v=202603181151 ]

【武蔵野大学について】

武蔵野大学 有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■ 法学部法律学科：https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/law/law/

■ 大学授業体験ワークショップ（法学部法律学科）～大学の学びをより身近に～（大学WEBサイト イベントページ）：https://www.musashino-u.ac.jp/event/detail/20260327-7938.html